У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану
Збройні сили Азербайджану увечері 31 липня обстріляли автомобіль тилового забезпечення ЗС Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх на кордоні з Нахічеванською Автономною Республікою.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії, передає Цензор.НЕТ.
"31 липня з 18:10 до 18:50 ЗС Азербайджану зробили чергову провокацію, обстрілявши вірменські позиції, розташовані на ділянці Єрасху вірмено-азербайджанського кордону. Зокрема, прицільний вогонь було відкрито по автомобілю тилового забезпечення, що перевозить харчування, який був серйозно пошкоджений", - заявили в пресслужбі Міноборони.
У відомстві зазначили, що після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника був пригнічений, із вірменської сторони потерпілих немає.
"Станом на 22:00 обстановка на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабільна і перебуває під цілковитим контролем підрозділів ЗС Вірменії", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, 14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель вірменського військового унаслідок пострілу з боку ЗС Азербайджану.
Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватив ЗС Вірменії в обстрілі позиції азербайджанських військових і пораненні азербайджанського військовослужбовця.
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а може и да.
Что интересно, установлен он на месте снесенного бюста Кузьмы Апатова, который сначала у Батьки Махно служил, потом в красные подался... А я на тот бюст, пионером, металлолом собирал. А потом, когда работал в пароходстве, то обнаружил старые ведомости з/платы, из которых следовало, что все экипажи судов бабло сдавали на этот бюст. А ещё потом оказалось что металлурги тоже сдавали бабло.
Короче: этот бюст, наверное, можно было из золота сваять.
Ну, да! Вот и сам хачкар:
Взагалі та війна Вірменії з Азербайджаном винесла багато бруду найдревнішої нації. Вони у 90-ті перед обміном полонених чи то заручників під приводом лікування вводили бензин у вени, і той вилікуваний азербайджанець уже помирав після обміну. Це такий вірменський винахід.
Доречі, офіційно про тортури вірмен - http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181 http://supremecourt.gov.az/ru/static/view/181