Мы будем выполнять Минские договоренности исключительно в украинских интересах, - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о планах украинской делегации на переговорах советников лидеров Нормандского формата 26 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV.
"Я не знаю, какой смысл вкладывали люди, принимавшие решения по Минским договоренностям, но мы будем выполнять эти договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права.
Что касается непосредственно нашей позиции, я считаю и надеюсь, что во-первых, наши партнеры Германия и Франция займут проактивную позицию на этих переговорах, сегодня у нас нет времени и возможностей для того, чтобы долго об этом говорить. Считаю, что у нас, и это единственная позиция с нашими партнерами, будет возможность говорить и о режиме прекращения огня, о возобновлении которого договорились в ТКГ, но, к сожалению, он часто нарушается прежде всего потому, что нет четкого механизма верификации и контроля.
К сожалению, у нас с РФ отличаются позиции по этому вопросу и мы подали свои предложения по включению в этот механизм представителей Германии и Франции, считаем, что это абсолютно логично и реально. Надеюсь, у нас будет возможность говорить об этом и аргументированно отстаивать свою позицию, без этого механизма режим прекращения огня не будет эффективным. Хотя, безусловно, даже учитывая все нарушения, сегодня ситуация хоть и не идеальна, но она лучше, чем была раньше.
Считаю, мы сможем действительно пройтись полностью по Минским договоренностям. Украинская сторона имеет четкие ответы и нашу позицию по каждому пункту. Мы готовы аргументированно отстаивать украинскую позицию, я надеюсь на конструктивный диалог, по времени он продлится столько, сколько потребуется. Уверен, что наша делегация готова к этим переговорам, мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата", - сказал руководитель ОП.
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К сожалению такая важная новость стала нам известна не слишком оперативно. Однако, мы искренне поздравляем главу Офиса президента Украины Андрея Ермака с приобретением квартиры в Лондоне. Лондон - это прекрасное место где можно приятно провести остаток дней, после окончания карьеры украинского государственного чиновника. Великобритания давно уже цивилизованная страна с устоявшимися институтами демократии и достойным уровнем жизни.
В Лондоне Андрею Борисовичу будет совершенно не скучно. Вечерами он сможет наносить визиты Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому, их лондонское жилье расположено неподалеку. Вместе за рюмкой джина им будет о чем вспомнить из их нескучного политического прошлого.
Эта новость звучит крайне пикантно на фоне информации, что фракции "Слуга народа" в ВР уже месяц как задолжали по выплатам "20-30-50". Однако депутатам не стоит волноваться, чай не впервой им конверты задерживают. Чтобы депутаты "приСлуги" получили деньги, нужно чтобы депутат Трухин принес в ВР набор проименованых не пустых конвертов. Но сперва нужно распилить деньги на программе "Большое строительство". Для того она и существует. А чтобы деньги распилить, их сперва нужно перечислить подрядчикам из госбюджета. А в госбюджете денег нет... Подрядчикам "Укравтодор" сейчас должен 140 миллиардов грн. Понимать нужно.
"мінські угоди" - це не мир, а капітуляція і самознищення.
Це такий тонкий путінський гумор: навмисне роблять так, щоб потім говорити про "мінські домовленості",
тому що "мінські" - не від слова "Мінськ", а від слова "міни". - Бо це міни, взявши які, жертва їхня розривається ними потім миттєво на шматки.
дебилы.
у нас пока не то что инакомыслящих в лагеря, у нас даже действующие законы не для всех. а если кому-то надо - меняют законы. это явно не действия необходимые во время оккупации и войны.
Чи досі треба той "час Україні хоч трошки снарядити армію та посилити боєздатність" ?
Чи, може, вже ситуація і обставини інші?
Запитання (цитата) : " які інші зараз обставини? "
Відповідь (цитата) : " Вони допоможуть захиститися. Але переломити ситуацію та піти у наступ, щоб визволити не тільки українські землі, але повністю перемогти такого ворога як кацапи - цього недостатньо. "
Тобто, Ви визнали, що... : В 2014 - 2015 роках керівництво України (президент) оцінювали тодішню ситуацію, як таку, що сил для оборони України було не цілком достатньо, тому ворог міг просуватися вглиб території України, і тому за допомогою переговорів керівництво намагалось виграти час для зміцнення оборони. В процесі переговорів обіцяли те, що хотів ворог. Але потім це обіцяне виконати не вдалося. Сьогодні сил збройної оборони достатньо для того, щоб зупинити можливий наступ ворога, тому немає необхідності виконувати умови капітуляції і знищення України, виконання який хоче ворог. Сьогодні від тих ворожих бажань і вимог потрібно відмовитись.
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
В сьогоднішнього Бойка, пика аж сяє - перемога!
Компанія нагнітання військової загрози була тиском, оголошений виїзд дипмісій теж. Завезення зброї з США та ВБ - цукеркою.
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Можливість говорити про будь-що у вас є завжди. Принаймні, поки ви живі.
А от "чіткий механізм верифікації та контролю" - це не розмови в "ТКГ" чи "радників", а це значить знищувати порушників вогнем на випередження, як тільки вони починають підготовку до обстрілу, тобто починають процес обстрілу (з підготовки він починається) і на подальших етапах в процесі порушення.
Але, звичайно, це якщо ви хочете справді припинення вогню досягти, а не просто знову нескінченно говорити про те, як вам "на жаль" "він постійно порушується"...
- І що ви збираєтесь робити далі?
- Ми будемо говорити, що хочемо досягти режиму припинення вогню.
- ?
Риторіка має бути зовсім іншою. Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом це було в папірцях?
А коли прийшли коверние, то і сама угода стала побоку і Єрмак тільки талдичить про домовленності у Мінську а не підписану 4 учасниками угоду, і одночасно придумав термін -лідери нормандського процесу а собі -радник лідера. Всі, хто хотів попасти "на пироги" до буби в один голос твердили про зраду Порохом інтересів України. Але пирогів не отримали а дальше йти на поводу у фюрера злякались.,зараз знову хочуть під шумок щось там замутити для Путіна, а фюрер вже петляти не дасть. Он скільки орджи нагнав.
Але соєвій секті набрехали, що ті угоди ми не для виконання підписали😄
При цьому Дебальцеве і так не втримали. Тоді жодних загроз (як зараз) для всієї України не було.
Тому або виконання, або війна.
Дякуємо Пєті😉
Andrei Piontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Были заключены "Минские соглашения".
Откуда взялся "договорняк"? Почему нам не сказали, что в этом договорняке?
Ермак заявляет, что мы не будем выполнять то, что согласились (в присутствии свидетелей) выполнять?
штайнмаєра*****". Зрозуміло.
И пока вы это не поймете, и будете из-за них с пеной у рта кидаться друг на друга - ничего не изменится. Придут другие, под другими фамилиями, но с одними и теми же мутками.