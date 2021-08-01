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У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану

У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану

Збройні сили Азербайджану увечері 31 липня обстріляли автомобіль тилового забезпечення ЗС Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх на кордоні з Нахічеванською Автономною Республікою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня з 18:10 до 18:50 ЗС Азербайджану зробили чергову провокацію, обстрілявши вірменські позиції, розташовані на ділянці Єрасху вірмено-азербайджанського кордону. Зокрема, прицільний вогонь було відкрито по автомобілю тилового забезпечення, що перевозить харчування, який був серйозно пошкоджений", - заявили в пресслужбі Міноборони.

У відомстві зазначили, що після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника був пригнічений, із вірменської сторони потерпілих немає.

Дивіться також: Вірменія й Азербайджан знову вступили в бій на кордоні: вбито трьох вірменських бійців, двох азербайджанців поранено. ФОТО+КАРТА

"Станом на 22:00 обстановка на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабільна і перебуває під цілковитим контролем підрозділів ЗС Вірменії", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель вірменського військового унаслідок пострілу з боку ЗС Азербайджану.

Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватив ЗС Вірменії в обстрілі позиції азербайджанських військових і пораненні азербайджанського військовослужбовця.

Читайте також: На кордоні Вірменії та Азербайджану - перестрілка: 1 людина загинула, 3 поранені

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738)


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Топ коментарі
+10
армяне заскучали за Байрактрами?
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01.08.2021 01:48
+8
фу-фу-фу, что-то кацапами там запахло.
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01.08.2021 01:47
+8
та легко! Немного продвинуть ненавидящих московию офицеров в вверх - жестко карать за сопли по поводу срср и кацапии -и - вуаля! we received finished
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01.08.2021 03:04
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фу-фу-фу, что-то кацапами там запахло.
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01.08.2021 01:47 Відповісти
армяне заскучали за Байрактрами?
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01.08.2021 01:48 Відповісти
так за азейбаржанцами с Турцией не заржавеет...
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01.08.2021 01:51 Відповісти
так ты же тормоз - к чему удивлялова?
делай себе скидку и не грузи никого...
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01.08.2021 02:49 Відповісти
Розовый флаг - иди , победи себя в 90-х, научись за свой треп отвечать!
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01.08.2021 02:59 Відповісти
Отличные там миротворцы, когда уже все поймут что рашка не миротворцы, рашка агрессор
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01.08.2021 02:18 Відповісти
хотел бы я такого союзника как Турция видеть за плечами Украины.
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01.08.2021 02:59 Відповісти
та легко! Немного продвинуть ненавидящих московию офицеров в вверх - жестко карать за сопли по поводу срср и кацапии -и - вуаля! we received finished
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01.08.2021 03:04 Відповісти
ну так делайте, родные, делайте уже шо то...
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01.08.2021 03:08 Відповісти
пока зебил у власти, не реально.
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01.08.2021 03:08 Відповісти
ну ошиблись вы, ну не додумали, но всегда есть откат назад - не я не о Майдане......
а може и да.
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01.08.2021 03:16 Відповісти
капелька... потом еще капелька........
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01.08.2021 03:22 Відповісти
очень хочется дожить на когда ети капельки соберуться в стакан.
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01.08.2021 03:25 Відповісти
а даже если не дожить, но знать - Украина никогда больше не будет под кацапией...
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01.08.2021 03:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=g5wlBqWSgxk
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01.08.2021 03:40 Відповісти
В Мариуполе странный памятный знак появился- хачкар. Вот именно так и называется. Цитирую: "На мариупольском хачкаре написано «Пам'яті невинних жертв вірменського та українського народів» на украинском и армянском языках."(с).
Что интересно, установлен он на месте снесенного бюста Кузьмы Апатова, который сначала у Батьки Махно служил, потом в красные подался... А я на тот бюст, пионером, металлолом собирал. А потом, когда работал в пароходстве, то обнаружил старые ведомости з/платы, из которых следовало, что все экипажи судов бабло сдавали на этот бюст. А ещё потом оказалось что металлурги тоже сдавали бабло.
Короче: этот бюст, наверное, можно было из золота сваять.
Ну, да! Вот и сам хачкар:

В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана - Цензор.НЕТ 7531
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01.08.2021 05:44 Відповісти
От це тепер для вірмен буде приводом, що Маріуполь - то одвічна вірменська земля, і вони там захочуть організувати Арцах.
Взагалі та війна Вірменії з Азербайджаном винесла багато бруду найдревнішої нації. Вони у 90-ті перед обміном полонених чи то заручників під приводом лікування вводили бензин у вени, і той вилікуваний азербайджанець уже помирав після обміну. Це такий вірменський винахід.
Доречі, офіційно про тортури вірмен - http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181 http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181
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01.08.2021 08:54 Відповісти
 
 