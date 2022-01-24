Данилов: Украина нуждается в помощи в плане экономики
Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, что Украина нуждается в помощи не только с оружием, но и с экономикой на фоне угрозы вторжения России. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин стремится расшатать внутреннюю ситуацию в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Данилова для "BBC Украина".
По его словам, вопрос об экономической ситуации в Украине правительство сегодня поднимает на переговорах со своими партнерами.
На уточняющий вопрос об опасности обрушения украинской экономики на фоне заявлений о возможном вторжении России Данилов отвечает:
"Этот вопрос ставит для себя Путин - из-за наших внутренних проблем сделать в Украине зоны влияния, внутреннюю дестабилизацию. Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - подчеркнул Данилов.
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Хай тепер розкажуть про різні эпохи,зебарани...
була коаліція проти Московії. йшов обмін полоненими...Прийшов Кловун...
Згоріла хата ,гори і сарай..все Путін,а ці руки нічого не крали
Дивні заяви після арешту рахунків Арцелор Мітал чи викручуванню рук бізнесу, чи фіскалізації всього і вся.
Вам бл*ям і правда треба допомога, психіатрична.