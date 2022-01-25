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Відзавтра Тернопіль посилює карантинні обмеження, - мер Надал
З 26 січня у Тернополі посилять карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусу.
Рішення було прийнято міським оперативним штабом через погіршення епідеміологічної ситуації в місті. Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"За останній тиждень в рази зросла кількість хворих,.. особливо дітей", - зазначив він.
"За результатами роботи штабу прийнято ряд додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до "помаранчевої" зони, тому ми повинні запроваджувати додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності", - розповів мер.
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