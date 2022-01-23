РУС
Заявления премьера Баварии Зедера подрывают международные усилия по предотвращению агрессии РФ, - МИД Украины

Заявления премьера Баварии Зедера подрывают международные усилия по предотвращению агрессии РФ, - МИД Украины

Последние заявления премьера немецкой земли Бавария Маркуса Зедера вредят отношениям Украины и Германии и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России.

Об этом спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации по безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - подчеркнул представитель МИД.

Читайте также: Отставки командующего ВМС ФРГ Шенбаха недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике, – посол Мельник

В ведомстве напомнили, что Россия стремится именно к разрушению единства в его сдерживании.

"Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага , массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - говорится в комментарии.

Читайте также: НАТО не может гарантировать России нерасширение, но принятия новых членов в повестке дня нет, - Шольц

Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.

Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
23.01.2022 20:21
пусть немцы проверят, не появилось ли у этого премьера пару миллионов евро откуда-то
23.01.2022 20:17
Великобританія-не Європа,країни Балтії-не Європа,Чехія чи Польща не Європа?
23.01.2022 20:19
Таким макаром в отставку уйдут все. И придется Меркель из пенсии выдергивать и возвращать.
23.01.2022 20:53
Анатомия врага. Что Украина недооценивает в России

https://hvylya.net/analytics/245483-anatomiya-vraga-chto-ukraina-nedoocenivaet-v-rossii#google_vignette
23.01.2022 20:54
Спасибо, годная статья
23.01.2022 22:01
Похоже нарыв прорвало, ещё немного и они заговорят о "укронацистах" угрожающих вольным народам Европы.
23.01.2022 20:55
Так это Шредера компания,все коррупционеры ))
23.01.2022 20:55
Хорошо живет на свете маркус-пух!
23.01.2022 20:57
А он больше не будет...
23.01.2022 20:59
А что значит слово "пiдважують" в заголовке? Дожились что Правда и Цензор через переводчик гугла новости печатают?
Ждём Подлогу Маккартни и Семёна Нисiння?
23.01.2022 21:05
Тут іще потрібні Сподівання Савченко і Березня Костюк. А також Крейда Гібсон, Стівен Стрибав і Твань Тернер.
23.01.2022 21:52
на жаль,тупоголовість редакторів Цензора,малограмотної школоти-це об"єктивна реальність.

\зараз мене знову забанять..
23.01.2022 22:48
Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «підважувати»:


ПІДВАЖУВАТИ, ую, уєш, недок., ПІДВАЖИТИ, жу, жиш, док., перех.
1. Підіймати що-небудь важке, застосовуючи підойму, підвагу. На розкопках зостався прикажчик Сорока, який, не діждавшись батька, почав підважувати камінь ломами й поламав його (Саксаганський, Думки про театр, 1955, 27);
// Підіймаючи за допомогою підойми, підваги, відривати, віддирати або посувати вгору що-небудь прикріплене, прибите. Старий узяв сокиру, заходився підважувати - віддирати верхні дошки [ящика] (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 236);
// Підпираючи плечима, піднімати що-небудь важке. Кілька здорових хлопців прискочило до брички, підважили васаг і були б напевне перекинули, коли б налякані коні не шарпнули враз брички і не помчали нас на гору (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 259); Він підійшов до трухлявого, побіленого зарубу, підважив плечем - і хистка будова звалилася (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 171);
// Підіймати що-небудь руками. В долині тьмяно блиснули перші рами парників. Марко обережно опустився біля однієї, трохи підважив її (Михайло Стельмах, Правда.., 1961, 301); Катерина знає, що батько тільки прикидається сонним. Вона.. делікатно підважує повіку на здоровому оці, змушуючи дивитись на себе (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 99);
// Підкопуючи, зрушувати з місця коріння рослини. Копнеш, підважиш І вивернеш набік буряк (Олесь Донченко, VI, 1957, 364); Васильків батько, худий і високий, копав на городі картоплю.. Батько з серцем підважив третій кущ і висмикнув його за зелений чуб (Петро Панч, Гарні хлопці, 1959, 67);
// Беручи руками або кладучи на плечі, піднімати, переміщати що-небудь. - На чому ж у нас прості люди у вільну годину силу виміряють? На камінному жорні - підіймають його поперед себе на млині чи біля вітряка або вола підважують плечима, щоб він у повітрі завис (Михайло Стельмах, I, 1962, 480); Параска підважила мішок, допомогла взяти на плечі й відчинила двері перед Марією (Микола Руденко, Остання *****, 1959, 41).
2. Підпираючи, лагодити що-небудь завалене, перекошене і т. ін. Оженився Клин, мов на лотереї виграв: тесть зі швагром помогли пошити хату, підважили стоділчину (Степан Ковалів, Тв., 1958, 38); [Подорожній:] А давно, пане господарю, збудували ви цю хату? [Дід:] Хата стара. Я її тільки підважив та деяку деревину перемінив (Михайло Старицький, Вибр., 1959, 662).

http://sum.in.ua/p/6/401/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 6, 1975. - Стор. 401.
23.01.2022 22:42
слово дійсно вжито неправильно.

польською -подважиць тобто "піддати сумніву"
23.01.2022 22:45 Ответить
Браво! Кулеба иногда может сказать что-то вменяемое. Жаль, что так редко!

Ничего... скоро будет другой министр. Наверное, опять Климкин.
23.01.2022 21:09
Где, Оленька, "опять будет Климкин"? У вас в Китае?😂
23.01.2022 22:14
Не знаю, что там в Китае, а в Украине министром МЗС будет опять Климкин. При седьмом Президенте Порошенко. Уже скоро!
23.01.2022 22:18
Мавзолейные крысы на сегодня воюют в 8 странах Мира...,защищая мировую революцию Шариковых... в Сириях Ливиях...ЦАР и прочем дерьме...
23.01.2022 21:09
и снова говно плывет из Германии....
23.01.2022 21:22
українська в редакції цензора, як іноземна(((
23.01.2022 21:23
А якихось два роки тому було інакше - лінгвістичні пердімоноклі траплялися під час перекладу в інший бік... Оно навіть знайшли сістрьонку Насіння Семенченка

23.01.2022 22:27
На фоне поставок оружия в Украину, в Германии взорвалась вся московская консервация
23.01.2022 21:27
Як тільки кільце навколо кремлівського окурка почало стискатись у фріців здали нерви. Всі як по команді встали на захист головоріза-КГБіста.
23.01.2022 21:43
Архивы Штази,я так понимаю хранятся в Москве..
23.01.2022 21:29
Коли радянські війська виходили з ГДР, то всі архіви штазі були перевезені до Москви.
23.01.2022 21:37
МЗС України повинно на всіх міжнародних майданчиках, в ООН заявляти, що у 20-му столітті Україну намагались знищити дві країни, Росія і Німеччина. У 21 столітті ці самі країни об'єднавшись знову воюють проти України. Канцлер ФРН Меркель особисто сприяла путіну в агресії проти України. З цією метою вона у 2008 році заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО. Факт блокування зафіксований документами НАТО і міжнародними журналістами. Тому не державні нагороди за заслуги перед українським народом треба давати цій німецькій комсомолці, а притягати до відповідальності в міжнародному трибуналі. Пройшла інформація,що ця путінська хвойда іде працювати в ООН. Треба щоб у неї там земля під ногами горіла. А до Німеччини українська влада повинна висунути вимоги, щоб компенсувала втрати за всі злочини, які творили на теренах України гітлерівські фашисти і компенсацію за сприяння путіну у війні та загарбання українських територій.
Відомі політики, журналісти, дипломати повинні розкручувати цю тему у міжнародних ЗМІ, щоб весь світ знав, що Німеччина ставши на захист путіна, сприяє відродженню фашизму.
23.01.2022 21:34
Уважаемый,международные майданчики не работают!Вы это не заметили?Ложили все на майданчики.
23.01.2022 21:40
Одежа, рабе Йосипів, чого ти раскукарєкавсь тут?
23.01.2022 21:41
Олежка,путінській ватноголовий ботяра,на багатьох сайтах гадить,не звертайте на нього увагу,хай на мівіну хоч заробить собі.
23.01.2022 21:50
Крапля камінь точить. Важливо у свідомості міжнародної спільноти формувати думку про керівництво ******** Німеччини, яке нічим не відрізняється від того керівництва, що було сто років назад, просто методи трохи інші. Німеччини економічно окупувала всю Європу. Політика ЄС - це політика Німеччини. Треба скористатись невдоволенням багатьох країн ЄС, які протестують проти німецько-французького диктату в Європі.
23.01.2022 21:49
Йося, кышь под лавку, плесень гундяевская ж..полиз кремлевского параноика трупоеда....
23.01.2022 21:50
ні,це клали на тебе,кацапська гнида!
23.01.2022 22:02
Э! Водолаз! Ровный бродяга Вельт изволит пропердеться! Быро сюдой, принимай газы!

23.01.2022 23:06
Временное правительство Украины недовольно?Тридцать лет дискредитировали Украину,воры и проходимцы,а теперь помощи захотели.Да устали все от вас,помрошаек долбаных.Временщики и ворюги ,конец ваш близок.Сколько нартд будет терпеть?
23.01.2022 21:37
Уті путі...закіпєл правєдним гнєвом..
Збирай чумадан і їдь з України.
23.01.2022 21:43
Куда ?К тебе в европу ,параши мыть?
23.01.2022 21:48
лахтінська гнида Олєжка Йосіипов, коли нервує,звертається до основного у житті-теми кльозетів ,котрі в нього вдома,як типово для москалів,засрані і смердять/варіант-не смердять,бо у дворі.
23.01.2022 22:01
Кста, о парашах. Ты часом не из Мурманска будешь? Правда, шо у вас там https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ в центре города мужик утонул в несвежем авне, провалившись в деревенский нужник в МНОГОКВАРТИРНОМ доме ?
(правда-правда, Олежка... это, мать их, новости с федерального ТВ)
23.01.2022 23:25
Что то активизировались предки гитлера .Видать путинское фсб заставляет немчур деньги отрабатывать
23.01.2022 21:38
Германия+россия+Китай - страшный сон НАТО. Поэтому...
23.01.2022 21:41
Немцы проститутки раши
23.01.2022 21:41
Дан приказ ФСБшным кротам засветиться и подать свое хрюкание в защиту кремлевских антихристов - бесов и падальщиков трупоедов.
23.01.2022 21:47
Німчура-вона і в Африці німчура.Вже давно знайомий з німцями,найпаскудніша в Європі нація,дуже самовпевнені і ******* задирати носа,на всіх інших завжди дивляться зневажливо.А я весь час дивувався,чому американці досі не ******* німців,хоч начебто і союзники по НАТО і т.д.
23.01.2022 21:48
А німці просто ненавидять американців. Відчувають, що американці вище них. Та ще й американські воєнні бази стоять на території Німеччини.
23.01.2022 21:52
Почитайте комментарии немцев у этого зьодера в фейсбуке. Каждый второй немец считает, что Украине надо отказать в НАТО и дать русским захватить. Лишь бы не злить путина, и чтоб газ был.
23.01.2022 21:49
В Німеччині пропагандистські тв канали параші скрізь ногою двері відчиняють. Німці сприймають все що діється на пострадянському просторі крізь призму Москви. Також німецькі журналісти, і навіть ті які пишуть про Україну, сидять в Москві.
Україна не робить зовсім нічого з метою контрпропаганди. Наших ЗМІ в Європі не має. Не має навіть в країнах Балтії. Цього літа я зустрів українця з Естонії. Він сказав, що там зовсім не має українських ЗМІ. А ті українці, які живуть в Естонії, переважно проросійські. Мову естонську не знають, тому що кажуть і пишуть естонці про Україну не знають, а дивляться перший російський канал і поглинають всю антиукраїнську пропаганду.
23.01.2022 22:02
Мати свої ЗМІ у чужих країнах , дороге задоволення . Саме тому в Україні , і не тільки , теж немає , ні естонських , ні наприклад - польських , ні чеських , і ніяких інших ЗМІ . Та й читати їх майже нікому . Кацапня ж веде проти Заходу інформаційну війну , тому й не жалкує мільярдів дол на пропаганду у країнах Європи своїх ідей ..
23.01.2022 22:19
Можна хоч один міжнародний, англомовний канал зробити, тільки треба менше красти. Але якщо об'єктивно, то у нас і фахівців такого рівня як на BBC, CNN не має. Про пропагандистів як на рашатудей не має й мови.
23.01.2022 22:30
До 2019 такий Українській англомовний канал був...
24.01.2022 02:15
От саме тому тут фріців і "пісочать" ,, і в хвіст і в гриву . . Бо німчура - лицеміри , сьогодні говорять про принципи , а завтра на них плюють .
23.01.2022 22:10
Шлюхен дойчланд во всей красе, вот вам ящик пандоры
23.01.2022 22:16
А просто треба включити голову, і подумати, хто для ФРН важливіше, Раша, або Україна. Там багатомільярдний товарообіг, а там розповіді про стримування якоїсь загрози, в які ніхто не вірить.
23.01.2022 23:52
Україна сама себе вбиває. Гривня падає, інвестори біжать, машина дров 10 000 гривень (газ недоступний через ціни)
24.01.2022 00:11
Падло чей Крым?
24.01.2022 04:47
Россия и Германия вместе, во время второй мировой войны 1939-1945, убили более 9-ти миллионов украинцев.

Вместе, Россия и Германия.

Они до сих пор вместе.
Ничего не изменилось.
24.01.2022 02:18
Немцы так и не выздоровели после своих Холокостов или все таки их растлили деньги Хремля? Портников считает что не выздоровели, а я просто стал ненавидеть немцев, как в детстве, когда бабушка про войну рассказывала. Как бы ни было эта страна разрушает будушее Европы, неосознано но неотвратимо.
24.01.2022 04:46
