Заявления премьера Баварии Зедера подрывают международные усилия по предотвращению агрессии РФ, - МИД Украины
Последние заявления премьера немецкой земли Бавария Маркуса Зедера вредят отношениям Украины и Германии и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России.
Об этом спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации по безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.
Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - подчеркнул представитель МИД.
В ведомстве напомнили, что Россия стремится именно к разрушению единства в его сдерживании.
"Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - заявил Николенко.
Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.
"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага , массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - говорится в комментарии.
Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.
Ждём Подлогу Маккартни и Семёна Нисiння?
\зараз мене знову забанять..
Академічний тлумачний словник (1970-1980)
в означеннях
Тлумачення, значення слова «підважувати»:
польською -подважиць тобто "піддати сумніву"
Ничего... скоро будет другой министр. Наверное, опять Климкин.
Відомі політики, журналісти, дипломати повинні розкручувати цю тему у міжнародних ЗМІ, щоб весь світ знав, що Німеччина ставши на захист путіна, сприяє відродженню фашизму.
Збирай чумадан і їдь з України.
(правда-правда, Олежка... это, мать их, новости с федерального ТВ)
Україна не робить зовсім нічого з метою контрпропаганди. Наших ЗМІ в Європі не має. Не має навіть в країнах Балтії. Цього літа я зустрів українця з Естонії. Він сказав, що там зовсім не має українських ЗМІ. А ті українці, які живуть в Естонії, переважно проросійські. Мову естонську не знають, тому що кажуть і пишуть естонці про Україну не знають, а дивляться перший російський канал і поглинають всю антиукраїнську пропаганду.
Вместе, Россия и Германия.
Они до сих пор вместе.
Ничего не изменилось.