Не нужно иметь никакого тревожного чемодана, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников в случае полномасштабного наступления России на Украину будет выполнять свои обязанности.

Об этом он заявил в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть соответствующие должностные инструкции, моя зона ответственности и соответствующие рабочие места, это я как министр обороны должен быть вместе с главнокомандующим в случае любого критического развития событий, я буду на своем рабочем месте и буду выполнять задачи министра обороны", - отметил министр.

Резников не советует украинцам собирать тревожный чемодан.

"Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум, держите при себе необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет и набьет синяки. Возьмите купите ему йоду, не более того", - добавил он.

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