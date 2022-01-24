УКР
Ненадання допомоги нагадує зраду друзів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що Україна розчарована позицією Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2", а також тим, що країна виступає проти надання Україні зброї.

Про це сказав Віталій Кличко в коментарі німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Я наголосив, що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2". І до того ж виступає проти постачання Україні оборонного озброєння та намагається блокувати його постачання, наприклад, Естонією, яка готова це зробити", - йдеться у коментарі.

Кличко зазначив, що ненадання допомоги виглядає зрадою друзів у драматичній для нашої країни ситуації - коли російські війська загрожують Україні з її кордонів.

"Нашій державі зброя потрібна, щоб захищатися, а не нападати на когось! Тому виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? І, переконаний, потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи!" - зазначив мер столиці.

+11
яких друзів ? німці друзі наших ворогів -та й навіть не друзі а куплені хвойди такі як Шредер та фрау Рібентроп
24.01.2022 14:40 Відповісти
+10
Нехай Кличко повідомить своїм друзям (!?) в Німеччині, що пакт Молотова-Ріббентропа вже не діє....
24.01.2022 14:38 Відповісти
+10
А напівшостому слабенько записати відосик до Німеччини? Текст не потрібно видумувати,просто попроси у Клічко
24.01.2022 14:42 Відповісти
Никогда не ожидала от немцев помощи, особенно, как вспомню, что они из человеческой кожи делали абажуры для безотходного производства. И сейчас думают, только о своей выгоде, чтобы ничего не потерять.
24.01.2022 15:55 Відповісти
Німці як були раніше, такими і залишилися. Я була дружба з московією так і дружать.
показати весь коментар
24.01.2022 14:39 Відповісти
Адин нароТ
24.01.2022 14:51 Відповісти
Фріц він фріцем і залишається
24.01.2022 14:42 Відповісти
Видосик о чём? Отом, что он, Зеля, как актриса немецких фильмов для взрослых, готов принимать с любой стороны в любых количествах? Немцы после этого могут перевозбудиться
24.01.2022 15:03 Відповісти
Вы верно говорите. Но мне кажется, слова Кличко для немцев значат немного больше, чем слова Бубочки. Кличко для немцев практически свой чемпион, а видосики Клоуна они вряд ли смотрят.
24.01.2022 15:14 Відповісти
Справжні друзі виявляють себе у справжній біді...
24.01.2022 14:43 Відповісти
Ге́рхард Фриц Курт Шрёдер, - предатель уже давно!!! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) Федеральный канцлер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%93 ФРГ с 27 октября 1998 по 21 ноября 2005.

Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C Роснефть » с 29 сентября 2017 года.
Иностранный член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Российской академии наук (2008).

Почётный доктор наук Санкт-Петербургского университетаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-4 [4] .
24.01.2022 14:48 Відповісти
Кличку +

А Зе навіть такого не робить.
То хто тоді перзидент?
24.01.2022 14:51 Відповісти
Ваш держ.зрадник?
24.01.2022 14:53 Відповісти
Что, опять: Смерть роССийско-немецким оккупантам?
Степан Бандера - Пророк!!!
24.01.2022 14:53 Відповісти
Эти потомки Штази нам никогда друзьями и не были.
24.01.2022 14:54 Відповісти
В связи с этим предлагаю Кличко продать свою недвижимость в Гамбурге - Германия( где живет его семья) жена, перевезти ее в Украину ( как и детей которые в Англии). А то получается Дом в Германии, домашний очаг в Германии, Жена живет в Германии, дети учатся в Англии( там и живут), а папа на заработках в Украине. Нужно же содержать жену и детей. Я то понимаю что у на вся "элита" супер " патриоты".. которые в случае часа " Ч" все окажутся в Гамбурге, Лондоне, те кто поскромнее в Варшаве или Праге.
24.01.2022 14:54 Відповісти
Высрался, гавнюк нищий?
С облегчением!
24.01.2022 17:31 Відповісти
8 лет мантры о зарубежных парднерах......Вот как то так, прозреваем?!
24.01.2022 14:55 Відповісти
Навряд мантра була про німців, нащадки гітлера це друзі московитів.
24.01.2022 15:12 Відповісти
Зрадодпузі пізнаються в біді
24.01.2022 14:57 Відповісти
"Хочешь потерять друга, дай ему в долг." Народная мудрость.
24.01.2022 14:58 Відповісти
Ну да, скільки там раз московити вам не друзі?
24.01.2022 15:11 Відповісти
Буков, у ваших олигархов столько денег, что могут купить любое оружие без напрягов.
24.01.2022 15:16 Відповісти
Придумал "друзей". Придумал, что они кому-то что-то должны. А теперь "зрада"? Может меньше фантазировать надо и не выдавать желаемое за действительное?
Позиция Германии никогда не была "антиукраинской". Она всегда была "прогерманской". А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
24.01.2022 15:02 Відповісти
Німецька влада ніколи не була нам друзями. Доведено ще у 2008 якщо не раніше.
24.01.2022 15:02 Відповісти
Та когда немцы были украинцам друзьями? Гетьмана Скоропадского привели к власти, а при наступлении большевиков договорились с ними и Скоропадского попросту кинули. Я уже молчу, что они вытворяли с украинцами во вторую мировую. Зато немцы заключили со Сталиным пакт Риббентропа-Молотова и поделили Польшу.
24.01.2022 15:17 Відповісти
да срали они на нас, развели как котят, лоханули по дороге в ес и нато и оставили с рыночными ценами и **********
24.01.2022 15:26 Відповісти
Немцы логично мыслят, почему Власти Украины не вкладывает средства , в разработку и изготовление вооружений, не повышают зарплату военнослужащим, а вкладывают огромные средства в ,,Большое строительство,, , где , как сообщают СМИ, процветает коррупция
24.01.2022 15:30 Відповісти
в німців корупція точно така, як в Україні
24.01.2022 18:07 Відповісти
Не прошло ещё и ста лет, как эти якобы "друзья" сжигали в печах Освенцима украинцев и не только как полена, вывозили украинские чернозёмы, угоняли людей на работы в Германию как скот в товарных вагонах. Таких "друзей" за х@й и в музей.
24.01.2022 15:45 Відповісти
Для немцев выпить лишнюю кружку пива с сосисками куда важнее жизни десяти украинцев. "Высшая раса" хренова.
24.01.2022 15:45 Відповісти
Більше скажу, 90% бюргерів, на питання: "що для вас важливіше, тепло, газ, світло..., чи Україна?", не скажуть "Україна"
24.01.2022 16:15 Відповісти
Нагадаю, що Бандера, після війни, жив у Німеччині, де й похований. Жив, до речі, за документами на ім'я Стефана Попеля, виданими німцями (прізвище німецьке, було і на могилі). Розповісти де служив, герой України Шухевич? І це вершина айсберга. Українці дуже дружили з німцями, та й зараз, німці не допомагають? Просто за їхніми законами, постачати зброю в зони конфліктів, заборонено
24.01.2022 15:59 Відповісти
Да ладно бы ещё не поставляли сами, но так ведь они и другим странам палки в колёса вставляют по этому вопросу.
24.01.2022 17:36 Відповісти
весь час або кацапи колотять або німці треба з цим щось робити
24.01.2022 17:16 Відповісти
фашист рашисту глаз не выклюет
24.01.2022 17:17 Відповісти
Точно так же и против монголов в 1240-м немцы и венгры не помогали королю Данилу галицкому, а потом после Киева монголы и их всех раскатали в чистую.
А французы то вобще в десна целовались с османами когда турки уже захватили пол Европы и осадили Вену.
А сейчас немцы с франками продают самолеты и оружие египетскому диктатору и агрессору в Ливии, но Украине даже обычные моторы для грузовиков отказываются.
Понятно чьи союзники
24.01.2022 18:03 Відповісти
До речі. Спало на думку, що Віталій може стати мером якогось німецького міста. Якщо він так зробить то увійде в історію крім боксу, ще і як керівник міст. І Києву полегше стане, якщо знов не оберуть черновецького.
24.01.2022 18:05 Відповісти
ці кондоми нас кинули в 1918 році,тому нема віри їм!
24.01.2022 20:07 Відповісти
 
 