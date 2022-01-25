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8-поверховий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні побудують у Рівному, - ОДА

8-поверховий хірургічний корпус обласної клінічної лікарні побудують у Рівному, - ОДА

У Рівному планують збудувати новий хірургічний корпус Рівненської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляє Рівненська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт, як повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін, реалізовуватиметься у три черги упродовж 2022-2023 років.

"Передбачається будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу з операційним блоком, відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, стаціонарними відділеннями хірургічного профілю, хірургічного блоку з застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій", — йдеться у повідомленні ОДА.

Наразі по об’єкту наявний експертний звіт.

Загальна вартість будівництва оцінюється у 1,25 млрд гривень.

В межах програми "Велике будівництво" на цей рік запланований також капітальний ремонт головного корпусу, поліклініки, кардіологічного відділення та хірургічного корпусу Рівненської обласної клінічної лікарні.

На виготовлення проєктної документації по кожному з цих об’єктів виділяється по 1 млн гривень з обласного бюджету.

Нагадаємо, що за програмою президента  "Велике будівництво" в Україні цього року планується розпочати реконструкцію 24 обласних дорослих, 24 дитячих обласних лікарень та 24 центрів реабілітації ветеранів.

Також читайте: На Закарпатті збудують п'ятий перевал - нову дорогу до Львівської області, - ОДА. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1364) Рівне (574) Велике будівництво (741)


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Они лучше бы выделили деньги на ремонт тубдиспансера.

Рівненський «тубдиспансер» потребує ремонту на мільйони гривень
https://radiotrek.rv.ua/news/rivnenskyy_tubdyspanser_potrebuie_remontu_na_milyony_gryven_263157.html

Или погасят долги врачам по зарплате в психбольнице.

Острозька психлікарня: коли погасять заборгованість із заробітної плати у 9 мільйонів
https://ostrog.rayon.in.ua/news/437781-ostrozka-psikhlikarnya-koli-pogasyat-zaborgovanist-iz-zarobitnoi-plati-u-9-milyoniv

Там конечно украсть тяжелее чем на великом краівництві.

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25.01.2022 13:17 Відповісти
Ющенко розікрав охмадит , а зелені таки збудують лікарню .
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25.01.2022 14:09 Відповісти
 
 