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Новости Война
13 037 91

Не нужно иметь никакого тревожного чемодана, - Резников

Не нужно иметь никакого тревожного чемодана, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников в случае полномасштабного наступления России на Украину будет выполнять свои обязанности.

Об этом он заявил в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть соответствующие должностные инструкции, моя зона ответственности и соответствующие рабочие места, это я как министр обороны должен быть вместе с главнокомандующим в случае любого критического развития событий, я буду на своем рабочем месте и буду выполнять задачи министра обороны", - отметил министр.

Резников не советует украинцам собирать тревожный чемодан.

"Не нужно иметь никакого тревожного чемодана. Максимум, держите при себе необходимые вещи, если ваш ребенок где-нибудь упадет и набьет синяки. Возьмите купите ему йоду, не более того", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину, – Резников. ВИДЕО

армия РФ (19578) вторжение (508) россия (96038) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
Да. ЗЕфилитики все *******.
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25.01.2022 10:41
+20
Заспокоїв.

А зброю думаєте резервістам роздавати, чи вони повинні обходитися мисливськими рушницями?

Ви боїтеся озброювати народ України більше ніж нападу орди.
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25.01.2022 10:40
+19
Лучше иметь автомат чем вализку. Вализку всегда можно отобрать у того у кого нету автомата
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25.01.2022 10:43
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Правила форума Совет форумчан
А жителям Харькова?...
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25.01.2022 10:39 Ответить
Лучше иметь автомат чем вализку. Вализку всегда можно отобрать у того у кого нету автомата
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25.01.2022 10:43 Ответить
Так ти,автоматнику,свою хату збираєшся захищати,чи мародерствувати?...Ще й 13 лайків...Звиздець.От і роздай таким зброю.
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25.01.2022 11:36 Ответить
уже и пошутить нельзя? А если серйозно, то на войне как на войне, будет и такое, когда речь идет о выживании - это человеческая природа такая...
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25.01.2022 11:38 Ответить
Да. ЗЕфилитики все *******.
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25.01.2022 10:41 Ответить
Так рада вже сказала , що вони будуть працювати віддалено, мабуть з Сейшелів
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25.01.2022 12:43 Ответить
Вопрос риторический...
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25.01.2022 12:51 Ответить
Заспокоїв.

А зброю думаєте резервістам роздавати, чи вони повинні обходитися мисливськими рушницями?

Ви боїтеся озброювати народ України більше ніж нападу орди.
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25.01.2022 10:40 Ответить
Палки на земле поподбирают.
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25.01.2022 10:47 Ответить
там нечего раздавать - за 20 лет распродали все что только можно было....теперь у прибалтов списанные калаши клянчат. патронного завода нет, ВОГов тоже нет...
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25.01.2022 11:01 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 12:45 Ответить
Треба мати кулемета, та захищати свою землю, родину.
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25.01.2022 10:40 Ответить


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25.01.2022 10:41 Ответить
значит надо собирать
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25.01.2022 10:41 Ответить
Після заяви президента в ближчому супермаркеті Новус розібрали всю смажену гречку в діапазоні від 45 до 60,залишилась лише дорожча необсмажена зелена,пару пакунків цукру та солі
Відчуваю що вже заберуть тушонку,туалетний папір та запальнички
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25.01.2022 14:51 Ответить
Вообще-то нужно. Безотносительно того, что происходит, природа может преподносить сюрприз в виде землетрясений и других неприятностей. Хотя-бы документы должны быть собраны, чтобы схватить их и бежать на улицу в случае чего... Валидол найдется и у спасателей, а вот без документов потом намаешься.
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25.01.2022 10:42 Ответить
дивився тільки що його висери в раді..це лисе недорозуміння живе в паралельній реальтності.росповідажє що це США нагнітає,а россія просто стоїть собі на кордоні і нікому не загрожує
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25.01.2022 10:42 Ответить
А я его считал самым толковым из оставшихся...
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25.01.2022 10:55 Ответить
не так страшний напад Россії,як страшна зрада у владі.нема віри ЗЕленим гівнюкам
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25.01.2022 10:59 Ответить
таке може казати тільки законспірований зрадник .
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25.01.2022 10:44 Ответить
Береженого - Бог береже ! Тому завжди потрібно мати напоготові :

паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність) ;

гроші (готівка та банківські картки) ;

зарядні пристрої для мобільних телефонів ;

радіо, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів, ніж, сміттєві пакети, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички ;

теплий одяг, спідня білизна, надійне зручне взуття ;

гігієнічні засоби ;

аптечку, включаючи медичні препарати .

також потрібно подбати про посуд, воду та їжу, якої має вистачити на три доби.

тримати таку "тривожну валізу" краще ближче до виходу )
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25.01.2022 11:03 Ответить
Це все добре,але для пересічної людини це лиш зайва вага.Наприклад, компасом я не вмію користуватись,по папеповій карті (доречі вона не вказана)теж,що мені дасть в незнайомій місцині той компас чи карта?Сигнальні вогні?як ними користуватись кому я що сигналізую?.

Краще б виділили гроші та проводили 1-2уроки орієнтування на місцевості та якісь елементарні правила виживання в різних типах місцевості..
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25.01.2022 14:58 Ответить
и если уже на то пошло, такую "вализу" надо иметь всем и постоянно и речь тут не только о риске военных действий, тут и техногенные факторы и природные могут быть. Так что неуважаемые представители "власти" опять сморозили х.йню, что в принципе не удивительно для них
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25.01.2022 10:44 Ответить
Просто клоуны хотят, чтобы их братушки кацапы могли утащить как можно больше золотишка и долларов у тупого населения, которое выбрало шута презедентом.
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25.01.2022 10:45 Ответить
Вот же выродок!! слов нет!!
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25.01.2022 10:45 Ответить
Без презервативов прям никак
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25.01.2022 11:18 Ответить
В гандон можно воды набрать или на палец одеть, если порезал. Вот зачем тащить ноутбук и фотоаппарат для меня загадка
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25.01.2022 11:26 Ответить
Может дороги как память о молодости?хотя этим ФЭДом при определенных условиях можно и пару бурятов к шаманам отправить
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25.01.2022 11:29 Ответить
Что должно быть в тревожном чемоданчике

Экстренный чемоданчике, https://www.dsns.gov.ua/ua/Diyi-naselennya-v-umovah-nadzvichaynih-situaciy-viyskovogo-harakteru.html отмечает ГСЧС Украины, предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия - землетрясения, наводнения, пожара, в случае обостренной криминогенной обстановки, эпицентра военных действий и т.д.

Экстренный чемоданчик, как правило, крепкий и удобный рюкзак от 25 литров и более, с индивидуальным минимумом одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средствами защиты и продуктов питания. Все вещи должны быть новыми (периодически возобновляемыми) и не использоваться в повседневной жизни.

В рюкзак рекомендуется положить следующее:

по три копии важных документов (всей семьи и близких) в полиэтиленовой упаковке: паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т.д. Документы нужно запаковать так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. Рекомендуется иметь несколько фотографий родных и близких;
кредитные карты и наличные деньги;
дубликаты ключей от дома и машины;
бумажную карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи;
средства связи и информации (небольшой радиоприемник с возможностью приема в УКВ и FM диапазоне) и элементы питания к радиоприемнику;
фонарик (лучше несколько) и запасные элементы питания к нему, спички (желательно туристические), зажигалку, свечи;
компас, часы (предпочтение отдавайте водонепроницаемым);
многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.п.;
нож, топор, сигнальные средства (свисток, фальшфеер и т.д.);
несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Может заменить палатку или тент, если разрезать;
рулон широкого скотча;
упаковка презервативов. Презерватив при необходимости может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной герметизации емкостей от насекомых и песка, переноски воды;
шнур синтетический 4-5 мм, около 20 м;
блокнот и карандаш;
нити и иглы;
аптечку первой помощи. В состав аптечки обязательно должны входить: бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), пенталгин (обезболивающий), супрастин (аллергия), иммодиум (диарея), фталазол (желудочная инфекция), капли для глаз, жгут, шприцы и т.п.; лекарство, которое вы принимаете (минимум рна неделю) с описанием способа применения и дозы; рецепты (следите за сроком годности);
одежда: комплект нижнего белья (две пары), носки хлопчатобумажные (две пары) и шерстяные, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях);
минипалатка, полиуретановый коврик, спальник (если позволяет место);
средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце (пачка прессованных), туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;
принадлежности для детей (если нужны);
посуда (лучше металлическая): котелок, флягу, ложку, кружку;
если есть возможность, запас еды на несколько дней - все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго хранится (не скоропортящиеся), например: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами), леденцы, набор продуктов (тушенка, галеты, пакеты с супом, мясные и рыбные консервы), если позволяет место - крупы и макаронные изделия, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой;
запас питьевой воды на 1-2 дня, который следует периодически обновлять.
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25.01.2022 10:46 Ответить
Килограмм на 50 наговорил.
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25.01.2022 10:52 Ответить
А кто говорит, что добро нужно на горбу тащить? Можно заюзать кравчучку на крайняк
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25.01.2022 11:27 Ответить
УЖЕ СОБРАННА!! ЕЩЕ С 2019 ГОДА, КОГДА ТУПОЕ БІДЛО ВІБРАЛО ТУПІХ ПРАВИТЕЛЕЙ В ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ!!
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25.01.2022 10:46 Ответить
****, дебилы зебанутые
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25.01.2022 10:49 Ответить
Валізка взагалі не потрібна. Потрібен тільки йод! - заявив Міністр оборони України Олексій Резніков Джерело:



Зелений Йода вас врятує!

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25.01.2022 10:51 Ответить
маладец!!!!
и это говорит министр обороны на фоне эвакуации некоторыми посольствами своих семей...
дурдом!!!
да тревожный чемоданчик должен быть собран всегда (тупо на случай стихийных бедствий, пожара и т.д)
а кто-то называл его вменяемым....
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25.01.2022 10:53 Ответить
Каюсь. Просто пока его не было слышно, он казался нормальным.
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25.01.2022 10:58 Ответить
может где-то в другом месте... но не на министра обороны...
ну вот даже внешне ))) (хотя это конечно не главное))))
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25.01.2022 11:00 Ответить
Прихожу к тому, что первое мнение об этой команде было самым правильным: ни один нормальный человек туда работать не пойдет. Нет смысла искать в дерьме жемчужину. Откуда ей там взяться?
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25.01.2022 11:03 Ответить
Среди зеленых он действительно самый вменяемый. Но это как по теории Эйнштейна вопрос относительный. Это не показатель его грамотности а скорее показатель невменяемости остальных. Там остальные уровня верещук и самого же зебобы. Это катастрофа.(
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25.01.2022 11:03 Ответить
Краще хоч би ось таки пістолі народу роздали.....чим же окупантів-московитів вбивати, граблями чи що....

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25.01.2022 10:56 Ответить
А потом за убійство руского мишибрата Бенедиктова еще уголвное дєло завідет...
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25.01.2022 11:29 Ответить
***** и это говорят государственные чиновники.У меня повестка из предписанием для ортяда самообороны явится для всеобщенго сбора еще из 2015-го года в которой черным по бумаге написано иметь при себе теплые вещи,ложку-кружку и запас пищи на 3-5-ть дней и адрес места сбора.
То что творится у верхах власти скорее похоже на саботаж и подготовку к сдаче Украины мокшанам.Что не заява то тупой идиотизм.
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25.01.2022 10:56 Ответить
Хорошо не будем иметь ничего, а если во всем Киеве или Днепре отрубят кацапы электричество и газ на несколько дней, а у тебя даже хлеба дома нет? Резников то по любому бункерок для себя и семьи найдет а что делать миллионам горожан в холодных квартирах и при закрытых магазинах? Надо иметь собранный рюкзак, с запасом воды, провизии на несколько дней а для многих еще и медикаментами на каждый день.
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25.01.2022 10:58 Ответить
без хлеба несколько дней протянуть можно (особенно если у кого хороший подкожный запас). А вот без питьевой воды и просто без воды будет не сильно приятно.
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25.01.2022 11:09 Ответить
Каждый раз срать в ведро и относить под двери кабинета Главы Администрации Зеленого Главкома! Оно конешно хлопотно, но зато в квартире не будет вонять ими!
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25.01.2022 11:35 Ответить
Це все дурниці,їх в цей час вже там не буде.Вони всім скопом дружно підуть на самоїзоляцію по КОВІДУ або у відпустку із видачею їм оздоровчих із казни України і будулт лікуватися десь на Канарах.
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25.01.2022 12:21 Ответить
Да-да на рабочем месте он будет. Туда в первую очередь и прилетит.
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25.01.2022 10:58 Ответить
ишак груженый золотом берет любую крепость. зачем портить красивые киевские здания?
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25.01.2022 14:29 Ответить
Вообще-то папку с документами и хотя бы резерв налички надо иметь всегда. Как минимум. Это даже не вопрос войны. Ох и *****. Я еще понимаю выбрать клоунов в мирной стране но в воюющем государстве....это пистетс конечно. Но об этом надо было в 19ом думать. Теперь уже поздно. Хотя кому там думать. Зебобикам..? Они с Буковеля армиями будут командовать а зебобики стоять на улице в минус 20 в одних труханах перед развалинами дома после залпа РСЗО. Это если еще выбежать успеют.
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25.01.2022 10:58 Ответить
У них просто нечем думать,думалки себе поодбивали игрой на пианино.А если серьезно то ,,тревожный чемодан,,тем более при нынишней ситуации обязан быть у каждого.
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25.01.2022 11:33 Ответить
пізданутий
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25.01.2022 10:59 Ответить
Купіть йод і буде вам щастя, порада від міністра оборони Зебілізм головного мозку
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25.01.2022 10:59 Ответить
Блинкен, конечно, может с нашими суперверховными "поговорить по душам".
Но и нам надо что-то делать.
Сейчас куча сетевых возможностей. видеочатов-конференций.
создать в сети альтернативный парламент, кабмин итд., найдутся и айтишники и юристы хорошие и экономисты и военные. привлечь хотябы треть граждан.
заодно можно узнать, сколько у нас "сватов"
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25.01.2022 11:00 Ответить
Когда третье чучело из коземанды говорит все ок, не волнуйтесь, значит эти мрази уже на чемоданах и что-то знают.
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25.01.2022 11:00 Ответить
каждому зе билу по мангалу ! на случай вторжения
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25.01.2022 11:00 Ответить
Мангал очень тяжелый, но вот в тревожную вализку обязательно нужно положить шампура. Костер развел, пару кирпичей положил меж углями и шашлыки готовы
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25.01.2022 11:40 Ответить
А каструля не нужна. Сгодится 5ти литровая баклажка в которой можно замариновать мясо в луке и майонезе с перцом!!!
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25.01.2022 11:41 Ответить
Шампур в сраку
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25.01.2022 12:04 Ответить
"Не потрібно мати жодної тривожної валізи", бо ви все одно нікуди не дінетесь(
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25.01.2022 11:03 Ответить
только Джонсон говорит совсем другое..

тут уже даже не обсуждается, к чьим словам относится серьезно
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25.01.2022 11:03 Ответить
Сцивохі це розкажеш це в "Що де коли".
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25.01.2022 11:04 Ответить
Блин, тревожный чемодан нужно иметь даже на случай пожара в доме или у соседей!
Министр или тупой, или врет нам! Сам небось купил домик в Испании и все документы и деньги там держит в сейфе. А дома только загранпаспорт и кредитку. Как и все остальные арендаторы Украины!
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25.01.2022 11:05 Ответить
Зелені зовсім неадекватні.
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25.01.2022 11:07 Ответить
73% зебилов позвали вторжение рашки., потому что руководство в Украине во главе зеленого -предатели. и естественно 73% тоже предатели Украины.
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25.01.2022 11:17 Ответить
Із Вікіпедії.В 1984-1986 годах проходил срочную военную службу в 64-й ШМАС (в/ч 87358) и в 806-м штурмовом авиационном полку (в/ч 53904) в группе Парашютно-десантной службы (укладка парашютов, работа с катапультами). (Справка министерства обороны Украины от 11.11.2021 г.)
І цей чоловік є міністром ЗСУ.Тоді офіцери які пройшли Афган,не посоромили Україну при здачі Крима,які із перших днів війни в Україні її захищають не достойні бути ні занимати посади у верховному командовані ЗСУ так як вони не складували парашюти.
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25.01.2022 11:25 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
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25.01.2022 11:28 Ответить
Нападения не будет, пока всё области не выйдут из красной зоны, а оккупанты не приобретут себе ковид-сертификаты. Примерно так рассуждают зелёные недоумки.
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25.01.2022 11:33 Ответить
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25.01.2022 11:34 Ответить
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1485778630324236288 8 ч



Якщо на іншому кінці земної кулі зараз хтось захоче зрозуміти що в нас відбувається, то послухавши заяви і реакції зеленського, данилова та інших слуг, він буде впевнений, що Україна воює з США і Европою, на яких зелень огризається, а єдиний союзник зеленського - росія.
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25.01.2022 11:43 Ответить
Непуганные идиоты
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25.01.2022 11:44 Ответить
Це заява не міністра оборони. Будь-яка людина зі здоровим глуздом з 2014 року (особливо у прикордонних з кацапами областях) мусить мати "тривожну" валізу. По мордія цього Рєзнікова видно, що як буде гаряче, то разом з зеленою шоблою здрисне у теплі краї.
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25.01.2022 11:47 Ответить
Х...р відшукаєш, підріота
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25.01.2022 12:01 Ответить
Звісно,вони,всі, Хворі
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25.01.2022 11:59 Ответить
Сам ты выпей йода
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25.01.2022 12:11 Ответить
джедай-консул Министр Йода бл. Мне вот интересно ,какое у него образование и что он вообще знает о армии итд , на каком основании его вообще назначили на эту должность?
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25.01.2022 12:22 Ответить
Тривожна валіза - ідея добра навіть в мирний час. Але в час, коли весь світ чекає на напад Росії казати, що українцям зовсім не треба готуватись...
З якої дупи дістали такого міністра "оборони"?
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25.01.2022 12:28 Ответить
реальный зе-урод !!!
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25.01.2022 12:32 Ответить
А сам? Вже склав чемоданчик? Гроші перевів в надійну країну? Га!
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25.01.2022 12:33 Ответить
Може моце і є відповідь:
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 12:41 Ответить
Крым проспали, юговосток проспали, что проспать опять предлагаете?
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25.01.2022 12:51 Ответить
А я настойчиво рекомендую иметь .... тревожный Чемоданчик!
Его распаковать дома дело нескольких минут.
А вот запасные варианты никогда не помешают...
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25.01.2022 12:55 Ответить
и этот пучеглазый еврей - министр обороны УКРАИНЫ?????

Может кто то представить даже теоретически чтоб украинца назначили министром обороны ИЗРАИЛЯ?????

Или чтоб украинец министр обороны Израиля перед началом арабо-израильской войны не разрешал израильтянам выдавать оружие????
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25.01.2022 13:41 Ответить
Только враг может сейчас советовать украинцам не позаботися в меру возможностей о семье.
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25.01.2022 14:19 Ответить
 
 