Заявления премьера Баварии Зедера подрывают международные усилия по предотвращению агрессии РФ, - МИД Украины

Последние заявления премьера немецкой земли Бавария Маркуса Зедера вредят отношениям Украины и Германии и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России.

Об этом спикер МИД Олег Николенко заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации по безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - подчеркнул представитель МИД.

В ведомстве напомнили, что Россия стремится именно к разрушению единства в его сдерживании.

"Подыгрывать им в этом значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля по Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага , массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - говорится в комментарии.

Напомним, премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких антироссийских санкций, заявив, что Москва не является врагом Европы. Он добавил, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.