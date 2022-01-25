8-поверховий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні побудують у Рівному, - ОДА

У Рівному планують збудувати новий хірургічний корпус Рівненської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт, як повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, реалізовуватиметься у три черги упродовж 2022-2023 років.

"Передбачається будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу з операційним блоком, відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, стаціонарними відділеннями хірургічного профілю, хірургічного блоку з застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій", — йдеться у повідомленні ОДА.

Наразі по об’єкту наявний експертний звіт.

Загальна вартість будівництва оцінюється у 1,25 млрд гривень.

В межах програми "Велике будівництво" на цей рік запланований також капітальний ремонт головного корпусу, поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу Рівненської обласної клінічної лікарні.

На виготовлення проєктної документації по кожному з цих об’єктів виділяється по 1 млн гривень з обласного бюджету.

Нагадаємо, що за програмою президента "Велике будівництво" в Україні цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних дорослих, 24 дитячих обласних лікарень та 24 центрів реабілітації ветеранів.

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