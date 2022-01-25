Не потрібно мати жодної тривожної валізи, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков у разі повномасштабного наступу Росії на Україну виконуватиме свої обов'язки.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене є відповідні посадові інструкції, моя зона відповідальності та відповідні робочі місця, це я, як міністр оборони, повинен бути разом із головнокомандувачем у разі будь-якого критичного розвитку подій, я буду на своєму робочому місці і виконуватиму завдання міністра оборони", - зазначив міністр.

Резніков не радить українцям збирати тривожну валізу.

"Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і наб'є синці. Візьміть купіть йому йоду, не більше того", - додав він.

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