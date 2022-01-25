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Новости Агрессия России против Украины Война
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Резников готов встретиться с Шойгу только в присутствии международных партнеров

Резников готов встретиться с Шойгу только в присутствии международных партнеров

Министр обороны Алексей Резников готов встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу только в присутствии международных партнеров.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

Резников признался, что встречается со всеми министрами обороны стран, демонстрирующими поддержку Украине.

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"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или в Мюнхене с участием наших партнеров – министров обороны США, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, предложено встретиться, я буду готов встретиться", – подчеркнул министр.

Минобороны (9404) переговоры (5059) россия (96038) Шойгу Сергей (714) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
зате Петро в такому форматі зрадників 5 років нам голову морочив
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25.01.2022 12:01
+3
Не Нормандский формат, а наркоманский формат
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25.01.2022 11:37
+3
пиджак клетчатый не забудь одеть
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25.01.2022 11:37
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Не Нормандский формат, а наркоманский формат
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25.01.2022 11:37 Ответить
пиджак клетчатый не забудь одеть
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25.01.2022 11:37 Ответить
правильно боїшся, бо Шойгу поріже тебе на шашлик і закусить Ермаком. Вони люди прості і звички в них ще простіші.
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25.01.2022 11:37 Ответить
тобою вже закусив? і давно висрався...
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25.01.2022 13:15 Ответить
Тамбовский волк ему колега.
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25.01.2022 11:38 Ответить
А що Резніков хоче обговорити з "шойґу"? Чи лише "пасматрЄтьвґлаза"?
ku*wa, кожна жаба хоче видаватися крокодилом.
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25.01.2022 11:38 Ответить
нічого толкового обговорювати нема, всі ці переговори - для виграшу часу, щоб краще озброїти армію. От наприклад свіжа новина на Цензорі
"Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков"
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25.01.2022 11:58 Ответить
Виглядає так, що у Рєзнікова більше здорового глузду, ніж у 44-річного неЛоха. А може спрацьовує інстинкт самозбереження?
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25.01.2022 11:46 Ответить
Обидва зрадники !
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25.01.2022 12:27 Ответить
Так и хочет присесть на скрепную бутылку манкут бебаный
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25.01.2022 11:49 Ответить
А смысл встречаться с Шойгу? Узнать особенности организации оленеводства?
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25.01.2022 11:56 Ответить
Може вже жидів набирають у оленярі ?
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25.01.2022 12:26 Ответить
зате Петро в такому форматі зрадників 5 років нам голову морочив
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25.01.2022 12:01 Ответить
Він пішов Пуйлу на зустріч!
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25.01.2022 12:24 Ответить
Звичайно, він же друг кума Пуйла.
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25.01.2022 13:02 Ответить
он морочил козлятине из засРашки! вынужден был, тебя же дурака сдуло от мобилизации под плинтус, некому было воевать....
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25.01.2022 12:56 Ответить
Якщо б був Петро,було б спокійніше.Тепер підтримуємо Зеленського.З нами Бог.
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24.02.2022 23:02 Ответить
И зачем ему этот уездный предводитель бурят?
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25.01.2022 12:54 Ответить
Страшно наедине ?
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25.01.2022 13:00 Ответить
это тот резников, который вчера говорил, что теробороне брать охотничьи ружья
и попросил у ВР доп финансирование на тероборону?
на пыжи.
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25.01.2022 13:00 Ответить
Резніков показує нашому велесопедному роялісту як потрібно зустрічатись з ворогами, тільки в колі свідків.
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25.01.2022 13:18 Ответить
Встретиться с Шлангу лучше всего в присутствии оленьей упряжки:
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25.01.2022 13:26 Ответить
Если ехать к шойгу надо одеть оленью шубу и бубен взять, может шойгу и размякнет !!
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25.01.2022 13:45 Ответить
 
 