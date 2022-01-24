Загроза з РФ для нашої країни існує завжди, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна уважно стежить за діями військ РФ вдовж кордону. Однак він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення існує вже кілька років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на інтерв'ю Данілова для "BBC Україна".

"Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов нагадав, що у 2008 році стався конфлікт у Грузії. Згодом Німеччина і Франція відмовили Україні у ПДЧ щодо членства в НАТО. У 2014 році Росія анексувала Крим та вдерлася на Донбас.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

На уточнювальне питання, чи є загрози вторгнення РФ в Україну такими ж, як і рік тому, Данілов відповів:

"Вони не відрізняються. Ця загроза для нашої країни існує від 2008 року, коли Путін перейшов в активну фазу своїх напрацювань. У нас сьогодні вже є нове покоління наших громадян, які не знають, що таке Радянський Союз, що таке Червона площа, хто такий Ленін... Ми живемо в іншому світі, і це дуже турбує Росію. У них дуже обмаль часу лишилося, щоб вирішувати це питання. І ми це також усвідомлюємо, що біологічний годинник Путіна, біологічний годинник РФ - він тікає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже понад 120 тисяч російських військових знаходяться на кордоні з Україною, – Данілов