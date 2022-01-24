Данілов: Україна потребує допомоги в плані економіки

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву, що Україна потребує допомоги не лише зі зброєю, а і з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".

За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.

На уточнювальне питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії Данілов відповідає:

"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити в Україні зони впливу, внутрішню дестабілізацію. Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.

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