Резніков готовий зустрітися із Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів
Міністр оборони Олексій Резніков готовий зустрітися із російським колегою Сергієм Шойгу тільки у присутності міжнародних партнерів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.
Резніков зізнався, що зустрічається з усіма міністрами оборони країн, які демонструють підтримку Україні.
"Якщо раптом в рамках перемовин на майданчику в Брюсселі чи в Мюнхені за участю наших партнерів - міністрів оборони США, Обʼєднаного Королівства та Північної Ірландії, запропоновано зустрітися, я буду готовий зустрітися", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+5 Глеб123
показати весь коментар25.01.2022 12:01 Посилання
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.01.2022 11:37 Посилання
+3 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар25.01.2022 11:37 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ku*wa, кожна жаба хоче видаватися крокодилом.
"Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков"
и попросил у ВР доп финансирование на тероборону?
на пыжи.