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МЗС викликало посла Хорватії через слова президента Мілановича про Україну

МЗС викликало посла Хорватії через слова президента Мілановича про Україну

Міністерство закордонних справ запросило посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич. Їй довели позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу", - наголосили в МЗС.

Як підкреслили у міністерстві хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року. Але у Міністерстві впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким Україну єднає дружба і взаємна повага.

Читайте: Хорватія відкличе своїх військових із НАТО у разі вторгнення Росії в Україну, - президент Міланович

"Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", - переконані у відомстві.

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому.

Також читайте: Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"

Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Хорватії Міланович заявив 25 січня, що в разі вторгнення РФ до України його держава відкличе з НАТО своїх солдатів. Після цих слів його внесли до бази "Миротворця".

Автор: 

дипломатія (711) МЗС (4158) Хорватія (301) дипломати (569) Зоран Миланович (4)


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Топ коментарі
+7
Вызовите лучше Дерьмака к народу. Что за призывы к федерализации и какой там статус украинского дамбаса он там хочет устроить с фрицами, жабоедами и росийскими боевиками? Искать по миру говно если у нас под носом огромная куча
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26.01.2022 01:10
+2
Та у них там свій піаніст!
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26.01.2022 05:16
+1
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату Переговорів України з "Сепаратистами" - ЗМІ

https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
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26.01.2022 01:16
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підважують раньше такого слова у зелени не было. а теперь его суют везде.
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26.01.2022 01:09 Відповісти
Вызовите лучше Дерьмака к народу. Что за призывы к федерализации и какой там статус украинского дамбаса он там хочет устроить с фрицами, жабоедами и росийскими боевиками? Искать по миру говно если у нас под носом огромная куча
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26.01.2022 01:10 Відповісти
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату Переговорів України з "Сепаратистами" - ЗМІ

https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828
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26.01.2022 01:16 Відповісти
Та у них там свій піаніст!
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26.01.2022 05:16 Відповісти
Каков "миролюб" нашелся, а? Исключить Хорватию из НАТО на х...! Какой вклад в обороноспособность НАТО вносят такие члены, как Румыния, Хорватия, Черногория? Даже и близко нельзя сравнивать возможный вклад Украины в общую обороноспособность НАТО с такими членами! Кто не с НАТО, тот с Россией! А иначе никак в сложившейся ситуации!
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26.01.2022 05:35 Відповісти
НУ ОН НЕ ХУЖЕ ПУТИНА !!! ПУТИН ИНИЦИАТОР ПРОБЛЕМ !!!
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26.01.2022 07:13 Відповісти
Есть тренд такой в Европе - избирать в президенты кретинов ( Германия, Чехия, Молдова, Хорватия, ...Украина...)
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26.01.2022 08:43 Відповісти
А чим президент Молдови Майя Санду не догодила? По-моєму, абсолютно проєвропейська
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26.01.2022 09:52 Відповісти
А додон?
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27.01.2022 20:49 Відповісти
 
 