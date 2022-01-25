Резников готов встретиться с Шойгу только в присутствии международных партнеров
Министр обороны Алексей Резников готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу только в присутствии международных партнеров.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.
Резников признался, что встречается со всеми министрами обороны стран, демонстрирующими поддержку Украине.
"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или в Мюнхене с участием наших партнеров – министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, предложено встретиться, я буду готов встретиться", – подчеркнул министр.
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+5 Глеб123
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+3 Підлога Маккартні
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+3 Игорь Васечкин #488879
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ku*wa, кожна жаба хоче видаватися крокодилом.
"Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков"
и попросил у ВР доп финансирование на тероборону?
на пыжи.