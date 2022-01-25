Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"

Президента Хорватії Зорана Мілановича внесли до бази "Миротворця". На думку адміністраторів сайту, він є "посібником російських загарбників" та "бере участь у кремлівських інформаційних спецопераціях".

Відповідну інформацію розміщено на сайті "Миротворець", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Посібник російських загарбників. Поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях. Підтримка та виправдання російської агресії проти України", - йдеться про Мілановича на сайті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 січня президент Хорватії Міланович заявив, що в разі нападу РФ на Україну його держава відкличе своїх солдатів із НАТО.

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