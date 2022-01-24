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Загроза з РФ для нашої країни існує завжди, - Данілов

Загроза з РФ для нашої країни існує завжди, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна уважно стежить за діями військ РФ вдовж кордону. Однак він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення існує вже кілька років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".

"Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов нагадав, що у 2008 році стався конфлікт у Грузії. Згодом Німеччина і Франція відмовили Україні у ПДЧ щодо членства в НАТО. У 2014 році Росія анексувала Крим та вдерлася на Донбас.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

На уточнювальне питання, чи є загрози вторгнення РФ в Україну такими ж, як і рік тому, Данілов відповів:

"Вони не відрізняються. Ця загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань. У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ - він тікає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов

Данілов Олексій (1259) росія (65800) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+4
Вираженіє ліца Данілова нє внушаєт мнє довєрія..
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24.01.2022 18:38
+4
ничего не ясно.
состоялось заседание рнбо.

какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?

для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
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24.01.2022 19:03
+3
Нарисовался ветиринар!!!
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24.01.2022 18:31
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Нарисовался ветиринар!!!
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24.01.2022 18:31 Відповісти
Беріть вище, луганський рекетир, яки з дитинства казав, що його батько йому не батько, а його мати нагуляла від "злодія в законі". Тобто урка, який називав себе байстрюком, що навіть для криміналу в свій час було "западло", але в тому регіоні в дев'яності роки це проходило.
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24.01.2022 18:55 Відповісти
А как же, спокойствие, природа, шашлыки, так вроде верховный говорит.
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24.01.2022 18:32 Відповісти
Отож-бо... Якийсь сюр... (
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24.01.2022 18:38 Відповісти
Кароче, нічого страшного ця шняга вже довший час на кордоні. Весь світ робить з мухи слона. Їдем на шашлик, затра д. Н. чмирьонка. Отакий результат засідання РНБО. А збирались то чого, суки?
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24.01.2022 18:34 Відповісти
Вираженіє ліца Данілова нє внушаєт мнє довєрія..
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24.01.2022 18:38 Відповісти
Мені його пика і бєз вираженія жодної довіри нє внушає. Так, сидить собі при зраднику бубє, гроші відсижує. Де б воно в Луганську стільки б намутило?!
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24.01.2022 19:32 Відповісти
Я помітив сумну тенденцію: з кожною зміною влади кількість покидьків у ній щоразу тільки збільшується.
Деградація, руйнування державності в країні набирає оберів.
А саме прикре, на мою думку, що основою, фундаментом цих негараздів є несвідомість та аморфність соціуму.
З оляду на останні декілька років зовнішнього управління - то державність в нас вже суто формальна.
Через підтримку ззовні купку пройдисвітів привели до влади. Убогий люд ладен з цим миритись, їм вміло задурили голову то епідеміями, то війнами
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24.01.2022 21:36 Відповісти
Нахіба тоді "Верховний" Харків здає, навіть не питаючи харків'ян?
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24.01.2022 18:38 Відповісти
Коли податки знижувати будете чинушщі? Карїна воює а ви падли в кожному чеку а платіжці дирете олігархічний ПДВ20% який потім повертаєте Ахметову ат Коломойському!
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24.01.2022 18:50 Відповісти
Ну понятно, в Багдаде всё тихо, сохраняем олимпийское спокойствие, заодно скатаемся на Олимпиаду за госчёт и обсуждаем всё, что угодно, кроме обеспечения безопасности страны и граждан... Норм позиция
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24.01.2022 18:51 Відповісти
спостерігачі....
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24.01.2022 18:54 Відповісти
А шо ? Хохотуни і приколісти їдуть на Олімпіаду ? Арахамія номери зарезервував ? Во дают ! А к витки назад взяли ?
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24.01.2022 18:58 Відповісти
Весь світ вже тикає носом нашу владу у докази того що на кордоні України ціла орда мокшан а нащі ушлепки філософствують про постійну загрозу замість того щоб озброювати військо та бійців самооборони,готувати бомбосховища.Складується враження що наша влада більш занепокоєна яку посаду займуть у моушан в разі окупації України ніж обороною країни.
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24.01.2022 18:58 Відповісти
точно.

Они даже сейчас стараются НЕ ОБИДЕТЬ РОССИЯН.

Точно, что планируют занимать посты в оккупационной администрации.
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24.01.2022 19:18 Відповісти
ничего не ясно.
состоялось заседание рнбо.

какой план действий нарисовали в угрожающий момент по итогам заседания?
рассказать нам, что враг у ворот уже 8 лет?

для этого такая рнбо не надо.
гавн.ки
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24.01.2022 19:03 Відповісти
если несколько лет, то почему ж вы:
- свернули ракетную программу?
- свернули производство Стугны?
- за 3 года не заказали ни единой каски (старые пришли в негодность)?
- за 3 года не заказали ни единого бронежилета (старые пришли в негодность)?
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24.01.2022 19:16 Відповісти
Головний ворог- це Порох,а щоб йього знищіть ракети не потрібні,головна зброя-ОАСК -і Вовк-суддя!
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24.01.2022 19:24 Відповісти
Може досить вже муйню нести, бандючьйо луганське?! Висітимеш разом із зелєю на бєрьозкє! Бо з зеленими потворами нормальні люди не співпрацюють!
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24.01.2022 19:25 Відповісти
Загроза буде завжди, поки не буде створено зброю, здатну вражати цілі у глибокому тилу. Крилаті ракети з використанням технології стелс. Але давайте пригадаєм як при Ющенку був ліквідований останній дивізіон Скад.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Государственным департаментом США о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов «Скад» является секретным документом. Во время его подписания в Киеве журналистам сообщили лишь, что ракеты утилизируют до конца 2015 года. Детали не разглашали.
«Свідомо» удалось раздобыть этот документ.
Вот несколько важных пунктов из него:
«Демилитаризация заключается в удалении элементов систем вооружения и последующем разрезании или раздавливании этих элементов и в исполнении других процедур, делающих оборудование непригодным к использованию по его прямому назначению. Ликвидация заключается в осуществлении процессов по взрыванию, сожжению, механическому смятию и утилизации».
«Государственный департамент США заключит контракт с предприятием Controlled Demolition, Inc, или, по своему усмотрению, с другой подрядной организацией, с согласия Министерства обороны Украины, которая будет выступать в роли подрядчика в процессе ликвидации и демилитаризации указанных ракетных комплексов».
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24.01.2022 19:41 Відповісти
Американські ліберасти довго, настирливо і системно роззброювали Україну. Знищили всю серйозну зброю. Для того, щоб озброїти Джавелінами з радіусом дії 2.5 км.
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24.01.2022 19:47 Відповісти
Данилов, если угроза вторжения }{уйла за 8 лет мало изменилась, то почему Зеля именно сейчас рассказывает об оккупации Харькова?
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24.01.2022 19:56 Відповісти
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24.01.2022 21:43 Відповісти
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24.01.2022 23:49 Відповісти
Років за 60 звикнете жити, як в Ізраїлі. Навчитеся відрізняти артеріальну від венозної кровотечі і стріляти на звук "мишебратья!" Будете і шашлики сважити, і на пляжі засмагати.
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24.01.2022 23:36 Відповісти
Ой, то в Америці, а це в Ізраїлі
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24.01.2022 23:38 Відповісти
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24.01.2022 23:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc обычный рускомировец https://www.youtube.com/watch?v=4P__m6DIwFc
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25.01.2022 18:03 Відповісти
 
 