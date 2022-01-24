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Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов

Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина внимательно следит за действиями войск РФ вдоль границы. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения существует уже несколько лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Данилова для "BBC Украина".

"Угроза РФ для нашей страны существует всегда. Это первое. В 2008 году президент Путин на встрече с президентом США сделал заявление, что такой страны, как наша страна, не существует, это искусственное образование, и к сожалению, не получил жесткого ответа на то время от президента США, что это не соответствует действительности, что это независимая страна, которая имеет свой суверенитет, а они гаранты этой неприкосновенности", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилов напомнил, что в 2008 году произошел конфликт в Грузии. Впоследствии Германия и Франция отказали Украине в ПДЧ по поводу членства в НАТО. В 2014 году Россия аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс.

На уточняющий вопрос, являются ли угрозы вторжения РФ в Украину такими же, как год назад, Данилов ответил:

"Они не отличаются. Эта угроза для нашей страны существует с 2008 года, когда Путин перешел в активную фазу своих наработок. У нас сегодня уже есть новое поколение наших граждан, которые не знают, что такое Советский Союз, что такое Красная площадь, кто такой Ленин... Мы живем в другом мире, и это очень беспокоит Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы это также осознаем, что биологические часы Путина, биологические часы РФ - они тикают".

Читайте также: Уже более 120 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, – Данилов

Данилов Алексей (1066) россия (96001) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+4
Вираженіє ліца Данілова нє внушаєт мнє довєрія..
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24.01.2022 18:38
+4
ничего не ясно.
состоялось заседание рнбо.

какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?

для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
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24.01.2022 19:03
+3
Нарисовался ветиринар!!!
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24.01.2022 18:31
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Нарисовался ветиринар!!!
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24.01.2022 18:31 Ответить
Беріть вище, луганський рекетир, яки з дитинства казав, що його батько йому не батько, а його мати нагуляла від "злодія в законі". Тобто урка, який називав себе байстрюком, що навіть для криміналу в свій час було "западло", але в тому регіоні в дев'яності роки це проходило.
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24.01.2022 18:55 Ответить
А как же, спокойствие, природа, шашлыки, так вроде верховный говорит.
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24.01.2022 18:32 Ответить
Отож-бо... Якийсь сюр... (
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24.01.2022 18:38 Ответить
Кароче, нічого страшного ця шняга вже довший час на кордоні. Весь світ робить з мухи слона. Їдем на шашлик, затра д. Н. чмирьонка. Отакий результат засідання РНБО. А збирались то чого, суки?
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24.01.2022 18:34 Ответить
Вираженіє ліца Данілова нє внушаєт мнє довєрія..
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24.01.2022 18:38 Ответить
Мені його пика і бєз вираженія жодної довіри нє внушає. Так, сидить собі при зраднику бубє, гроші відсижує. Де б воно в Луганську стільки б намутило?!
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24.01.2022 19:32 Ответить
Я помітив сумну тенденцію: з кожною зміною влади кількість покидьків у ній щоразу тільки збільшується.
Деградація, руйнування державності в країні набирає оберів.
А саме прикре, на мою думку, що основою, фундаментом цих негараздів є несвідомість та аморфність соціуму.
З оляду на останні декілька років зовнішнього управління - то державність в нас вже суто формальна.
Через підтримку ззовні купку пройдисвітів привели до влади. Убогий люд ладен з цим миритись, їм вміло задурили голову то епідеміями, то війнами
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24.01.2022 21:36 Ответить
Нахіба тоді "Верховний" Харків здає, навіть не питаючи харків'ян?
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24.01.2022 18:38 Ответить
Коли податки знижувати будете чинушщі? Карїна воює а ви падли в кожному чеку а платіжці дирете олігархічний ПДВ20% який потім повертаєте Ахметову ат Коломойському!
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24.01.2022 18:50 Ответить
Ну понятно, в Багдаде всё тихо, сохраняем олимпийское спокойствие, заодно скатаемся на Олимпиаду за госчёт и обсуждаем всё, что угодно, кроме обеспечения безопасности страны и граждан... Норм позиция
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24.01.2022 18:51 Ответить
спостерігачі....
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24.01.2022 18:54 Ответить
А шо ? Хохотуни і приколісти їдуть на Олімпіаду ? Арахамія номери зарезервував ? Во дают ! А к витки назад взяли ?
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24.01.2022 18:58 Ответить
Весь світ вже тикає носом нашу владу у докази того що на кордоні України ціла орда мокшан а нащі ушлепки філософствують про постійну загрозу замість того щоб озброювати військо та бійців самооборони,готувати бомбосховища.Складується враження що наша влада більш занепокоєна яку посаду займуть у моушан в разі окупації України ніж обороною країни.
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24.01.2022 18:58 Ответить
точно.

Они даже сейчас стараются НЕ ОБИДЕТЬ РОССИЯН.

Точно, что планируют занимать посты в оккупационной администрации.
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24.01.2022 19:18 Ответить
ничего не ясно.
состоялось заседание рнбо.

какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?

для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
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24.01.2022 19:03 Ответить
если несколько лет, то почему ж вы:
- свернули ракетную программу?
- свернули производство Стугны?
- за 3 года не заказали ни единой каски (старые пришли в негодность)?
- за 3 года не заказали ни единого бронежилета (старые пришли в негодность)?
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24.01.2022 19:16 Ответить
Головний ворог- це Порох,а щоб йього знищіть ракети не потрібні,головна зброя-ОАСК -і Вовк-суддя!
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24.01.2022 19:24 Ответить
Може досить вже муйню нести, бандючьйо луганське?! Висітимеш разом із зелєю на бєрьозкє! Бо з зеленими потворами нормальні люди не співпрацюють!
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24.01.2022 19:25 Ответить
Загроза буде завжди, поки не буде створено зброю, здатну вражати цілі у глибокому тилу. Крилаті ракети з використанням технології стелс. Але давайте пригадаєм як при Ющенку був ліквідований останній дивізіон Скад.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов «Скад» является секретным документом. Во время его подписания в Киеве журналистам сообщили лишь, что ракеты утилизируют до конца 2015 года. Детали не разглашали.
«Свідомо» удалось раздобыть этот документ.
Вот несколько важных пунктов из него:
«Демилитаризация заключается в удалении элементов систем вооружения и последующем разрезании или раздавливании этих элементов и в исполнении других процедур, делающих оборудование непригодным к использованию по его прямому назначению. Ликвидация заключается в осуществлении процессов по взрыванию, сожжению, механическому смятию и утилизации».
«Государственный департамент США заключит контракт с предприятием Controlled Demolition, Inc, или, по своему усмотрению, с другой подрядной организацией, с согласия Министерства обороны Украины, которая будет выступать в роли подрядчика в процессе ликвидации и демилитаризации указанных ракетных комплексов».
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24.01.2022 19:41 Ответить
Американські ліберасти довго, настирливо і системно роззброювали Україну. Знищили всю серйозну зброю. Для того, щоб озброїти Джавелінами з радіусом дії 2.5 км.
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24.01.2022 19:47 Ответить
Данилов, если угроза вторжения }{уйла за 8 лет мало изменилась, то почему Зеля именно сейчас рассказывает об оккупации Харькова?
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24.01.2022 19:56 Ответить
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24.01.2022 21:43 Ответить
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24.01.2022 23:49 Ответить
Років за 60 звикнете жити, як в Ізраїлі. Навчитеся відрізняти артеріальну від венозної кровотечі і стріляти на звук "мишебратья!" Будете і шашлики сважити, і на пляжі засмагати.
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24.01.2022 23:36 Ответить
Ой, то в Америці, а це в Ізраїлі
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24.01.2022 23:38 Ответить
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24.01.2022 23:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc обычный рускомировец https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc
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25.01.2022 18:03 Ответить
 
 