Резников готов встретиться с Шойгу только в присутствии международных партнеров

Министр обороны Алексей Резников готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу только в присутствии международных партнеров.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

Резников признался, что встречается со всеми министрами обороны стран, демонстрирующими поддержку Украине.

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"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или в Мюнхене с участием наших партнеров – министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, предложено встретиться, я буду готов встретиться", – подчеркнул министр.