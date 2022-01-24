Данілов: Україна потребує допомоги в плані економіки
Секретар РНБО Олексій Данілов зробив заяву, що Україна потребує допомоги не лише зі зброєю, а і з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".
За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.
На уточнювальне питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії Данілов відповідає:
"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити в Україні зони впливу, внутрішню дестабілізацію. Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.
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Хай тепер розкажуть про різні эпохи,зебарани...
була коаліція проти Московії. йшов обмін полоненими...Прийшов Кловун...
Згоріла хата ,гори і сарай..все Путін,а ці руки нічого не крали
Дивні заяви після арешту рахунків Арцелор Мітал чи викручуванню рук бізнесу, чи фіскалізації всього і вся.
Вам бл*ям і правда треба допомога, психіатрична.