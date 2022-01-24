Загроза з РФ для нашої країни існує завжди, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна уважно стежить за діями військ РФ вдовж кордону. Однак він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення існує вже кілька років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".
"Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості", - зазначив секретар РНБО.
Також Данілов нагадав, що у 2008 році стався конфлікт у Грузії. Згодом Німеччина і Франція відмовили Україні у ПДЧ щодо членства в НАТО. У 2014 році Росія анексувала Крим та вдерлася на Донбас.
На уточнювальне питання, чи є загрози вторгнення РФ в Україну такими ж, як і рік тому, Данілов відповів:
"Вони не відрізняються. Ця загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань. У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ - він тікає".
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Деградація, руйнування державності в країні набирає оберів.
А саме прикре, на мою думку, що основою, фундаментом цих негараздів є несвідомість та аморфність соціуму.
З оляду на останні декілька років зовнішнього управління - то державність в нас вже суто формальна.
Через підтримку ззовні купку пройдисвітів привели до влади. Убогий люд ладен з цим миритись, їм вміло задурили голову то епідеміями, то війнами
Они даже сейчас стараются НЕ ОБИДЕТЬ РОССИЯН.
Точно, что планируют занимать посты в оккупационной администрации.
состоялось заседание рнбо.
какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?
для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
- свернули ракетную программу?
- свернули производство Стугны?
- за 3 года не заказали ни единой каски (старые пришли в негодность)?
- за 3 года не заказали ни единого бронежилета (старые пришли в негодность)?
Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов «Скад» является секретным документом. Во время его подписания в Киеве журналистам сообщили лишь, что ракеты утилизируют до конца 2015 года. Детали не разглашали.
«Свідомо» удалось раздобыть этот документ.
Вот несколько важных пунктов из него:
«Демилитаризация заключается в удалении элементов систем вооружения и последующем разрезании или раздавливании этих элементов и в исполнении других процедур, делающих оборудование непригодным к использованию по его прямому назначению. Ликвидация заключается в осуществлении процессов по взрыванию, сожжению, механическому смятию и утилизации».
«Государственный департамент США заключит контракт с предприятием Controlled Demolition, Inc, или, по своему усмотрению, с другой подрядной организацией, с согласия Министерства обороны Украины, которая будет выступать в роли подрядчика в процессе ликвидации и демилитаризации указанных ракетных комплексов».