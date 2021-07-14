На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: погиб военный

Военнослужащий ВС Армении погиб во время перестрелки на участке Ерасх на армяно-азербайджанской границе.

Отмечается, что азербайджанские подразделения пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Когда армянские военные предприняли ответные действия для прекращения работ, началась перестрелка.

"В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - говорится в заявлении.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

