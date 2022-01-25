Резніков готовий зустрітися із Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів

Міністр оборони Олексій Резніков готовий зустрітися із російським колегою Сергієм Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

Резніков зізнався, що зустрічається з усіма міністрами оборони країн, які демонструють підтримку Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією того, що вона відмовляється від Мінських угод, - Резніков

"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи в Мюнхені за участю наших партнерів - міністрів оборони США, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися, я буду готовий зустрітися", - наголосив міністр.