Зеленському виповнилося 44 роки. Президент день народження не святкуватиме і проведе його на роботі, - Никифоров

Сьогодні президент України Володимир Зеленський святкує день народження. Главі держави виповнилося 44 роки.

Про це нагадав у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні колеги, сьогодні команда Офісу Президента і я особисто раді вітати Володимира Зеленського з днем народження. Пізніше при зустрічі побажаю йому міцного здоров'я та невичерпної енергії долати виклики, які постали перед Україною. А також непохитної віри у власні переконання, тому що бачу – вони щирі та правильні. Також, колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - пише Никифоров.

За словами Никифорова, якщо хтось має бажання долучитися до ініціативи, далі – інформація про дитячі будинки різного спрямування та географії. Підтримати їх - буде найкращим подарунком для президента України в цей день.

Також він публікує реквізити закладів, що потребують допомоги.

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Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина – діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

Обласний будинок дитини №1, Львів

Створений ще у довоєнні роки. Тут живуть дітки від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Боярський будинок дитини

Створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п"ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

Криворізька міська дитяча лікарня №4

Лікарня приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення – гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

Дитяча міська лікарня, Полтава.

Є багатопрофільним спеціалізованим закладом, який надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиним в області медичним закладом з проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

Реквізити

Будинок дитини "Антошка", Краматорськ

КНП "Краматорський будинок дитини Антошка"

UA 093355480000026009053630903

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Романов Анатолій Олексійович

Телефон: 050 048 46 74

Обласний будинок дитини №1, Львів

КЗ Львівської обласної ради Будинок дитини №1

UA 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу : благодійність

Керівник: Качановська Галина Петрівна

Телефон: 095 418 52 80

Боярський будинок дитини

КЗ Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м.Боярка"

UA 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО : 820172

УДРПОУ: 01994681

Призначення платежу : благодійність

Керівник (Голова комісії з реорганізації): Козир Олена Олександрівна

Телефон: 097 740 90 18

Криворізька міська дитяча лікарня №4

КНП "Криворізька міська дитяча лікарня №4" Криворізької міської ради

UA253052990000026004030400679

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ 02007259

Призначення платежу : благодійність

Керівник: Кізяковська Ірина Павлівна

Телефон: 067 914 09 07

Дитяча міська лікарня, Полтава

КП "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"

UA 753052990000026001041209464

АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава

МФО 305299

ЄДРПОУ 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність

Керівник: Савченко Лариса Петрівна

Телефон: 050 230 10 67