Мы будем выполнять Минские договоренности исключительно в украинских интересах, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о планах украинской делегации на переговорах советников лидеров Нормандского формата 26 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV.

"Я не знаю, какой смысл вкладывали люди, принимавшие решения по Минским договоренностям, но мы будем выполнять эти договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права.

Что касается непосредственно нашей позиции, я считаю и надеюсь, что во-первых, наши партнеры Германия и Франция займут проактивную позицию на этих переговорах, сегодня у нас нет времени и возможностей для того, чтобы долго об этом говорить. Считаю, что у нас, и это единственная позиция с нашими партнерами, будет возможность говорить и о режиме прекращения огня, о возобновлении которого договорились в ТКГ, но, к сожалению, он часто нарушается прежде всего потому, что нет четкого механизма верификации и контроля.

Также читайте: Встреча советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января, - Ермак

К сожалению, у нас с РФ отличаются позиции по этому вопросу и мы подали свои предложения по включению в этот механизм представителей Германии и Франции, считаем, что это абсолютно логично и реально. Надеюсь, у нас будет возможность говорить об этом и аргументированно отстаивать свою позицию, без этого механизма режим прекращения огня не будет эффективным. Хотя, безусловно, даже учитывая все нарушения, сегодня ситуация хоть и не идеальна, но она лучше, чем была раньше.

Считаю, мы сможем действительно пройтись полностью по Минским договоренностям. Украинская сторона имеет четкие ответы и нашу позицию по каждому пункту. Мы готовы аргументированно отстаивать украинскую позицию, я надеюсь на конструктивный диалог, по времени он продлится столько, сколько потребуется. Уверен, что наша делегация готова к этим переговорам, мы сделаем все, чтобы добиться максимального результата", - сказал руководитель ОП.