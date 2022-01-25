РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12769 посетителей онлайн
Новости
1 728 3

8-этажный хирургический корпус областной клинической больницы построят в г.Ривне, - ОГА

8-этажный хирургический корпус областной клинической больницы построят в г.Ривне, - ОГА

В г.Ривне планируется построить новый хирургический корпус Ровенской областной клинической больницы.

Об этом сообщает Ривненская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Проект, как сообщил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин, будет реализовываться в три очереди в течение 2022-2023 годов.

"Предполагается строительство 8-этажного современного хирургического корпуса с операционным блоком, отделением анестезиологии с кроватями интенсивной терапии, стационарными отделениями хирургического профиля, хирургического блока с применением инновационных малоинвазивных хирургических технологий", - говорится в сообщении ОГА.

По объекту имеется экспертный отчет.

Общая стоимость строительства оценивается в 1,25 млрд гривен.

В рамках программы "Большая стройка" на этот год запланирован также капитальный ремонт главного корпуса, поликлиники, кардиологического отделения и хирургического корпуса Ровенской областной клинической больницы.

На изготовление проектной документации по каждому из этих объектов выделяется по 1 млн гривен из областного бюджета.

Напомним, что по программе президента "Большая стройка" в Украине в этом году планируется начать реконструкцию 24 областных взрослых, 24 детских областных больниц и 24 центров реабилитации ветеранов.

Також читайте: На Закарпатті збудують п'ятий перевал - нову дорогу до Львівської області, - ОДА. ВIДЕО

больница (1442) Ровно (530) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они лучше бы выделили деньги на ремонт тубдиспансера.

Рівненський «тубдиспансер» потребує ремонту на мільйони гривень
https://radiotrek.rv.ua/news/rivnenskyy_tubdyspanser_potrebuie_remontu_na_milyony_gryven_263157.html

Или погасят долги врачам по зарплате в психбольнице.

Острозька психлікарня: коли погасять заборгованість із заробітної плати у 9 мільйонів
https://ostrog.rayon.in.ua/news/437781-ostrozka-psikhlikarnya-koli-pogasyat-zaborgovanist-iz-zarobitnoi-plati-u-9-milyoniv

Там конечно украсть тяжелее чем на великом краівництві.

показать весь комментарий
25.01.2022 13:17 Ответить
Ющенко розікрав охмадит , а зелені таки збудують лікарню .
показать весь комментарий
25.01.2022 14:09 Ответить
 
 