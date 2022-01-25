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С завтрашнего дня Тернополь усиливает карантинные ограничения, - мэр Надал
С 26 января в Тернополе усилят карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.
Решение было принято городским оперативным штабом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
"За последнюю неделю в разы возросло количество больных, особенно детей", - отметил он.
"По результатам работы штаба принят ряд дополнительных ограничений на территории общества. Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости", - рассказал мэр.
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