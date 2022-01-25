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Резніков готовий зустрітися із Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів

Резніков готовий зустрітися із Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів

Міністр оборони Олексій Резніков готовий зустрітися із російським колегою Сергієм Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Резніков зізнався, що зустрічається з усіма міністрами оборони країн, які демонструють підтримку Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи в Мюнхені за участю наших партнерів - міністрів оборони США, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися, я буду готовий зустрітися", - наголосив міністр.

Міноборони (7455) перемовини (2996) росія (65856) Шойгу Сергій (628) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
зате Петро в такому форматі зрадників 5 років нам голову морочив
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25.01.2022 12:01
+3
Не Нормандский формат, а наркоманский формат
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25.01.2022 11:37
+3
пиджак клетчатый не забудь одеть
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25.01.2022 11:37
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Не Нормандский формат, а наркоманский формат
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25.01.2022 11:37 Відповісти
пиджак клетчатый не забудь одеть
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25.01.2022 11:37 Відповісти
правильно боїшся, бо Шойгу поріже тебе на шашлик і закусить Ермаком. Вони люди прості і звички в них ще простіші.
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25.01.2022 11:37 Відповісти
тобою вже закусив? і давно висрався...
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25.01.2022 13:15 Відповісти
Тамбовский волк ему колега.
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25.01.2022 11:38 Відповісти
А що Резніков хоче обговорити з "шойґу"? Чи лише "пасматрЄтьвґлаза"?
ku*wa, кожна жаба хоче видаватися крокодилом.
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25.01.2022 11:38 Відповісти
нічого толкового обговорювати нема, всі ці переговори - для виграшу часу, щоб краще озброїти армію. От наприклад свіжа новина на Цензорі
"Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков"
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25.01.2022 11:58 Відповісти
Виглядає так, що у Рєзнікова більше здорового глузду, ніж у 44-річного неЛоха. А може спрацьовує інстинкт самозбереження?
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25.01.2022 11:46 Відповісти
Обидва зрадники !
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25.01.2022 12:27 Відповісти
Так и хочет присесть на скрепную бутылку манкут бебаный
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25.01.2022 11:49 Відповісти
А смысл встречаться с Шойгу? Узнать особенности организации оленеводства?
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25.01.2022 11:56 Відповісти
Може вже жидів набирають у оленярі ?
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25.01.2022 12:26 Відповісти
зате Петро в такому форматі зрадників 5 років нам голову морочив
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25.01.2022 12:01 Відповісти
Він пішов Пуйлу на зустріч!
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25.01.2022 12:24 Відповісти
Звичайно, він же друг кума Пуйла.
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25.01.2022 13:02 Відповісти
он морочил козлятине из засРашки! вынужден был, тебя же дурака сдуло от мобилизации под плинтус, некому было воевать....
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25.01.2022 12:56 Відповісти
Якщо б був Петро,було б спокійніше.Тепер підтримуємо Зеленського.З нами Бог.
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24.02.2022 23:02 Відповісти
И зачем ему этот уездный предводитель бурят?
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25.01.2022 12:54 Відповісти
Страшно наедине ?
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25.01.2022 13:00 Відповісти
это тот резников, который вчера говорил, что теробороне брать охотничьи ружья
и попросил у ВР доп финансирование на тероборону?
на пыжи.
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25.01.2022 13:00 Відповісти
Резніков показує нашому велесопедному роялісту як потрібно зустрічатись з ворогами, тільки в колі свідків.
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25.01.2022 13:18 Відповісти
Встретиться с Шлангу лучше всего в присутствии оленьей упряжки:
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25.01.2022 13:26 Відповісти
Если ехать к шойгу надо одеть оленью шубу и бубен взять, может шойгу и размякнет !!
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25.01.2022 13:45 Відповісти
 
 