Допомога партнерів з озброєнням є найбільшою за останні п'ять років, - Рахманін

Обсяг озброєння, який надають Україні партнери є безпрецедентним за останні 5 років, але не покриває усього необхідного. Тим не менш, держава має також виробляти боєприпаси, брак яких є критичним.

На цьому наполягає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

"Обсяг допомоги справді виріс, за останні 5 років він є найбільшим. Тут є речі критичні і некритичні. Javelin і Stinger – це дуже помічні речі. Але у нас ціла лінійка боєприпасів, які є критичними, а їх бракує через проблеми з власним виробництвом і вибухи на арсеналах", — констатує народний депутат.

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Також, за словами Рахманіна, Україні дуже допомогли б американські гвинтокрили.

"Я знаю, що українські дипломати та військові порушують питання отримання гвинтокрилів "МІ-17". Це експортна версія вертольота "МІ-8", які США закуповували для збройних сил Афганістану. Частина була туди поставлена, а частина залишилася у американців і теоретично вони можуть нам надати "МІ-17". Це була б дуже вагома допомога", — підкреслює представник "Голосу".

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Але якою б не була партнерська допомога, слід обʼєктивно дивитись на речі — у разі повномасштабного російського вторгнення Україні буде дуже важко.

"Усі ці речі є дуже важливими, але вони, на превеликий жаль, не вирівнюють ту диспропорцію, яка існує між російським і українським потенціалом. Тобто, якщо ми говоримо про можливість великої війни, масштабних воєнних дій із застосуванням ракет та авіації, нам буде достатньо скрутно", — підсумовує член безпекового комітету.