УКР
Новини Війна
4 816 27

Через нарощування військ РФ біля України НАТО направляє додаткові кораблі та винищувачі в Східну Європу

Союзники НАТО відправляють більше кораблів і літаків для посилення стримування та оборони у Східній Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО.

Союзники НАТО переводять сили в режим бойової готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до розгортання НАТО у Східній Європі, посилюючи стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська в Україні та навколо неї.

"Протягом останніх днів ряд членів Альянсу зробили оголошення щодо поточних або майбутніх розгортань. Данія відправляє фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку довготривалої місії НАТО з охорони повітряної поліції в регіоні. Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО. Нідерланди відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії з квітня для підтримки діяльності НАТО з повітряної поліції в регіоні, а також переводять корабель і наземні підрозділи в режим очікування для Сил реагування НАТО. Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу", - йдеться у заяві.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для  захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу. Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, в тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони", - зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не може гарантувати Росії нерозширення, але наразі прийняття нових членів на порядку денному нема, - Шольц

Топ коментарі
+17
От не розумію тих,що підтримують зелених....маєте тарифи від Вови, зарплати,куди не глянь жопа....маєте широкомасштабну війну на порозі,про що кричить весь світ, а далі намагаєтеся топити тих,хто хоче вас рятувати...те,що ви дурнуваті-ви показали в 2019 році на виборах.... питання в тому,чи в вас інстинкт самозбереження дарований всім істотам на Землі відсутній зовсім?
24.01.2022 12:10 Відповісти
24.01.2022 12:10 Відповісти
+14
А шо робить НЕЛОХ ?
24.01.2022 12:00 Відповісти
24.01.2022 12:00 Відповісти
+11
Відпочиває,після того як півмоста відкив під бурні аплодісменти сраколізів.
24.01.2022 12:08 Відповісти
24.01.2022 12:08 Відповісти
А шо робить НЕЛОХ ?
24.01.2022 12:00 Відповісти
24.01.2022 12:00 Відповісти
Вивчає мінські угоди підписані минулою владою,і порядок їх виконання.
24.01.2022 12:07 Відповісти
24.01.2022 12:07 Відповісти
От не розумію тих,що підтримують зелених....маєте тарифи від Вови, зарплати,куди не глянь жопа....маєте широкомасштабну війну на порозі,про що кричить весь світ, а далі намагаєтеся топити тих,хто хоче вас рятувати...те,що ви дурнуваті-ви показали в 2019 році на виборах.... питання в тому,чи в вас інстинкт самозбереження дарований всім істотам на Землі відсутній зовсім?
24.01.2022 12:10 Відповісти
24.01.2022 12:10 Відповісти
Відпочиває,після того як півмоста відкив під бурні аплодісменти сраколізів.
24.01.2022 12:08 Відповісти
24.01.2022 12:08 Відповісти
Та воно взагалі не зрозуміло як можна обирати того хто вже був і нічого не виконав,але народ у нас розумний і ходить по колу.
24.01.2022 12:55 Відповісти
24.01.2022 12:55 Відповісти
так уже говорили,шашлики маринует на май месяц
24.01.2022 12:03 Відповісти
24.01.2022 12:03 Відповісти
Россия: Сцка! Да что ж они творят!

ЗСУ (розгружають літаки з NLAW): Нє крічі, ми інструкцію читаємо.

Россия: Шо вы там читаете, вы ж тупые неграмотные селюки!

ЗСУ: «… remove before shoot to russians…» Тю, так тут все понятно. Пацани, старшина сказав відстріляні труби не вибрасувать, з них можна приціла зняти.

Россия: Тогда мы в феврале проведем наступл… большие совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость - 2022».

Українці: Неймінг у вас, чесно кажучи, пздц.

Українські ЗМІ: Ааааа вони будуть наступати у лютому!

Российские войска, стоящие на границе: Ээээ… а можно было начать наступать ДО того, как им привезли NLAW?

Минобороны РФ (*отправляет в Беларусь свои Су-35С): Не ссать, у нас превосходство в воздухе!

Литва, Латвия и Эстония (пакуют «Стингеры» для отправки в Украину): Нееет, можно сцаааать.

Россия: Сцка!!!

Українці: Та шо ти волаєш постійно? Дядя Джо, чо оні орут?

США: * отправляет в Украину 90 тонн летального вооружения.

Українці: А. Поняв.

Россия (отправляет в Черное море корабли Северного флота): У нас традиционно сильна морская компонента!

Українці: Ага. «Адміралу Кузнєцову» прівєт. Шо там корвєт, вже догорів?

Испания и Канада: * отправляют свои боевые корабли в Черное море.

ЗСУ (наблюдает корабли ВМФ РФ): О, круто, нарешті бойові випробування «Нєптуна»! Пацани, старшина просив не завалить союзників. Нє, він серьозно. Діаспора не пойме.

Россия: Это международное нарушение ранее достигнутых договоренностей! Германия, ты нахрена дозаправляешь американские транспортники?

Германия: Дер бабки. Они платить в долларах!

Россия: Так у вас же евро!

Українці: Поки що. З такою позицією скоро будуть рублі, бггг.

Немецкий командующий ВМС: Путина нужно уважать, про Крым есть забыть, Украину в НАТО не принимать!

Россия: Дддддда! Ну наконец-то!

Українці: Бл!

США: Uvereni, сhto dollari bol`she ne nuzhni? Tochno hotite rubli?

Германия (увольняет командующего ВМС): Извиннните.

Россия: Сцка!

Українці: Як палає, як палає! Дивилися б і дивилися!

Япония: В случае открытой агрессии в сторону Украины - будет быстрый ответ Японии.

ЗСУ: Подякували. Можете тоже шось прислать. Старшина просив справжній самурайським меч.

Россия: Вот ***! Вы то тут причем?

Япония (коротко): Старшина хочет меч.

Разведка Британии: В случае захвата Украины наместником Юго-Западного Федерального округа Россия назначит Евгения Мураева.

Українці: Бл!

Мураев (собирает вещи): Сцка! Долбанные МИ-6!

МІ-6: Бонд. Джеймс Бонд.

Россия: Поставка вооружения в Украину крайне негативно…

США: Ok.

Россия: Бл.

ЗСУ: Подякували. Старшина просив ще «Джавелінів».

США: Kuda vi deli prediduschie?

ЗСУ (коротко): Ничка.

США: Sv`atoe delo. I escho skoro privezem vertol`oti Mi-17.

Россия: Сцкааа…

© Мартин Брест
24.01.2022 12:05 Відповісти
24.01.2022 12:05 Відповісти
Стесняюсь спросить:
Вот путлер наращивает войска на границе с РФ и недвусмысленно говорит, что готов вторгаться. А вот вся эта дополнительная мошь от НАТО, она для чего? Чтобы в случае вторжения ЧТО?
24.01.2022 12:07 Відповісти
24.01.2022 12:07 Відповісти
чтобы Хйло не полез на НАТО, очевидно. хотя без США там не все так радужно будет. и по-инерции после Крыма таки могут слить балтийские страны, к примеру, народ там не очень воинственный в отличие от нас, богатый, привыкший к стабильности, штаты сейчас Хйлу бумажку ******** и он оторвется напоследок.
24.01.2022 12:17 Відповісти
24.01.2022 12:17 Відповісти
Ты серьезно считаешь, что путлер рыпнется на НАТО? Лично я такой вариант исключаю в принципе.
Но у меня был другой вопрос: Если РФ вторгнется в Украину, то все эти дополнительные силы, которые стягивает НАТО будут делать ЧТО?
Подозреваю что НИЧЕГО. И самое плохое, что путлер в этом уверен на 100%.
24.01.2022 12:27 Відповісти
24.01.2022 12:27 Відповісти
полагаю, что у нас из западноукраинских шахт появятся свои НАТО-говорящие ихтамнеты.
24.01.2022 12:33 Відповісти
24.01.2022 12:33 Відповісти
а зачем ему "гарантии безопасности"? если это обращение к НАТО - почему ответ дают штаты? воевать за нас конечно никто не станет, это было понятно с самого начала.
24.01.2022 12:34 Відповісти
24.01.2022 12:34 Відповісти
не факт. они не настолько тупы, чтобы за 8 лет не изучить технологию использования ихтамнетов.
по крайней мере в использовании беспилотных аппаратов и дальнобойных систем огня.
ты суслика видишь? а он есть.
24.01.2022 12:40 Відповісти
24.01.2022 12:40 Відповісти
Neocen vojinstveni Litve do 1965 vojevali protiv sovietov,poslednego 1965 ubili.Vojevat nasi budet tam profesionalnije vojska xoroso podgotovleni i xoroso voruzeni takze.
24.01.2022 12:55 Відповісти
24.01.2022 12:55 Відповісти
сейчас уже 2022. другое поколение. если нет периодической практики и общего понимания ситуации (типа, сша в нато или нет, точно помогут, или будет как с будапештским меморандумом, или с тем же Афганистаном, а Германия - предпочтет трубу с газом, или демократию и право? Франция - тоже вон мистрали чуть не продала и т.п.) то все будет не очень радужно.
у нас конечно попроще - сразу было понятно что только своими руками придется, и также понятно, что все уже украдено.
24.01.2022 19:22 Відповісти
24.01.2022 19:22 Відповісти
Budet vojevat i eto pokolenija takze ecio zioce ,tut mnogyje iz nix byli Afganistane ne raz i ne dezurstve a ucastvovali v bojax.Postojano ucastvujet manevrax sovmesno s NATO ix uroven ne xuze nemcev ili amerikancev.Amerikansi xvalili nasix soldat takze.Tut profesionalnaja armija Ranse bylo sto tolko iz 10 odnogo otbyrali dalse na sluzbu ,mnogyje iz nix nevyderzali nagruzki tak podgotovka ix xorosaja i sluzit te sto nado.Amerikansi tak jest zdes,ix baza jest postrojena,nemci takze jest toze jest ix baza te za svoji dengi ejio postrojili.Nasix soldat vsio voruzenije jest nemeckoje ili amerikanskoje toze plius.Ecio odno nasim soldatam nikto nemozet prikazat nevojevat daze prezident eto po konstituciji
24.01.2022 19:48 Відповісти
24.01.2022 19:48 Відповісти
Afganistan netu primer,tam afganskaja armija imeja 5 raz bolse armiju cem talibi zdalis bez boja.Cem tam mogli pomoc amerikansi jesli te sami nexoteli vojevat,i sam narod poderzyval imeno talibov,a ne mesnuju vlast
24.01.2022 20:13 Відповісти
24.01.2022 20:13 Відповісти
Афганистан показателен как раз выводом войск, а именно коммуникацией между "партнерами", там же не только армия сша была, еще и "союзники" немцы, французы и т.п., которых позже эвакуировали хз как. вот аналогично Байден скажет вывести всех американцев за неделю - и всех вывезут.
25.01.2022 02:33 Відповісти
25.01.2022 02:33 Відповісти
Хло опять полезло в бункер ..
24.01.2022 12:09 Відповісти
24.01.2022 12:09 Відповісти
конечно, после уничтожения кремлевского режима у каждого дома будут уже никому не нужные пзрк, противотанковое оружие, стрелковое и боеприпасы, а пока, пилите, Шура, пилите ...
24.01.2022 12:11 Відповісти
24.01.2022 12:11 Відповісти
А эти корабли хоть берут с собой боеприпасы или из оружия только государственный флаг?
24.01.2022 12:14 Відповісти
24.01.2022 12:14 Відповісти
24.01.2022 12:15 Відповісти
24.01.2022 12:15 Відповісти
24.01.2022 12:17 Відповісти
24.01.2022 12:17 Відповісти
https://site.ua/alexander.kovalenko/grabli-putina-2022-i7gq3kw Грабли Путина 2022



В 2014, когда Россия вторглась в Украину, используя, в том числе одним из оправданий вторжения якобы расширение НАТО на восток, я писал, что такими действиями Путин лишь ускорил расширение НАТО, который, на самом деле, сворачивался, но не расширялся.

До 2014 года военный бюджет Североатлантического альянса неоднократно поддавался членами альянса критике за неоправданный объём, а США планомерно, год от года, уменьшали свою группировку в Европе, выводили войска и технику. Все находились в состоянии иллюзорного спокойствия и эфемерной неги.

В 2014 году все кардинально изменилось и бюджет НАТО, не только стал расти, но и в Европу вернулись войска США, причём в разы большем, чем до того.

И вот, Россия предъявляет очередной ультиматум НАТО требуя уйти из Восточной Европы до границ 1997 года и не принимать Украину в состав альянса… В итоге, вступление Украины в НАТО стали обсуждать в новом формате, Киев принимает в режиме нон-стоп борты с поддержкой от своих друзей, а президент США Джо Байден на этой неделе рассмотрит вариант отправки в страны Балтии и Восточной Европы дополнительных войск, в количестве около 5 000 военнослужащих, с возможностью расширения контингента до 50 тыс.

Кроме того, у границ с Россией будут сосредоточены дополнительные силы и средства ВВС и ВМС США.

Вот и возникает вопрос. У вас в 2014 году сценарий с агрессией против Украины не только провалился, в конечном итоге, но и вылился в куда больше проблемы, чем у вас были до того. Что вас убеждало в том, что вы сможете диктовать свои условия сейчас? Здравая логика или банальный старческий маразм ваших руководителей? На мой взгляд, скорее второе, чем первое.

Что тут скажешь, коллективный разум руководства России повреждён и рациональных, логических решений от него ожидать не стоит. Факты тому, как говорится - на лицо. Но, к сожалению, нам от того не легче.

https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
24.01.2022 12:18 Відповісти
24.01.2022 12:18 Відповісти
Хотів путлер не пустити Україну в НАТО, тепер кремлівського пацюка НАТО обклало з усіх сторін , і кому старий терорист зробив гірше?
24.01.2022 12:28 Відповісти
24.01.2022 12:28 Відповісти
///
В течение дня 24 января российский фондовый рынок ускорил падение.
По состоянию на 12:25 индекс Мосбиржи рухнул на 4,6 процента, до 3281,25 пункта,
а индекс РТС - до 5,7 процента, до 1322,14 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара поднялся до 78,17 рубля, евро вырос до 88,56 рубля.

Лидерами падения из числа «голубых фишек» стали
«Тинькофф» (минус 7,79 процента, до 4 452 рубля),
«Газпром» (минус 5,88 процента, до 293,27 рубля) и
«Сбер» (минус 5,35 процента, до 233,68 рубля).
24.01.2022 12:32 Відповісти
24.01.2022 12:32 Відповісти
НАТО-черговий респект...
24.01.2022 12:48 Відповісти
24.01.2022 12:48 Відповісти
 
 