8-поверховий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні побудують у Рівному, - ОДА
У Рівному планують збудувати новий хірургічний корпус Рівненської обласної клінічної лікарні.
Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт, як повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, реалізовуватиметься у три черги упродовж 2022-2023 років.
"Передбачається будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу з операційним блоком, відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, стаціонарними відділеннями хірургічного профілю, хірургічного блоку з застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій", — йдеться у повідомленні ОДА.
Наразі по об’єкту наявний експертний звіт.
Загальна вартість будівництва оцінюється у 1,25 млрд гривень.
В межах програми "Велике будівництво" на цей рік запланований також капітальний ремонт головного корпусу, поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу Рівненської обласної клінічної лікарні.
На виготовлення проєктної документації по кожному з цих об’єктів виділяється по 1 млн гривень з обласного бюджету.
Нагадаємо, що за програмою президента "Велике будівництво" в Україні цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних дорослих, 24 дитячих обласних лікарень та 24 центрів реабілітації ветеранів.
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Там конечно украсть тяжелее чем на великом краівництві.