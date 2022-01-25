Ми виконуватимемо Мінські домовленості виключно в українських інтересах, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про плани української делегації на переговорах радників лідерів Нормандського формату 26 січня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV
"Я не знаю, який сенс вкладали люди, які приймали рішення щодо Мінських домовленостей, але ми виконуватимемо ці домовленості виключно в українських інтересах та виключно відповідно до норм міжнародного права.
Що стосується безпосередньо нашої позиції, я вважаю і сподіваюся, що по-перше, наші партнери Німеччина та Франція займуть проактивну позицію на цих переговорах, сьогодні ми не маємо часу і можливостей для того, щоб довго про це говорити. Вважаю, що у нас — і це єдина позиція з нашими партнерами — буде можливість говорити і про режим припинення вогню, про відновлення якого домовилися в ТКГ, але, на жаль, він часто порушується насамперед тому, що немає чіткого механізму верифікації та контролю.
На жаль, у нас із РФ різняться позиції з цього питання і ми подали свої пропозиції щодо включення до цього механізму представників Німеччини та Франції, вважаємо, що це абсолютно логічно та реально. Сподіваюся, ми матимемо можливість говорити про це і аргументовано відстоювати свою позицію, без цього механізму режим припинення вогню не буде ефективним. Хоча, безумовно, навіть з огляду на всі порушення, сьогодні ситуація хоч і не ідеальна, але вона краща, ніж була раніше.
Вважаю, ми матимемо можливість дійсно пройтися повністю за Мінськими домовленостями. Українська сторона має чіткі відповіді та нашу позицію щодо кожного пункту. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію, я сподіваюся на конструктивний діалог, за часом він триватиме стільки, скільки буде потрібно. Впевнений, що наша делегація готова до цих переговорів, ми зробимо все, щоб досягти максимального результату", - сказав керівник ОП.
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К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.
"мінські угоди" - це не мир, а капітуляція і самознищення.
Це такий тонкий путінський гумор: навмисне роблять так, щоб потім говорити про "мінські домовленості",
тому що "мінські" - не від слова "Мінськ", а від слова "міни". - Бо це міни, взявши які, жертва їхня розривається ними потім миттєво на шматки.
дебилы.
у нас пока не то что инакомыслящих в лагеря, у нас даже действующие законы не для всех. а если кому-то надо - меняют законы. это явно не действия необходимые во время оккупации и войны.
Чи досі треба той "час Україні хоч трошки снарядити армію та посилити боєздатність" ?
Чи, може, вже ситуація і обставини інші?
Запитання (цитата) : " які інші зараз обставини? "
Відповідь (цитата) : " Вони допоможуть захиститися. Але переломити ситуацію та піти у наступ, щоб визволити не тільки українські землі, але повністю перемогти такого ворога як кацапи - цього недостатньо. "
Тобто, Ви визнали, що... : В 2014 - 2015 роках керівництво України (президент) оцінювали тодішню ситуацію, як таку, що сил для оборони України було не цілком достатньо, тому ворог міг просуватися вглиб території України, і тому за допомогою переговорів керівництво намагалось виграти час для зміцнення оборони. В процесі переговорів обіцяли те, що хотів ворог. Але потім це обіцяне виконати не вдалося. Сьогодні сил збройної оборони достатньо для того, щоб зупинити можливий наступ ворога, тому немає необхідності виконувати умови капітуляції і знищення України, виконання який хоче ворог. Сьогодні від тих ворожих бажань і вимог потрібно відмовитись.
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
В сьогоднішнього Бойка, пика аж сяє - перемога!
Компанія нагнітання військової загрози була тиском, оголошений виїзд дипмісій теж. Завезення зброї з США та ВБ - цукеркою.
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Можливість говорити про будь-що у вас є завжди. Принаймні, поки ви живі.
А от "чіткий механізм верифікації та контролю" - це не розмови в "ТКГ" чи "радників", а це значить знищувати порушників вогнем на випередження, як тільки вони починають підготовку до обстрілу, тобто починають процес обстрілу (з підготовки він починається) і на подальших етапах в процесі порушення.
Але, звичайно, це якщо ви хочете справді припинення вогню досягти, а не просто знову нескінченно говорити про те, як вам "на жаль" "він постійно порушується"...
- І що ви збираєтесь робити далі?
- Ми будемо говорити, що хочемо досягти режиму припинення вогню.
- ?
Риторіка має бути зовсім іншою. Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом це було в папірцях?
А коли прийшли коверние, то і сама угода стала побоку і Єрмак тільки талдичить про домовленності у Мінську а не підписану 4 учасниками угоду, і одночасно придумав термін -лідери нормандського процесу а собі -радник лідера. Всі, хто хотів попасти "на пироги" до буби в один голос твердили про зраду Порохом інтересів України. Але пирогів не отримали а дальше йти на поводу у фюрера злякались.,зараз знову хочуть під шумок щось там замутити для Путіна, а фюрер вже петляти не дасть. Он скільки орджи нагнав.
Але соєвій секті набрехали, що ті угоди ми не для виконання підписали😄
При цьому Дебальцеве і так не втримали. Тоді жодних загроз (як зараз) для всієї України не було.
Тому або виконання, або війна.
Дякуємо Пєті😉
Andrei Piontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Были заключены "Минские соглашения".
Откуда взялся "договорняк"? Почему нам не сказали, что в этом договорняке?
Ермак заявляет, что мы не будем выполнять то, что согласились (в присутствии свидетелей) выполнять?
штайнмаєра*****". Зрозуміло.
И пока вы это не поймете, и будете из-за них с пеной у рта кидаться друг на друга - ничего не изменится. Придут другие, под другими фамилиями, но с одними и теми же мутками.