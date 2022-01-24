Неоказание помощи выглядит предательством друзей, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что Украина разочарована позицией Германии по строительству "Северного потока-2", а также тем, что страна выступает против предоставления Украине оружия.
Об этом сказал Виталий Кличко в комментарии немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Я подчеркнул, что Украина разочарована тем, что федеральное правительство Германии поддерживает "Северный поток-2". И к тому же выступает против поставок Украине оборонного вооружения и пытается блокировать его поставки, например, Эстонией, которая готова это сделать", - говорится в комментарии.
Кличко отметил, что неоказание помощи выглядит предательством друзей в драматической для нашей страны ситуации - когда российские войска угрожают Украине с ее границ.
"Нашему государству оружие нужно, чтобы защищаться, а не нападать на кого-то! Поэтому возникает вопрос: на чьей стороне сегодня немецкое правительство? На стороне свободы, а значит - Украины? Или на стороне агрессора? И, убежден, нужен четкий сигнал от самой мощной страны Европы!" – отметил мэр столицы.
А Зе навіть такого не робить.
То хто тоді перзидент?
Степан Бандера - Пророк!!!
С облегчением!
Позиция Германии никогда не была "антиукраинской". Она всегда была "прогерманской". А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
А французы то вобще в десна целовались с османами когда турки уже захватили пол Европы и осадили Вену.
А сейчас немцы с франками продают самолеты и оружие египетскому диктатору и агрессору в Ливии, но Украине даже обычные моторы для грузовиков отказываются.
Понятно чьи союзники