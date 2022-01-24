Через нарощування військ РФ біля України НАТО направляє додаткові кораблі та винищувачі в Східну Європу

Союзники НАТО відправляють більше кораблів і літаків для посилення стримування та оборони у Східній Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

Союзники НАТО переводять сили в режим бойової готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська в Україні та навколо неї.

"Протягом останніх днів ряд членів Альянсу зробили оголошення щодо поточних або майбутніх розгортань. Данія відправляє фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії НАТО з охорони повітряної поліції в регіоні. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО. Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня для підтримки діяльності НАТО з повітряної поліції в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО. Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу", - йдеться у заяві.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, в тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

