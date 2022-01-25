Ми виконуватимемо Мінські домовленості виключно в українських інтересах, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про плани української делегації на переговорах радників лідерів Нормандського формату 26 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV

"Я не знаю, який сенс вкладали люди, які приймали рішення щодо Мінських домовленостей, але ми виконуватимемо ці домовленості виключно в українських інтересах та виключно відповідно до норм міжнародного права.

Що стосується безпосередньо нашої позиції, я вважаю і сподіваюся, що по-перше, наші партнери Німеччина та Франція займуть проактивну позицію на цих переговорах, сьогодні ми не маємо часу і можливостей для того, щоб довго про це говорити. Вважаю, що у нас — і це єдина позиція з нашими партнерами — буде можливість говорити і про режим припинення вогню, про відновлення якого домовилися в ТКГ, але, на жаль, він часто порушується насамперед тому, що немає чіткого механізму верифікації та контролю.

На жаль, у нас із РФ різняться позиції з цього питання і ми подали свої пропозиції щодо включення до цього механізму представників Німеччини та Франції, вважаємо, що це абсолютно логічно та реально. Сподіваюся, ми матимемо можливість говорити про це і аргументовано відстоювати свою позицію, без цього механізму режим припинення вогню не буде ефективним. Хоча, безумовно, навіть з огляду на всі порушення, сьогодні ситуація хоч і не ідеальна, але вона краща, ніж була раніше.

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Вважаю, ми матимемо можливість дійсно пройтися повністю за Мінськими домовленостями. Українська сторона має чіткі відповіді та нашу позицію щодо кожного пункту. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію, я сподіваюся на конструктивний діалог, за часом він триватиме стільки, скільки буде потрібно. Впевнений, що наша делегація готова до цих переговорів, ми зробимо все, щоб досягти максимального результату", - сказав керівник ОП.