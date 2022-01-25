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Допомога партнерів з озброєнням є найбільшою за останні п'ять років, - Рахманін

Допомога партнерів з озброєнням є найбільшою за останні п'ять років, - Рахманін

Обсяг озброєння, який надають Україні партнери є безпрецедентним за останні 5 років, але не покриває усього необхідного. Тим не менш, держава має також виробляти боєприпаси, брак яких є критичним.

На цьому наполягає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Обсяг допомоги справді виріс, за останні 5 років він є найбільшим. Тут є речі критичні і некритичні. Javelin і Stinger – це дуже помічні речі. Але у нас ціла лінійка боєприпасів, які є критичними, а їх бракує через проблеми з власним виробництвом і вибухи на арсеналах", — констатує народний депутат.

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Також, за словами Рахманіна, Україні дуже допомогли б американські гвинтокрили.

"Я знаю, що українські дипломати та військові порушують питання отримання гвинтокрилів "МІ-17". Це експортна версія вертольота "МІ-8", які США закуповували для збройних сил Афганістану. Частина була туди поставлена, а частина залишилася у американців і теоретично вони можуть нам надати "МІ-17". Це була б дуже вагома допомога", — підкреслює представник "Голосу".

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Але якою б не була партнерська допомога, слід обʼєктивно дивитись на речі — у разі повномасштабного російського вторгнення Україні буде дуже важко.

"Усі ці речі є дуже важливими, але вони, на превеликий жаль, не вирівнюють ту диспропорцію, яка існує між російським і українським потенціалом. Тобто, якщо ми говоримо про можливість великої війни, масштабних воєнних дій із застосуванням ракет та авіації, нам буде достатньо скрутно", — підсумовує член безпекового комітету.

зброя (7512) допомога (8427) Рахманін Сергій (137) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+8
слуги урода и не скрывают своей расейской суЧности... арахамия, яременко, зленский и вся их шобла
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25.01.2022 15:48
+5
а кто мешал наладить производство снарядов, кто все эти 7 лет ставил палки в колеса..., ладно 4 года Порошенко мешал, это понятно..., но последние 3 года кто? или на дорогах можно больше украсть, чем на производстве снарядов..., или великому миротворцу снаряды не нужны, они мешают установлению всеосяжного перемир'я...
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25.01.2022 15:52
+4
З терористичними державами не ведуть переговорів.
Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
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25.01.2022 15:44
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https://novynarnia.com/2022/01/24/yaremenko-eskalacziya-1/ "Слуга народу" Яременко заявив, що в психологічні ігри з ескалацією грають партнери України, а не росіяни

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25.01.2022 15:33 Відповісти
Ще один спец з Галасу обізвався.Мудро попав пальцем в небо. Щоб спокійно притистояти паРашці потрібно мати ВВП,людський,економічний та військовий потенціал США.
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25.01.2022 15:45 Відповісти
слуги урода и не скрывают своей расейской суЧности... арахамия, яременко, зленский и вся их шобла
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25.01.2022 15:48 Відповісти
Таки нарушил табу, причем с кацапом в форме фсб, а не с экскортницей.
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25.01.2022 16:53 Відповісти
Яке ж воно кончене!
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25.01.2022 17:08 Відповісти
Це ж хотів написати
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25.01.2022 17:56 Відповісти
З терористичними державами не ведуть переговорів.
Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
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25.01.2022 15:44 Відповісти
Как понять: "Обсяг допомоги справді виріс, за останні 5 років він є найбільшим." а до 2015 было когда то больше?
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25.01.2022 15:46 Відповісти
а кто мешал наладить производство снарядов, кто все эти 7 лет ставил палки в колеса..., ладно 4 года Порошенко мешал, это понятно..., но последние 3 года кто? или на дорогах можно больше украсть, чем на производстве снарядов..., или великому миротворцу снаряды не нужны, они мешают установлению всеосяжного перемир'я...
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Да и иностранные посольства впервые разбегаются за всю историю Украины)
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25.01.2022 15:54 Відповісти
І саме тому зелені чоловічки забрали в Пороха закордонний паспорт?
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Він його не віддав.
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25.01.2022 16:08 Відповісти
ЙДИ ПРОСПИСЬ
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25.01.2022 16:10 Відповісти
А Стрефанчук заявив:
Армія почекає? Стефанчук заявив, що Збройним силам наразі не потрібні додаткові 50 млрд грн

https://prm.ua/popry-evakuatsiiu-inozemnykh-dyplomativ-i-tryvohu-zakhodu-vlada-ne-bachyt-potreby-u-zbilshenni-biudzhetu-dlia-minoborony/
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Скотиняка цей стефанчук. Міг би звернутися до патріотичних почуттів 10 найбагатших людей України і запропонувати віддати 10% прибутків за минулий рік на зміцнення ЗСУ. А решту мільярдів
зверх 50 віддати на любиме велике будівництво.
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25.01.2022 16:00 Відповісти
і то все завдяки найвеличнішому! бо завдяки йому навіть сонце сходить! не то шо ваш парашенка, який тока варавал
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25.01.2022 15:58 Відповісти
надо предоставить лучшую инструкцию по использованию NLOW .... предыдущая не очень помогла
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25.01.2022 16:11 Відповісти
Говорят на РНБО секретным указом Зеленский распорядился членам теробороны травматы и газовые балончики выдавать.
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25.01.2022 16:12 Відповісти
Ага, и рогатки с лазерным прицелом, бьет бесшумно белку в глаз з 50 м.)
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25.01.2022 16:55 Відповісти
Усі ці речі є дуже важливими, але вони, на превеликий жаль, не вирівнюють ту диспропорцію, яка існує між російським і українським потенціалом. Джерело:

все правильно говорит Рахманин.

но надо исходить из того, что есть. использовать существующие преимущества.
учить бойцов БСУ и самообороны. учить население.

почитать историю шестидневной войны:
100 кратное преимущество врага
эмбарго на поставки вооружения
снарядов-бомб-патронов на 7!!!! дней боев
и надо победить за 6.

ехать туда и учиться, черт возьми
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25.01.2022 16:15 Відповісти
Рахман угадал, впрочем как и всегда; прокукурекал очевидное с умным видом....
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25.01.2022 16:22 Відповісти
Почалися ходові випробування серійної пускової установки комплексу РК-360МЦ "Нептун" (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html
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25.01.2022 16:31 Відповісти
Тільки за це Порошенко має сісти а ЗЕ піти у відставку.За 8 років у країні яка воює неналагоджено виробництво ***********.Це нонсенс та саботаж.
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25.01.2022 16:31 Відповісти
При всем уважении к Пороху, этот момент необьясним. Но сесть должны тогда оба, причем Порох на условный ибо созидал хоть и странно иной раз, а гомнюк исключительно разрушал ему пожизненное конечно)
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25.01.2022 16:58 Відповісти
Согласен на все 110%
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25.01.2022 17:04 Відповісти
Ну,Зелю "западные партнеры" хоть в саботаже не обвиняли)
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25.01.2022 17:46 Відповісти
 
 