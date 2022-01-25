Не потрібно мати жодної тривожної валізи, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков у разі повномасштабного наступу Росії на Україну виконуватиме свої обов'язки.
Про це він заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене є відповідні посадові інструкції, моя зона відповідальності та відповідні робочі місця, це я, як міністр оборони, повинен бути разом із головнокомандувачем у разі будь-якого критичного розвитку подій, я буду на своєму робочому місці і виконуватиму завдання міністра оборони", - зазначив міністр.
Резніков не радить українцям збирати тривожну валізу.
"Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і наб'є синці. Візьміть купіть йому йоду, не більше того", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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А зброю думаєте резервістам роздавати, чи вони повинні обходитися мисливськими рушницями?
Ви боїтеся озброювати народ України більше ніж нападу орди.
@apiontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Відчуваю що вже заберуть тушонку,туалетний папір та запальнички
паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність) ;
гроші (готівка та банківські картки) ;
зарядні пристрої для мобільних телефонів ;
радіо, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів, ніж, сміттєві пакети, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички ;
теплий одяг, спідня білизна, надійне зручне взуття ;
гігієнічні засоби ;
аптечку, включаючи медичні препарати .
також потрібно подбати про посуд, воду та їжу, якої має вистачити на три доби.
тримати таку "тривожну валізу" краще ближче до виходу )
Краще б виділили гроші та проводили 1-2уроки орієнтування на місцевості та якісь елементарні правила виживання в різних типах місцевості..
Экстренный чемоданчике, https://www.dsns.gov.ua/ua/Diyi-naselennya-v-umovah-nadzvichaynih-situaciy-viyskovogo-harakteru.html отмечает ГСЧС Украины, предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия - землетрясения, наводнения, пожара, в случае обостренной криминогенной обстановки, эпицентра военных действий и т.д.
Экстренный чемоданчик, как правило, крепкий и удобный рюкзак от 25 литров и более, с индивидуальным минимумом одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средствами защиты и продуктов питания. Все вещи должны быть новыми (периодически возобновляемыми) и не использоваться в повседневной жизни.
В рюкзак рекомендуется положить следующее:
по три копии важных документов (всей семьи и близких) в полиэтиленовой упаковке: паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т.д. Документы нужно запаковать так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. Рекомендуется иметь несколько фотографий родных и близких;
кредитные карты и наличные деньги;
дубликаты ключей от дома и машины;
бумажную карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи;
средства связи и информации (небольшой радиоприемник с возможностью приема в УКВ и FM диапазоне) и элементы питания к радиоприемнику;
фонарик (лучше несколько) и запасные элементы питания к нему, спички (желательно туристические), зажигалку, свечи;
компас, часы (предпочтение отдавайте водонепроницаемым);
многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.п.;
нож, топор, сигнальные средства (свисток, фальшфеер и т.д.);
несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Может заменить палатку или тент, если разрезать;
рулон широкого скотча;
упаковка презервативов. Презерватив при необходимости может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной герметизации емкостей от насекомых и песка, переноски воды;
шнур синтетический 4-5 мм, около 20 м;
блокнот и карандаш;
нити и иглы;
аптечку первой помощи. В состав аптечки обязательно должны входить: бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), пенталгин (обезболивающий), супрастин (аллергия), иммодиум (диарея), фталазол (желудочная инфекция), капли для глаз, жгут, шприцы и т.п.; лекарство, которое вы принимаете (минимум рна неделю) с описанием способа применения и дозы; рецепты (следите за сроком годности);
одежда: комплект нижнего белья (две пары), носки хлопчатобумажные (две пары) и шерстяные, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях);
минипалатка, полиуретановый коврик, спальник (если позволяет место);
средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце (пачка прессованных), туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;
принадлежности для детей (если нужны);
посуда (лучше металлическая): котелок, флягу, ложку, кружку;
если есть возможность, запас еды на несколько дней - все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго хранится (не скоропортящиеся), например: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами), леденцы, набор продуктов (тушенка, галеты, пакеты с супом, мясные и рыбные консервы), если позволяет место - крупы и макаронные изделия, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой;
запас питьевой воды на 1-2 дня, который следует периодически обновлять.
Зелений Йода вас врятує!
и это говорит министр обороны на фоне эвакуации некоторыми посольствами своих семей...
дурдом!!!
да тревожный чемоданчик должен быть собран всегда (тупо на случай стихийных бедствий, пожара и т.д)
а кто-то называл его вменяемым....
ну вот даже внешне ))) (хотя это конечно не главное))))
То что творится у верхах власти скорее похоже на саботаж и подготовку к сдаче Украины мокшанам.Что не заява то тупой идиотизм.
Но и нам надо что-то делать.
Сейчас куча сетевых возможностей. видеочатов-конференций.
создать в сети альтернативный парламент, кабмин итд., найдутся и айтишники и юристы хорошие и экономисты и военные. привлечь хотябы треть граждан.
заодно можно узнать, сколько у нас "сватов"
тут уже даже не обсуждается, к чьим словам относится серьезно
Министр или тупой, или врет нам! Сам небось купил домик в Испании и все документы и деньги там держит в сейфе. А дома только загранпаспорт и кредитку. Как и все остальные арендаторы Украины!
І цей чоловік є міністром ЗСУ.Тоді офіцери які пройшли Афган,не посоромили Україну при здачі Крима,які із перших днів війни в Україні її захищають не достойні бути ні занимати посади у верховному командовані ЗСУ так як вони не складували парашюти.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
@eternalrailway
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https://twitter.com/eternalrailway/status/1485778630324236288 8 ч
Якщо на іншому кінці земної кулі зараз хтось захоче зрозуміти що в нас відбувається, то послухавши заяви і реакції зеленського, данилова та інших слуг, він буде впевнений, що Україна воює з США і Европою, на яких зелень огризається, а єдиний союзник зеленського - росія.
З якої дупи дістали такого міністра "оборони"?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
Его распаковать дома дело нескольких минут.
А вот запасные варианты никогда не помешают...
Может кто то представить даже теоретически чтоб украинца назначили министром обороны ИЗРАИЛЯ?????
Или чтоб украинец министр обороны Израиля перед началом арабо-израильской войны не разрешал израильтянам выдавать оружие????