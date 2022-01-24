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Данілов: Україна потребує допомоги в плані економіки

Данілов: Україна потребує допомоги в плані економіки

Секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву, що Україна потребує допомоги не лише зі зброєю, а і з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".

За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.

На уточнювальне питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії Данілов відповідає:

"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити в Україні зони впливу, внутрішню дестабілізацію. Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.

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Данілов Олексій (1259) росія (65800) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+33
До Бени своего обратись, пускай поможет.
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24.01.2022 18:39
+25
А сколько вы Бене списали долгов и штрафов по налогам? На годовой бюджет уже тянет, или еще есть к чему стремиться?
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24.01.2022 18:47
+23
Т.е., это ветеринар констатирует тот факт, что придя к власти его патрон он же ГлавЗебил прибыльные отрасли экономики, которые наполняли бюджет страны, стали убыточными. Илия ошибаюсь, как вы считаете, зебилы?
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24.01.2022 18:44
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Ну вот этим и отличается инертная биомасса, я же про это и говорю.
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24.01.2022 20:00 Відповісти
спочатку наведіть порядок в судах податкових і поліції а потім просіть допомоги
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24.01.2022 19:28 Відповісти
Хватить дядьку торговати,бо вже нема чим здачу давати...
Хай тепер розкажуть про різні эпохи,зебарани...
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24.01.2022 19:28 Відповісти
Порошенко залишив вам нормальну країну. Економіка зростала, армія будувалась, ціни не росли,
була коаліція проти Московії. йшов обмін полоненими...Прийшов Кловун...
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24.01.2022 19:30 Відповісти
Воровать меньше надо! А воры на гос службе получают в Украине по 100 минимальных зарплат. В то время как на Западе на таких же должностях получают по 7 минималок.
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24.01.2022 19:30 Відповісти
Ждите карман шире ....Игорь Валерьевич..крупнейший аферист МИРА...Спасибо Леонид Данилвычу...воспитал нехилого Остапа Бендера...
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24.01.2022 19:33 Відповісти
Этому бригадному ушлепку нечего воровать стало ? Больше кредитов которые они разворуют хотят ? Не Ольхи и Громы покупать , а на 10 слой асфальта ?
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24.01.2022 19:44 Відповісти
нуждается в помощи не только с оружием, но и с экономикой - nu i uchilki, sozhrali azh vsiu ekonomiku Ukraini, nu i apetit u nih, ofigetj.
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24.01.2022 19:53 Відповісти
Ну млять, если на каждом углу верещать, что вот-вот РФ нападёт, то никакая экономика такого не выдержит.
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24.01.2022 19:59 Відповісти
Звісно то Путін розікрав ковідний фонд,за кожне голосування роздає конверти,обходить Прозоро в закупівлях..
Згоріла хата ,гори і сарай..все Путін,а ці руки нічого не крали
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24.01.2022 19:59 Відповісти
В коломойського проси гроші, данілОВ! У нього їх валом!
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24.01.2022 20:10 Відповісти
Перестаньте красти!
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24.01.2022 20:29 Відповісти
Беня, через Зелю, і Данилова, стриже бабло з олігархів, ну а просити бабло у ЄС, Англії, США ... вони нічого не винні Україна в 1991 році (розвал СРСР), була 5-ю економікою Європи, Поляки у Львові за українські телевізори билися
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24.01.2022 20:48 Відповісти
Так ми в 90-х ходили носа крутили від польського і турецького, шукали українське, а зараз навіть Турція випускає якісніші сталеві канати.
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24.01.2022 20:53 Відповісти
Який сенс лити воду в діряве відро!? Де ті гроші опиняться, половина в асфальті, половина в офшорах? А українці в боргах.
Дивні заяви після арешту рахунків Арцелор Мітал чи викручуванню рук бізнесу, чи фіскалізації всього і вся.
Вам бл*ям і правда треба допомога, психіатрична.
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24.01.2022 20:51 Відповісти
Где Планы Маршалла, Витрина, Анаконда? За восемь лет никакой помощи, кроме кредитов. Иронично что настоящая фамилия главного вещателя западной манны Олега Пономаря - Голобородько.
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24.01.2022 20:53 Відповісти
Потребує,ой потребує...
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24.01.2022 21:07 Відповісти
Если орать на каждом углу и наводить панику, конечно экономика упадет...
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24.01.2022 21:46 Відповісти
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