МЗС викликало посла Хорватії через слова президента Мілановича про Україну

Міністерство закордонних справ запросило посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич. Їй довели позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу", - наголосили в МЗС.

Як підкреслили у міністерстві хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року. Але у Міністерстві впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким Україну єднає дружба і взаємна повага.

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"Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", - переконані у відомстві.

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому.

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Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Хорватії Міланович заявив 25 січня, що в разі вторгнення РФ до України його держава відкличе з НАТО своїх солдатів. Після цих слів його внесли до бази "Миротворця".