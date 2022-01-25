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Новини Нормандські переговори
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Ми виконуватимемо Мінські домовленості виключно в українських інтересах, - Єрмак

Ми виконуватимемо Мінські домовленості виключно в українських інтересах, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про плани української делегації на переговорах радників лідерів Нормандського формату 26 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV

"Я не знаю, який сенс вкладали люди, які приймали рішення щодо Мінських домовленостей, але ми виконуватимемо ці домовленості виключно в українських інтересах та виключно відповідно до норм міжнародного права.

Що стосується безпосередньо нашої позиції, я вважаю і сподіваюся, що по-перше, наші партнери Німеччина та Франція займуть проактивну позицію на цих переговорах, сьогодні ми не маємо часу і можливостей для того, щоб довго про це говорити. Вважаю, що у нас — і це єдина позиція з нашими партнерами — буде можливість говорити і про режим припинення вогню, про відновлення якого домовилися в ТКГ, але, на жаль, він часто порушується насамперед тому, що немає чіткого механізму верифікації та контролю.

На жаль, у нас із РФ різняться позиції з цього питання і ми подали свої пропозиції щодо включення до цього механізму представників Німеччини та Франції, вважаємо, що це абсолютно логічно та реально. Сподіваюся, ми матимемо можливість говорити про це і аргументовано відстоювати свою позицію, без цього механізму режим припинення вогню не буде ефективним. Хоча, безумовно, навіть з огляду на всі порушення, сьогодні ситуація хоч і не ідеальна, але вона краща, ніж була раніше.

Читайте також: Відкликання законопроєкту про перехідний період не пов'язане з зустріччю радників лідерів Нормандської четвірки, - Єрмак. ВIДЕО

Вважаю, ми матимемо можливість дійсно пройтися повністю за Мінськими домовленостями. Українська сторона має чіткі відповіді та нашу позицію щодо кожного пункту. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію, я сподіваюся на конструктивний діалог, за часом він триватиме стільки, скільки буде потрібно. Впевнений, що наша делегація готова до цих переговорів, ми зробимо все, щоб досягти максимального результату", - сказав керівник ОП.

Автор: 

мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+25
https://t.me/pecherhill/677 Печерский холм
К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.
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25.01.2022 01:32
+7
Нашо тоді Порошенко на них пішов? Не думаю, що це був безглуздий крок. Щонайменше вони дали час Україні хоч трошки снарядити армію та посилити боєздатність. Чи Ви б віддали перевагу кривавій бійні майже голируч з сумнівним результатом у кінці?
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25.01.2022 01:46
+7
Andrei Piontkovsky

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:18
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ну шо? где там с ночной смены. дуглас под украинским впн, варко с польского и бигбенг с американского? что запостишь?
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25.01.2022 01:31 Відповісти
https://t.me/pecherhill/677 Печерский холм
К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.
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25.01.2022 01:32 Відповісти
а ты все постишь сюрреалистические выхлопы?))
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25.01.2022 01:35 Відповісти
Там еще где то по соседству обитает потужна команда проффесианалов Сывочолого Криголама- Валька Гонтарева Облигация, Свинарчук и плокулол Юга Уценко з жинкою третьго тисячолiття
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25.01.2022 01:41 Відповісти
Хатинка в Лондоні щось не допомогла прожити довго і щасливо Березовському...
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25.01.2022 02:46 Відповісти
В "мінських домовленостях" немає українських інтересів.

"мінські угоди" - це не мир, а капітуляція і самознищення.

Це такий тонкий путінський гумор: навмисне роблять так, щоб потім говорити про "мінські домовленості",

тому що "мінські" - не від слова "Мінськ", а від слова "міни". - Бо це міни, взявши які, жертва їхня розривається ними потім миттєво на шматки.
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25.01.2022 01:33 Відповісти
мульт анмура) чистый бред)
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25.01.2022 01:39 Відповісти
Нашо тоді Порошенко на них пішов? Не думаю, що це був безглуздий крок. Щонайменше вони дали час Україні хоч трошки снарядити армію та посилити боєздатність. Чи Ви б віддали перевагу кривавій бійні майже голируч з сумнівним результатом у кінці?
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25.01.2022 01:46 Відповісти
минск-1 или минск-2? и там и там никакого прекращения огня не было. и после - тоже, внезапно и до сих пор. а Порошенко как и Зеленский преследуют свои личные интересы, только если раньше (до войны) дело обычно шло исключительно о распиле бабла и потоков, то теперь распилы бабла автоматом перешли в класс мародерств и убийств. оккупантов можно остановить только силовым сопротивлением. а потрындеть оно как-то не очень помогает, скорее наоборот.
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25.01.2022 02:46 Відповісти
Який ''потужний" АНАЛітик , який хоче зупинити Ху#ло "сіловим сопротівлєнієм" з другою в світі по силі російської армією... Навіть Зуб зеленского даю на те , що ти пишеш з першої лінії оборони....
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25.01.2022 05:50 Відповісти
для начала - у нас цель не стоит разбомбить москву в ноль (пока) и захватить дальний восток. речь идет о защите своих территорий. если сопротивления нет - ну, будут украинцы помирать в Сирии или Польше или Латвии или Китае или Африке в интересах Хйла и ко, или кацапы устроят очередной голодомор - благо, опыт есть, да и количество убитых под оккупацией обычно превышает любые жертвы сопротивления. никакие переговоры как видим оккупантов никогда не переубеждали (и не переубеждают). кстати и с террористами переговоры не ведут тоже по тем же причинам - плюсов по факту там явно меньше чем минусов. и на госуровне как видим - тоже (но история никого ничему не учит, так что за такое еще очень больно прилетит всем участникам).
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25.01.2022 13:10 Відповісти
Пламенный спич. Ваши предложения?
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25.01.2022 15:31 Відповісти
Ну начнем с того а каких оккупантов Вы останавливать собираетесь? Ихжетамнет. Онитампоявились к 2019-му году в сознании мирового сообщества. По крайней мере с точки зрения принятой мировой политики. Причем немалыми усилиями нашей дипломатии и дипломатии наших близких союзников. Во-вторых какими собственно силами Вы собирались останавливать оккупанта в 2014-м - 2015-м годах? Его и так остановили как могли на тот момент. У нас и сейчас нет достаточных сил полномасштабно с кацапней бодаться и наступать. Вы хотя бы немного представляете соотношение наших сил и кацапской военщины? Экономических ресурсов? Ну так поинтересуйтесь. Мы просто поставлены в такую ситуацию, что возможно в скором времени придется опять от них отбиваться. Правда в этот раз надеюсь гораздо эффективней с гораздо бОльшими потерями для кацапов. Мы не в состоянии к примеру начать войну с кацапами здесь, а потом наступать и брать Москву. А без этого нам врага полностью никак и никогда не победить. Вот потому и делаем что можем - увеличиваем для врага цену последующего вторжения, если таковое будет, в нашу страну.
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25.01.2022 15:29 Відповісти
пока кацапы в оон и других международных организациях - в сознании "мирового сообщества" сплошной мрак. конечно если нихрена не делать а пилить бабло и строить хаты в Италии то никаких ресурсов ни на что никогда не хватит. Гитлер к примеру пришел к власти в 33м году и все успел. да и полномасштабно воевать в 21 веке тупо, если виной всему один человек и сочувствующий дебилы.
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26.01.2022 02:55 Відповісти
Кацапы к сожалению были, есть и будут в ООН. Причем не просто а справом вето. ООН это политические импотенты, как была ее предшественница Дига Наций. Только реалии таковы, что чтобы распустить ООН как орган - необходима очень веская причина на подобие Второй Мировой. Это тоже реалии. Ну и в Вашем посте я вижу противоречия. С одной стороны Ви хотите сейчас поставить на рельсы военщины как сделал Гитлер в свое время в Германии. А это все для фронта - все для победы. Для народа пайки в виде эрзац продуктов, трудовая повинность, все ресурсы на восстановление и укрепление военной мощи. Это целая идеология с репрессиями. Это национал-социалистическая теория наподобие как и у нас было в совке, только завязанная на националистические идеи с вождями нации во главе. Инакомыслящих в лагеря. Вы лично к этому готовы? И не от этого ли мы сейчас стремимся уйти? С другой стороны Вы говорите, что полномасштабно воевать тупо. Но чтобы полностью победить врага нужно не просто выбить его со своей земли - его нужно полностью уничтожить. Т.е. всю его ресурсную базу. Как сделали с тем же Гитлером. Иначе он восстановится и вернется. Т.е. мы для того чтобы победить врага условно говоря должны дойти до Москвы, разгромить кацапскую армию и разделить кацапию на региональные сферы влияния. Как было с Германией. Иначе никак.
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26.01.2022 10:04 Відповісти
Лига Наций была поприличнее. СССР оттуда таки турнули. Гитлер это просто пример того что можно реально сделать за 7 лет. есть и более мирные и приличные, а-ля Грузия из недавного. а война это таки в основном диктатура. иначе никак. ну или как в Израиле, всем раздать стрелковое, выучить, ездить на передок\границу всем по очереди на танках, про, железный купол и т.д. и т.п. зачем кому-то вооруженное население (в принципе, и нашей власти оно тоже совсем не надо, наверное, больше не надо, чем оккупанты в Киеве, к сожалению)
у нас пока не то что инакомыслящих в лагеря, у нас даже действующие законы не для всех. а если кому-то надо - меняют законы. это явно не действия необходимые во время оккупации и войны.
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26.01.2022 12:22 Відповісти
ну хз, нападение ядерной страны, оккупация территорий, нарушение ядерного паритета (это же уже никто не захочет не иметь яо) причем - следующим этапом несомненно пойдут ядерные удары в том или ином виде. это как по мне причина весьма весомая.
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26.01.2022 12:25 Відповісти
А нащо Ви пишете про те, що було 7 років тому?
Чи досі треба той "час Україні хоч трошки снарядити армію та посилити боєздатність" ?
Чи, може, вже ситуація і обставини інші?
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26.01.2022 04:15 Відповісти
А що значно змінилося? Так. Посилили на скільки могли боєздатність та продовжуємо це робити. Але на це кошти потрібні в рази більші ніж ми можемо на це виділити. Так, нам поставляють зброю. Але це здебільшо стрілецька зброя. Не танки, не авіація, не важка артилерія, не ******* ракетне озброєння. Звісно вони досить ефективні та потрібні теж. Вони допоможуть захиститися. Але переломити ситуацію та піти у наступ, щоб визволити не тільки українські землі, але повністю перемогти такого ворога як кацапи - цього недостатньо. І цікаво, які інші зараз обставини, про які Ви кажете, на Ваш погляд? Бо як на мій, то вони досить суттєво не змінилися. Якісно іншою наша армія поки що не стала щодо озброєння. Вона поки що так і залишилася постсовковою. Правда трошки модернизували більш новим озброєнням. Але і його досі не вистачає. Так шо на мій погляд цей час і досі нам потрібен. І власне псля захоплення Донбасу і початку переговорів у Мінську я вже знав, що це надовго і це заморожений конфлікт на роки на кшталт Приднестрівʼя. Такі реалії.
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26.01.2022 09:52 Відповісти
Ви самі відповіли на Ваше запитання:

Запитання (цитата) : " які інші зараз обставини? "

Відповідь (цитата) : " Вони допоможуть захиститися. Але переломити ситуацію та піти у наступ, щоб визволити не тільки українські землі, але повністю перемогти такого ворога як кацапи - цього недостатньо. "

Тобто, Ви визнали, що... : В 2014 - 2015 роках керівництво України (президент) оцінювали тодішню ситуацію, як таку, що сил для оборони України було не цілком достатньо, тому ворог міг просуватися вглиб території України, і тому за допомогою переговорів керівництво намагалось виграти час для зміцнення оборони. В процесі переговорів обіцяли те, що хотів ворог. Але потім це обіцяне виконати не вдалося. Сьогодні сил збройної оборони достатньо для того, щоб зупинити можливий наступ ворога, тому немає необхідності виконувати умови капітуляції і знищення України, виконання який хоче ворог. Сьогодні від тих ворожих бажань і вимог потрібно відмовитись.
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29.01.2022 03:50 Відповісти
Я ніколи і не казав що у 2014 році Мінські перемовини були непотрібні. Це треба було здорового глузду не мати щоб подібне казати. Треба було тягти час. Зараз теж треба усіляко уникати збройного вирішення проблеми. Звісно на скільки це можливо. І я з Вами повністю згоден, що Мінський формат себе вже досить давно вичерпав. Свою справу він зробив. Піти на те, що там закладено це піти на самознищення. Треба викручувать інші формати домовленностей і звісно перш за все дбати про свої інтереси. На скільки це вдасться - побачемо. Нам у всякому разі діватись нікуди. Треба захищати державу усіма способами що доступні і недоступні. Найближчий час покаже.
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29.01.2022 10:59 Відповісти
Andrei Piontkovsky

26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:18 Відповісти
Ты брешешь!!! Andrei Piontkovsky никогда такого не говорил,провокаторша!!!!!
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25.01.2022 08:44 Відповісти
Только что заходил ,в твитере свежая запись
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25.01.2022 09:16 Відповісти
Ты бы еще зашел в одноклассники)))
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25.01.2022 09:29 Відповісти
@apiontkovsky
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25.01.2022 09:30 Відповісти
Походу ,брешешь ты
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25.01.2022 09:16 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1485759910700892161
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25.01.2022 10:44 Відповісти
Піонтковський констатує факт. А виконання мінського договірняка це гарантоване довічне блокування вступу до НАТО і ЄС без потреби окремої фіксації такого зобов'язання від країн Заходу. Ніяких мітингів під оп з вимогою не переходити червоних ліній сьогодні вже нема, розвал України у наслідку імплементації мінська майже неминучий.
В сьогоднішнього Бойка, пика аж сяє - перемога!

Компанія нагнітання військової загрози була тиском, оголошений виїзд дипмісій теж. Завезення зброї з США та ВБ - цукеркою.
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25.01.2022 11:29 Відповісти
а вот и горыныч))
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25.01.2022 01:38 Відповісти
Тут розмова проста - інтереси Єрмака не є українськими.
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25.01.2022 08:48 Відповісти
Цитата (Єрмак) : "... буде можливість говорити і про режим припинення вогню, про відновлення якого домовилися в ТКГ, але, на жаль, він часто порушується насамперед тому, що немає чіткого механізму верифікації та контролю."
---
Можливість говорити про будь-що у вас є завжди. Принаймні, поки ви живі.

А от "чіткий механізм верифікації та контролю" - це не розмови в "ТКГ" чи "радників", а це значить знищувати порушників вогнем на випередження, як тільки вони починають підготовку до обстрілу, тобто починають процес обстрілу (з підготовки він починається) і на подальших етапах в процесі порушення.

Але, звичайно, це якщо ви хочете справді припинення вогню досягти, а не просто знову нескінченно говорити про те, як вам "на жаль" "він постійно порушується"...
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25.01.2022 01:43 Відповісти
- Ми постійно говоримо, що хочемо досягти режиму припинення вогню. Вже майже 8 років про це говоримо. Але на жаль, припинення вогню постійно порушується...

- І що ви збираєтесь робити далі?

- Ми будемо говорити, що хочемо досягти режиму припинення вогню.

- ?
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25.01.2022 01:48 Відповісти
Идіоти.

Риторіка має бути зовсім іншою. Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом це було в папірцях?
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25.01.2022 01:59 Відповісти
Або навмисно підіграють ворожій пропаганді.
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25.01.2022 08:01 Відповісти
а яка різниця між угодами та домовленностями. По російські -соглашение и договоренность. Як відомо, в мінську була підписана угода з 15 пунктів. Для чого підмінювати поняття угоди домовленністю. Угода все ж таки була підписана 4 учасниками. тодішній през Франції навітьуспів видати спогади про хід переговорів. Спори між Порохом і фюрером виникли стосовно наявності військ та їх виведення і вибори проводити без військ РФ і кордонах України. Однак Путін погодився. Потім РФ виявила, що у цій угоді відсутній звичний маневр по ескалації в майбутньому. Фрау пішла на поступки другу Вольдемару і придумали удвох формулу, де вибори до виведення військ і очищення кордонів. Бо у іншому випадку хер мали б можливість видавати паспорти і вкручувати в Мінський процес ОРДЛО.

А коли прийшли коверние, то і сама угода стала побоку і Єрмак тільки талдичить про домовленності у Мінську а не підписану 4 учасниками угоду, і одночасно придумав термін -лідери нормандського процесу а собі -радник лідера. Всі, хто хотів попасти "на пироги" до буби в один голос твердили про зраду Порохом інтересів України. Але пирогів не отримали а дальше йти на поводу у фюрера злякались.,зараз знову хочуть під шумок щось там замутити для Путіна, а фюрер вже петляти не дасть. Он скільки орджи нагнав.
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25.01.2022 03:06 Відповісти
Особисто зрадник/терофінансист Пєтя писав та погоджував Мінські угоди. Там все чітко прописано.
Але соєвій секті набрехали, що ті угоди ми не для виконання підписали😄
При цьому Дебальцеве і так не втримали. Тоді жодних загроз (як зараз) для всієї України не було.
Тому або виконання, або війна.
Дякуємо Пєті😉
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25.01.2022 07:08 Відповісти
А якби "Пєтя" підписав, що Вам треба битися головою об стіну, то Ви б билися нею об неї?
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26.01.2022 04:10 Відповісти
правильно.
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25.01.2022 04:19 Відповісти
порохоботы,вы не забываете благодарить своего пастуха за минские договорняки?
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25.01.2022 05:33 Відповісти
Так если они были выгодны Лаптестану то почему лаптестан их не выполняет и постоянно пытается их переписать? Получается Порох Ботекфюрера педофила ниипал!
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25.01.2022 06:49 Відповісти
Ми виконуватемо Мінські домовленості виключно за рахунок українських інтересів, - Єрмак
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25.01.2022 07:31 Відповісти
Німецькі партнери вже проявили себе у всій "красі", французькі також не "підведуть".
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25.01.2022 07:38 Відповісти
Тобто запхати ракову пухлину Донбасу в тіло України це український інтерес? Запхніть хтось ракові клітини у тіло єрмака й скажіть що це для його ж блага.
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25.01.2022 07:46 Відповісти












Andrei Piontkovsky





26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 08:00 Відповісти
Ага.дЕрмак лично напишет заявление о вступлении Украины в ОРДЛО...
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25.01.2022 08:24 Відповісти
МИНСКУЮ КАПИТАЛЯЦИЮ невозможно выполнить в "интересах" Украины!
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25.01.2022 08:27 Відповісти
Засрашка с союзниками и агент ФСБ дерьмак всё порешают в интересах Украины🤦
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25.01.2022 08:31 Відповісти
Бегущие по граблям 2...
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25.01.2022 08:43 Відповісти
Сдадут Украину и нас не спросят
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25.01.2022 08:47 Відповісти
кому сдадут ? Вернее вопрос, кто возьмет ?
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25.01.2022 09:29 Відповісти
смотрни бульбостан ,поймешь кому сдал и кто взял
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25.01.2022 09:56 Відповісти
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25.01.2022 12:58 Відповісти
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25.01.2022 08:49 Відповісти
Мы будем выполнять Минские договоренности ...
Были заключены "Минские соглашения".
Откуда взялся "договорняк"? Почему нам не сказали, что в этом договорняке?
Ермак заявляет, что мы не будем выполнять то, что согласились (в присутствии свидетелей) выполнять?
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25.01.2022 08:53 Відповісти
Посмеялась с тупорылых зебилов))))"дерьмак сказал"-уже вызывает отторжение у думающих людей,но не у дегенератов...
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25.01.2022 08:57 Відповісти
Гидотний брехливий кнуряка!!!
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25.01.2022 09:33 Відповісти
Я не знаю, який сенс вкладали люди, які приймали рішення щодо Мінських домовленостей, але ми виконуватимемо ці домовленості виключно в українських інтересах та виключно відповідно до норм міжнародного права. Як збирається виконувати зрадник України нав'язані Україні шайкою українських німецько-французьско російських ворогів прорашистські мінські папери , при тому,що рашист роздав біля 600 тисяч рашистських паспортів,роздача котрих не прописана в мінському антиукраїнському збіговиську тріади європейських аферистів, котрі рішили розділити Україну на догоду окупанту?
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25.01.2022 09:53 Відповісти
Саме для цього ВИ підписали "формулу штайнмаєра *****". Зрозуміло.
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25.01.2022 10:30 Відповісти
Забавно читать ругань между сторонниками Зе и По. Которым не дано понять, что и первый, и второй - лишь представители олигархических кланов. Но общего у них одно: свое своих детей они связывают не с Украиной, а с Великобританией, где у одного учится сын, а у другого недвижимость. Свои доходы они выводят в оффшоры. И средства тоже хранят не в Украине.
И пока вы это не поймете, и будете из-за них с пеной у рта кидаться друг на друга - ничего не изменится. Придут другие, под другими фамилиями, но с одними и теми же мутками.
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25.01.2022 10:45 Відповісти
На ху.... цензор цитує завгоспа?
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25.01.2022 11:21 Відповісти
 
 