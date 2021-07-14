УКР
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий

Військовослужбовець ЗС Вірменії загинув під час перестрілки на ділянці Ерасх на вірмено-азербайджанському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру з посиланням на пресслужбу Міноборони Вірменії.

Зазначається, що азербайджанські підрозділи намагалися провести фортифікаційні роботи з використанням інженерної техніки. Коли вірменські військові вжили відповідні дії для припинення робіт, почалася перестрілка.

"В результаті перестрілки військовослужбовець ЗС Вірменії дістав смертельне вогнепальне поранення. В азербайджанської сторони теж є втрати", - йдеться в заяві.

Читайте також: Глава уряду Вірменії Пашинян повідомив, що звернувся до Путіна з проханням про військову допомогу

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

Байрактар придет, порядок наведет...
показати весь коментар
14.07.2021 11:25 Відповісти
На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий - Цензор.НЕТ 6411На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка: загинув військовий - Цензор.НЕТ 5083
показати весь коментар
14.07.2021 12:00 Відповісти
зачем это здесь, это другая, чужая война
показати весь коментар
14.07.2021 11:39 Відповісти
Якби русня не лізла до сусідів, то війни взагалі б не було.
показати весь коментар
14.07.2021 14:15 Відповісти
Там ніби кацапи "миротворці"? А там де вони - там ніколи не буде миру.
показати весь коментар
14.07.2021 11:46 Відповісти
Кацапы "миротворцы" не там, а только на территории Нагорного Карабаха. А это граница с Нахичеванью. И мне непонятно, что значит "азербайджанские подразделения пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Когда армянские военные предприняли ответные действия для прекращения работ, началась перестрелка". Если азербайджанцы вели работы на своей территории, то какого хрена армяне вообще выеживаются? Они должны молча сидеть у себя дома и могут лишь наблюдать, что Азербайджан строит на СВОЕЙ территории. Хоть Звезду Смерти.
показати весь коментар
18.08.2021 12:36 Відповісти
 
 