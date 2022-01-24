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Новости Помощь Украине
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Данилов: Украина нуждается в помощи в плане экономики

Данилов: Украина нуждается в помощи в плане экономики

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Украина нуждается в помощи не только с оружием, но и с экономикой на фоне угрозы вторжения России. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин стремится расшатать внутреннюю ситуацию в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Данилова для "BBC Украина".

По его словам, вопрос об экономической ситуации в Украине правительство сегодня поднимает на переговорах со своими партнерами.

На уточняющий вопрос об опасности обрушения украинской экономики на фоне заявлений о возможном вторжении России Данилов отвечает:

"Этот вопрос ставит для себя Путин - из-за наших внутренних проблем сделать в Украине зоны влияния, внутреннюю дестабилизацию. Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - подчеркнул Данилов.

Читайте также: Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96001) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+33
До Бени своего обратись, пускай поможет.
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24.01.2022 18:39
+25
А сколько вы Бене списали долгов и штрафов по налогам? На годовой бюджет уже тянет, или еще есть к чему стремиться?
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24.01.2022 18:47
+23
Т.е., это ветеринар констатирует тот факт, что придя к власти его патрон он же ГлавЗебил прибыльные отрасли экономики, которые наполняли бюджет страны, стали убыточными. Илия ошибаюсь, как вы считаете, зебилы?
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24.01.2022 18:44
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Ну вот этим и отличается инертная биомасса, я же про это и говорю.
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24.01.2022 20:00 Ответить
спочатку наведіть порядок в судах податкових і поліції а потім просіть допомоги
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24.01.2022 19:28 Ответить
Хватить дядьку торговати,бо вже нема чим здачу давати...
Хай тепер розкажуть про різні эпохи,зебарани...
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24.01.2022 19:28 Ответить
Порошенко залишив вам нормальну країну. Економіка зростала, армія будувалась, ціни не росли,
була коаліція проти Московії. йшов обмін полоненими...Прийшов Кловун...
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24.01.2022 19:30 Ответить
Воровать меньше надо! А воры на гос службе получают в Украине по 100 минимальных зарплат. В то время как на Западе на таких же должностях получают по 7 минималок.
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24.01.2022 19:30 Ответить
Ждите карман шире ....Игорь Валерьевич..крупнейший аферист МИРА...Спасибо Леонид Данилвычу...воспитал нехилого Остапа Бендера...
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24.01.2022 19:33 Ответить
Этому бригадному ушлепку нечего воровать стало ? Больше кредитов которые они разворуют хотят ? Не Ольхи и Громы покупать , а на 10 слой асфальта ?
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24.01.2022 19:44 Ответить
нуждается в помощи не только с оружием, но и с экономикой - nu i uchilki, sozhrali azh vsiu ekonomiku Ukraini, nu i apetit u nih, ofigetj.
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24.01.2022 19:53 Ответить
Ну млять, если на каждом углу верещать, что вот-вот РФ нападёт, то никакая экономика такого не выдержит.
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24.01.2022 19:59 Ответить
Звісно то Путін розікрав ковідний фонд,за кожне голосування роздає конверти,обходить Прозоро в закупівлях..
Згоріла хата ,гори і сарай..все Путін,а ці руки нічого не крали
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24.01.2022 19:59 Ответить
В коломойського проси гроші, данілОВ! У нього їх валом!
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24.01.2022 20:10 Ответить
Перестаньте красти!
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24.01.2022 20:29 Ответить
Беня, через Зелю, і Данилова, стриже бабло з олігархів, ну а просити бабло у ЄС, Англії, США ... вони нічого не винні Україна в 1991 році (розвал СРСР), була 5-ю економікою Європи, Поляки у Львові за українські телевізори билися
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24.01.2022 20:48 Ответить
Так ми в 90-х ходили носа крутили від польського і турецького, шукали українське, а зараз навіть Турція випускає якісніші сталеві канати.
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24.01.2022 20:53 Ответить
Який сенс лити воду в діряве відро!? Де ті гроші опиняться, половина в асфальті, половина в офшорах? А українці в боргах.
Дивні заяви після арешту рахунків Арцелор Мітал чи викручуванню рук бізнесу, чи фіскалізації всього і вся.
Вам бл*ям і правда треба допомога, психіатрична.
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24.01.2022 20:51 Ответить
Где Планы Маршалла, Витрина, Анаконда? За восемь лет никакой помощи, кроме кредитов. Иронично что настоящая фамилия главного вещателя западной манны Олега Пономаря - Голобородько.
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24.01.2022 20:53 Ответить
Потребує,ой потребує...
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24.01.2022 21:07 Ответить
Если орать на каждом углу и наводить панику, конечно экономика упадет...
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24.01.2022 21:46 Ответить
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