Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина внимательно следит за действиями войск РФ вдоль границы. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения существует уже несколько лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Данилова для "BBC Украина".
"Угроза РФ для нашей страны существует всегда. Это первое. В 2008 году президент Путин на встрече с президентом США сделал заявление, что такой страны, как наша страна, не существует, это искусственное образование, и к сожалению, не получил жесткого ответа на то время от президента США, что это не соответствует действительности, что это независимая страна, которая имеет свой суверенитет, а они гаранты этой неприкосновенности", - отметил секретарь СНБО.
Также Данилов напомнил, что в 2008 году произошел конфликт в Грузии. Впоследствии Германия и Франция отказали Украине в ПДЧ по поводу членства в НАТО. В 2014 году Россия аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс.
На уточняющий вопрос, являются ли угрозы вторжения РФ в Украину такими же, как год назад, Данилов ответил:
"Они не отличаются. Эта угроза для нашей страны существует с 2008 года, когда Путин перешел в активную фазу своих наработок. У нас сегодня уже есть новое поколение наших граждан, которые не знают, что такое Советский Союз, что такое Красная площадь, кто такой Ленин... Мы живем в другом мире, и это очень беспокоит Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы это также осознаем, что биологические часы Путина, биологические часы РФ - они тикают".
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Деградація, руйнування державності в країні набирає оберів.
А саме прикре, на мою думку, що основою, фундаментом цих негараздів є несвідомість та аморфність соціуму.
З оляду на останні декілька років зовнішнього управління - то державність в нас вже суто формальна.
Через підтримку ззовні купку пройдисвітів привели до влади. Убогий люд ладен з цим миритись, їм вміло задурили голову то епідеміями, то війнами
Они даже сейчас стараются НЕ ОБИДЕТЬ РОССИЯН.
Точно, что планируют занимать посты в оккупационной администрации.
состоялось заседание рнбо.
какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?
для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
- свернули ракетную программу?
- свернули производство Стугны?
- за 3 года не заказали ни единой каски (старые пришли в негодность)?
- за 3 года не заказали ни единого бронежилета (старые пришли в негодность)?
Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов «Скад» является секретным документом. Во время его подписания в Киеве журналистам сообщили лишь, что ракеты утилизируют до конца 2015 года. Детали не разглашали.
«Свідомо» удалось раздобыть этот документ.
Вот несколько важных пунктов из него:
«Демилитаризация заключается в удалении элементов систем вооружения и последующем разрезании или раздавливании этих элементов и в исполнении других процедур, делающих оборудование непригодным к использованию по его прямому назначению. Ликвидация заключается в осуществлении процессов по взрыванию, сожжению, механическому смятию и утилизации».
«Государственный департамент США заключит контракт с предприятием Controlled Demolition, Inc, или, по своему усмотрению, с другой подрядной организацией, с согласия Министерства обороны Украины, которая будет выступать в роли подрядчика в процессе ликвидации и демилитаризации указанных ракетных комплексов».