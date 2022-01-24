Кличко собирает мэров городов для координации мер теробороны
Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проведение 28 января заседания правления АГУ для обсуждения вопросов территориальной обороны городов. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности и обороноспособности приграничных регионов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня для защиты украинского государства крайне важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и поселка. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны", - отметил Кличко.
Он выразил поддержку городу Харькову, который президент Зеленский упомянул в интервью TheWashingtonPost как приграничный город, который может быть захвачен при широкомасштабном российском вторжении.
"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины, от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина! Кроме Харьковщины, приграничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", - заявил Кличко.
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