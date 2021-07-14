РУС
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка: погиб военный

Военнослужащий ВС Армении погиб во время перестрелки на участке Ерасх на армяно-азербайджанской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Отмечается, что азербайджанские подразделения пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Когда армянские военные предприняли ответные действия для прекращения работ, началась перестрелка.

"В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - говорится в заявлении.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

Азербайджан (814) Армения (838) Нагорный Карабах (471)
Байрактар придет, порядок наведет...
14.07.2021 11:25 Ответить
14.07.2021 12:00 Ответить
зачем это здесь, это другая, чужая война
14.07.2021 11:39 Ответить
Якби русня не лізла до сусідів, то війни взагалі б не було.
14.07.2021 14:15 Ответить
Там ніби кацапи "миротворці"? А там де вони - там ніколи не буде миру.
14.07.2021 11:46 Ответить
Кацапы "миротворцы" не там, а только на территории Нагорного Карабаха. А это граница с Нахичеванью. И мне непонятно, что значит "азербайджанские подразделения пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Когда армянские военные предприняли ответные действия для прекращения работ, началась перестрелка". Если азербайджанцы вели работы на своей территории, то какого хрена армяне вообще выеживаются? Они должны молча сидеть у себя дома и могут лишь наблюдать, что Азербайджан строит на СВОЕЙ территории. Хоть Звезду Смерти.
18.08.2021 12:36 Ответить
 
 