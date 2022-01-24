Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина внимательно следит за действиями войск РФ вдоль границы. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения существует уже несколько лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Данилова для "BBC Украина".

"Угроза РФ для нашей страны существует всегда. Это первое. В 2008 году президент Путин на встрече с президентом США сделал заявление, что такой страны, как наша страна, не существует, это искусственное образование, и к сожалению, не получил жесткого ответа на то время от президента США, что это не соответствует действительности, что это независимая страна, которая имеет свой суверенитет, а они гаранты этой неприкосновенности", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилов напомнил, что в 2008 году произошел конфликт в Грузии. Впоследствии Германия и Франция отказали Украине в ПДЧ по поводу членства в НАТО. В 2014 году Россия аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс.

На уточняющий вопрос, являются ли угрозы вторжения РФ в Украину такими же, как год назад, Данилов ответил:

"Они не отличаются. Эта угроза для нашей страны существует с 2008 года, когда Путин перешел в активную фазу своих наработок. У нас сегодня уже есть новое поколение наших граждан, которые не знают, что такое Советский Союз, что такое Красная площадь, кто такой Ленин... Мы живем в другом мире, и это очень беспокоит Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы это также осознаем, что биологические часы Путина, биологические часы РФ - они тикают".

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