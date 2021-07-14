На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий

Військовослужбовець ЗС Вірменії загинув під час перестрілки на ділянці Ерасх на вірмено-азербайджанському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру з посиланням на пресслужбу Міноборони Вірменії.

Зазначається, що азербайджанські підрозділи намагалися провести фортифікаційні роботи з використанням інженерної техніки. Коли вірменські військові вжили відповідні дії для припинення робіт, почалася перестрілка.

"В результаті перестрілки військовослужбовець ЗС Вірменії дістав смертельне вогнепальне поранення. В азербайджанської сторони теж є втрати", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.