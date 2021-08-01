У Вірменії знову заявили про обстріл із боку Азербайджану

Збройні сили Азербайджану увечері 31 липня обстріляли автомобіль тилового забезпечення ЗС Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх на кордоні з Нахічеванською Автономною Республікою.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міноборони Вірменії, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня з 18:10 до 18:50 ЗС Азербайджану зробили чергову провокацію, обстрілявши вірменські позиції, розташовані на ділянці Єрасху вірмено-азербайджанського кордону. Зокрема, прицільний вогонь було відкрито по автомобілю тилового забезпечення, що перевозить харчування, який був серйозно пошкоджений", - заявили в пресслужбі Міноборони.

У відомстві зазначили, що після відповідних дій вірменської сторони вогонь противника був пригнічений, із вірменської сторони потерпілих немає.

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"Станом на 22:00 обстановка на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабільна і перебуває під цілковитим контролем підрозділів ЗС Вірменії", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії на ділянці населеного пункту Єрасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель вірменського військового унаслідок пострілу з боку ЗС Азербайджану.

Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватив ЗС Вірменії в обстрілі позиції азербайджанських військових і пораненні азербайджанського військовослужбовця.

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