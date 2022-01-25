8-этажный хирургический корпус областной клинической больницы построят в г.Ривне, - ОГА
В г.Ривне планируется построить новый хирургический корпус Ровенской областной клинической больницы.
Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Проект, как сообщил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин, будет реализовываться в три очереди в течение 2022-2023 годов.
"Предполагается строительство 8-этажного современного хирургического корпуса с операционным блоком, отделением анестезиологии с кроватями интенсивной терапии, стационарными отделениями хирургического профиля, хирургического блока с применением инновационных малоинвазивных хирургических технологий", - говорится в сообщении ОГА.
По объекту имеется экспертный отчет.
Общая стоимость строительства оценивается в 1,25 млрд гривен.
В рамках программы "Большая стройка" на этот год запланирован также капитальный ремонт главного корпуса, поликлиники, кардиологического отделения и хирургического корпуса Ровенской областной клинической больницы.
На изготовление проектной документации по каждому из этих объектов выделяется по 1 млн гривен из областного бюджета.
Напомним, что по программе президента "Большая стройка" в Украине в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных взрослых, 24 детских областных больниц и 24 центров реабилитации ветеранов.
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Или погасят долги врачам по зарплате в психбольнице.
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Там конечно украсть тяжелее чем на великом краівництві.