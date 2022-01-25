Допомога партнерів з озброєнням є найбільшою за останні п'ять років, - Рахманін
Обсяг озброєння, який надають Україні партнери є безпрецедентним за останні 5 років, але не покриває усього необхідного. Тим не менш, держава має також виробляти боєприпаси, брак яких є критичним.
На цьому наполягає член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.
"Обсяг допомоги справді виріс, за останні 5 років він є найбільшим. Тут є речі критичні і некритичні. Javelin і Stinger – це дуже помічні речі. Але у нас ціла лінійка боєприпасів, які є критичними, а їх бракує через проблеми з власним виробництвом і вибухи на арсеналах", — констатує народний депутат.
Також, за словами Рахманіна, Україні дуже допомогли б американські гвинтокрили.
"Я знаю, що українські дипломати та військові порушують питання отримання гвинтокрилів "МІ-17". Це експортна версія вертольота "МІ-8", які США закуповували для збройних сил Афганістану. Частина була туди поставлена, а частина залишилася у американців і теоретично вони можуть нам надати "МІ-17". Це була б дуже вагома допомога", — підкреслює представник "Голосу".
Але якою б не була партнерська допомога, слід обʼєктивно дивитись на речі — у разі повномасштабного російського вторгнення Україні буде дуже важко.
"Усі ці речі є дуже важливими, але вони, на превеликий жаль, не вирівнюють ту диспропорцію, яка існує між російським і українським потенціалом. Тобто, якщо ми говоримо про можливість великої війни, масштабних воєнних дій із застосуванням ракет та авіації, нам буде достатньо скрутно", — підсумовує член безпекового комітету.
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Не намагаються їм сподобатись.
І не розказують, що серійні вбивці, які їх очолюють, "заслуговують на повагу".
Гасло "нового союзницького фронту" в стосунку до россії має звучати так само чітко й ясно, як у 1940-ві до Німеччини: "Роздушити гадину".
Оксана Забужко
https://m.facebook.com/100044444585917/posts/475891300569019
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зверх 50 віддати на любиме велике будівництво.
все правильно говорит Рахманин.
но надо исходить из того, что есть. использовать существующие преимущества.
учить бойцов БСУ и самообороны. учить население.
почитать историю шестидневной войны:
100 кратное преимущество врага
эмбарго на поставки вооружения
снарядов-бомб-патронов на 7!!!! дней боев
и надо победить за 6.
ехать туда и учиться, черт возьми
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/pochalisja_hodovi_viprobuvannja_serijnoji_puskovoji_ustanovki_kompleksu_rk_360_mts_neptun_video-5949.html