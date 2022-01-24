Ненадання допомоги нагадує зраду друзів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що Україна розчарована позицією Німеччини щодо будівництва "Північного потоку-2", а також тим, що країна виступає проти надання Україні зброї.

Про це сказав Віталій Кличко в коментарі німецькому виданню Bild, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Я наголосив, що Україна розчарована тим, що федеральний уряд Німеччини підтримує "Північний потік-2". І до того ж виступає проти постачання Україні оборонного озброєння та намагається блокувати його постачання, наприклад, Естонією, яка готова це зробити", - йдеться у коментарі.

Кличко зазначив, що ненадання допомоги виглядає зрадою друзів у драматичній для нашої країни ситуації - коли російські війська загрожують Україні з її кордонів.

"Нашій державі зброя потрібна, щоб захищатися, а не нападати на когось! Тому виникає питання: на чиїй стороні сьогодні німецький уряд? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? І, переконаний, потрібен чіткий сигнал від найпотужнішої країни Європи!" - зазначив мер столиці.

