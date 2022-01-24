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Кличко скликає мерів міст для координації заходів тероборони

Кличко скликає мерів міст для координації заходів тероборони

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко ініціює проведення 28 січня засідання правління АМУ для обговорення питань територіальної оборони міст. Особлива увага має бути приділена питанням безпеки та обороноздатності прикордонних регіонів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook., інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної. Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка - головне в час таких складних випробувань для країни", - зазначив Кличко.

Він висловив підтримку місту Харкову, яке президент Зеленський згадав в інтерв’ю The Washington Post як прикордонне місто, що може бути захоплене в разі широкомасштабного російського вторгнення.

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"На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України", - заявив Кличко.

Автор: 

Кличко Віталій (3524) оборона (4812) Харків (5662) тероборона (386)


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Топ коментарі
+15
Коли Кличко про оборону говорить це ок. Але коли зелене непорозуміння починає то стає реально сцикотно 😂
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24.01.2022 18:49
+12
Кличко, дай плюху Зе, роздупли його! Прошу тебе 🙂
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24.01.2022 18:51
+7
да плюхой Кличко может его в страну вечной записи видосиков отправить.
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24.01.2022 19:31
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Коли Кличко про оборону говорить це ок. Але коли зелене непорозуміння починає то стає реально сцикотно 😂
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24.01.2022 18:49 Відповісти
Клич - чемпіон !!!!!!
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24.01.2022 22:48 Відповісти
Харків, Харковом, але і Чернігову не завадило би допомогти з теробороною. З Чернігова до Київа ближче ніж від Харкова
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24.01.2022 18:51 Відповісти
Кличко, дай плюху Зе, роздупли його! Прошу тебе 🙂
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24.01.2022 18:51 Відповісти
да плюхой Кличко может его в страну вечной записи видосиков отправить.
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24.01.2022 19:31 Відповісти
хай пише у чортів на сковорідці
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24.01.2022 22:50 Відповісти
Тероборона повинна бути не біля великих міст. Уявляєте паніку, яка почнеться після обстрілів Градами та літаками ! Бійці тероборони повинні мати швидкісні транспортні засоби, щоб негайно зайняти танконебезпечні напрями ще на кордоні. З протитанковою зброєю. Уявляю, скільки треба часу, щоб зібрати всіх бійців, отримати невідомо де протитанкові засоби, а потім виїхати до кордону, щоб знайти більш-менш зручну позицію на невідомій місцевості. Здається, буде пізно ..... виїжджати. Тому поміркуйте про місцеву тероборону на своєму АМУ. Якщо хочете зупинити ворога. На підступах.
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24.01.2022 19:05 Відповісти
Які протитанкові засоби? Коктейлі Молотова? ******** птурів і на ЗСУ не вистачає.
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24.01.2022 19:13 Відповісти
Вася не "гони хвилю", уже вистачає і ще привезуть.Не вистачає свідомості у диванних воїнів і зелебабуїнів.
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24.01.2022 23:48 Відповісти
На вопрос в 1551 почему у меня нет горячей воды , там сказали что оприделитесь с мэром...
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24.01.2022 19:11 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь---но кто будет 5 колону---ну все поняли? Вопрос не в стёб. Тема очень сложная и опасная. И донбалласт тому пример.
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24.01.2022 19:23 Відповісти
СНБО с Зе и Даниловым сказали все хорошо и это не дело меров и тем более Кличко. Нас армия защитит. Вот только что-то в Харькове кроме худеньких маленьких мальчишек нацгвардии и армии то не видно. Одним словом: не дергайтесь чтобы Зе было легко все сдать. А главное, убивает то, что они говорят что у органов есть все списки пятой колоны. Только если взять Дергачевский район Харькова, то там от прокурора до опера все на 95% пятая колона. https://flot2017.com/net-povodov-dlya-paniki-pervye-podrobnosti-zasedaniya-snbo/
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24.01.2022 20:08 Відповісти
Что еще нужно, что бы зеленого отправить за решетку???
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24.01.2022 20:17 Відповісти
не "за", а "на" решетку гриля....
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24.01.2022 23:13 Відповісти
Даже Виталик перехватил инициативу у клоуна.
Скоро люди зададут вопрос, зачем им содержать такого дорогого презедента
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24.01.2022 20:34 Відповісти
"скоро зачем" уже было позавчера.
сейчас стадия меры покарания
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24.01.2022 22:58 Відповісти
Уважаемые тероборонцы и прчие военизированные, хотите воевать идите в поля, леса, овраги..... Подальше от населённых пунктов и меряйтесь х**** у кого больше
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24.01.2022 22:05 Відповісти
Оборона своей страны у мудаков называется меряться ху%ми.
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24.01.2022 23:05 Відповісти
Валєра, знайду - отпизжу !!!!
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24.01.2022 23:12 Відповісти
то треба робити акуратно,воно ж гамно !
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24.01.2022 23:52 Відповісти
щось ти ,кацапобику,довго не в спамі...
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24.01.2022 23:50 Відповісти
А відколи Херсонська обл. межує з росією- відповідь коли ти визнав Анексію Криму. чудовий в Нас мер)))) питання для знатоків які ще області з перелічених межують з Росією ?
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25.01.2022 07:54 Відповісти
 
 