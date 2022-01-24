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Новости Война
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Кличко собирает мэров городов для координации мер теробороны

Кличко собирает мэров городов для координации мер теробороны

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и поселка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны", - отметил Кличко.

Он выразил поддержку городу Харькову, который президент Зеленский упомянул в интервью TheWashingtonPost как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении.

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"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковщины, приграничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", - заявил Кличко.

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Автор: 

Кличко Виталий (4649) Харьков (7546) тероборона (340)


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Топ комментарии
+15
Коли Кличко про оборону говорить це ок. Але коли зелене непорозуміння починає то стає реально сцикотно 😂
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24.01.2022 18:49
+12
Кличко, дай плюху Зе, роздупли його! Прошу тебе 🙂
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24.01.2022 18:51
+7
да плюхой Кличко может его в страну вечной записи видосиков отправить.
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24.01.2022 19:31
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Коли Кличко про оборону говорить це ок. Але коли зелене непорозуміння починає то стає реально сцикотно 😂
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24.01.2022 18:49 Ответить
Клич - чемпіон !!!!!!
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24.01.2022 22:48 Ответить
Харків, Харковом, але і Чернігову не завадило би допомогти з теробороною. З Чернігова до Київа ближче ніж від Харкова
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24.01.2022 18:51 Ответить
Кличко, дай плюху Зе, роздупли його! Прошу тебе 🙂
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24.01.2022 18:51 Ответить
да плюхой Кличко может его в страну вечной записи видосиков отправить.
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24.01.2022 19:31 Ответить
хай пише у чортів на сковорідці
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24.01.2022 22:50 Ответить
Тероборона повинна бути не біля великих міст. Уявляєте паніку, яка почнеться після обстрілів Градами та літаками ! Бійці тероборони повинні мати швидкісні транспортні засоби, щоб негайно зайняти танконебезпечні напрями ще на кордоні. З протитанковою зброєю. Уявляю, скільки треба часу, щоб зібрати всіх бійців, отримати невідомо де протитанкові засоби, а потім виїхати до кордону, щоб знайти більш-менш зручну позицію на невідомій місцевості. Здається, буде пізно ..... виїжджати. Тому поміркуйте про місцеву тероборону на своєму АМУ. Якщо хочете зупинити ворога. На підступах.
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24.01.2022 19:05 Ответить
Які протитанкові засоби? Коктейлі Молотова? ******** птурів і на ЗСУ не вистачає.
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24.01.2022 19:13 Ответить
Вася не "гони хвилю", уже вистачає і ще привезуть.Не вистачає свідомості у диванних воїнів і зелебабуїнів.
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24.01.2022 23:48 Ответить
На вопрос в 1551 почему у меня нет горячей воды , там сказали что оприделитесь с мэром...
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24.01.2022 19:11 Ответить
Я конечно дико извиняюсь---но кто будет 5 колону---ну все поняли? Вопрос не в стёб. Тема очень сложная и опасная. И донбалласт тому пример.
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24.01.2022 19:23 Ответить
СНБО с Зе и Даниловым сказали все хорошо и это не дело меров и тем более Кличко. Нас армия защитит. Вот только что-то в Харькове кроме худеньких маленьких мальчишек нацгвардии и армии то не видно. Одним словом: не дергайтесь чтобы Зе было легко все сдать. А главное, убивает то, что они говорят что у органов есть все списки пятой колоны. Только если взять Дергачевский район Харькова, то там от прокурора до опера все на 95% пятая колона. https://flot2017.com/net-povodov-dlya-paniki-pervye-podrobnosti-zasedaniya-snbo/
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24.01.2022 20:08 Ответить
Что еще нужно, что бы зеленого отправить за решетку???
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24.01.2022 20:17 Ответить
не "за", а "на" решетку гриля....
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24.01.2022 23:13 Ответить
Даже Виталик перехватил инициативу у клоуна.
Скоро люди зададут вопрос, зачем им содержать такого дорогого презедента
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24.01.2022 20:34 Ответить
"скоро зачем" уже было позавчера.
сейчас стадия меры покарания
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24.01.2022 22:58 Ответить
Уважаемые тероборонцы и прчие военизированные, хотите воевать идите в поля, леса, овраги..... Подальше от населённых пунктов и меряйтесь х**** у кого больше
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24.01.2022 22:05 Ответить
Оборона своей страны у мудаков называется меряться ху%ми.
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24.01.2022 23:05 Ответить
Валєра, знайду - отпизжу !!!!
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24.01.2022 23:12 Ответить
то треба робити акуратно,воно ж гамно !
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24.01.2022 23:52 Ответить
щось ти ,кацапобику,довго не в спамі...
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24.01.2022 23:50 Ответить
А відколи Херсонська обл. межує з росією- відповідь коли ти визнав Анексію Криму. чудовий в Нас мер)))) питання для знатоків які ще області з перелічених межують з Росією ?
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25.01.2022 07:54 Ответить
 
 