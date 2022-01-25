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Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"

Президента Хорватії Мілановича внесли до

Президента Хорватії Зорана Мілановича внесли до бази "Миротворця". На думку адміністраторів сайту, він є "посібником російських загарбників" та "бере участь у кремлівських інформаційних спецопераціях".

Відповідну інформацію розміщено на сайті "Миротворець", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Посібник російських загарбників. Поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях. Підтримка та виправдання російської агресії проти України", - йдеться про Мілановича на сайті.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 січня президент Хорватії Міланович заявив, що в разі нападу РФ на Україну його держава відкличе своїх солдатів із НАТО.

Читайте: Якби 100 тисяч військових стояли б на кордоні з Хорватією, Міланович назвав би такий візит "виявом солідарності", - Зеленський відповів хорватському президенту

Президента Хорватії Мілановича внесли до Миротворця 01

Автор: 

Хорватія (301) Зоран Миланович (4)


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Топ коментарі
+15
хорошую партию Кукурику не назовут..
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25.01.2022 22:54
+10
І ще один пєдік. Та вони там в Європі пачками валяються?
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25.01.2022 22:52
+7
Ще одна консерва Пині засвітилася.
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25.01.2022 22:53
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І ще один пєдік. Та вони там в Європі пачками валяються?
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25.01.2022 22:52 Відповісти
хорошую партию Кукурику не назовут..
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25.01.2022 22:54 Відповісти
В Євпропі цих КГБшних покидьків як гною ще!
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26.01.2022 00:22 Відповісти
а я думав, що земан здох. Виявляється - його дух переселився в нового клоуна. Тільки нестиковочка - земан, ще не здох, хоча уже на підході.
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25.01.2022 22:52 Відповісти
Чомусь завжди думав, що хорвати - це як українці, а серби - як кацапня. А там все непросто.
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25.01.2022 22:54 Відповісти
он - это наши кива, мураев или медведчук.
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25.01.2022 23:03 Відповісти
Це я зробив!
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25.01.2022 22:52 Відповісти
Як?
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25.01.2022 22:56 Відповісти
Вимагав, як тільки новина зʼявилася!

PS. В мене є email одного з адмінів, я листуюсь щодо найважливіших питань.
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25.01.2022 23:00 Відповісти
а ви не можете ще вимагати, щоб кацапи зібралися під 3 чорти, а путіна шляк трафив??
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25.01.2022 23:04 Відповісти
Зовнішнє керування.
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25.01.2022 23:08 Відповісти
А вы можете принять заказ?
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25.01.2022 23:09 Відповісти
Спочатку спробуйте офіційним шляхом: зайдіть на сайт, там є форма. Ваш "заказ" пройде через автоматику. Якщо є підозра, що це - фейк, ваше повідомлення відсіють. Якщо нема нічого поганого, ваші дані будуть розглянуті адміністрацією.

Я обіцяв, що підтримую захист даних, тому не можу надати email співробітника.
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25.01.2022 23:18 Відповісти
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25.01.2022 23:07 Відповісти
А того німецького адмірала , що в неділю бовкнув, що Крим ніколи не повернеться в Україну - теж внесли до "Миротворця"?
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25.01.2022 23:35 Відповісти
Звичайно.

Він окрім Магадану ніде не знайде роботи.
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25.01.2022 23:52 Відповісти
Ще одна консерва Пині засвітилася.
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25.01.2022 22:53 Відповісти
sas63


@sasKenigsberg

·
https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1486021029071921158 3 ч



В НАТО нарисовались предатели. Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине

Украинцы так бы никогда не поступили.

Но не берут.

За то цыгане балканские в НАТО.
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25.01.2022 22:53 Відповісти
Дотринді.ся, су.а.
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25.01.2022 22:55 Відповісти
Добро пожаловать в СФРЮ, умник, мля
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25.01.2022 22:55 Відповісти
ще одна московська повiя
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25.01.2022 22:56 Відповісти
- Милости просим к нашему шалашу.....

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25.01.2022 22:57 Відповісти
До цього Іспанська партія Unidas Podemos https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7132991/ ініціювала маніфест незгоди з іспанською місією в Чорному морі для підтримки НАТО, якщо ескалація війни в Україні буде зростати. Засновник партії Пабло Іглесіас заявив: "ЄС не має ні найменшого інтересу у військовій конфронтації на європейській землі з країною, яка має ядерну зброю".
Вгадайте, що між ними спільного? Обидва - лівацькі політики. Маємо пам'ятати, в усі часи історії для України актуальна аксіома "лівий - значить ворог
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25.01.2022 22:59 Відповісти
І цього іспанця теж в "Миротворець"! Хто не з нами - той проти нас!
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25.01.2022 23:36 Відповісти
а имбецил-лист разрастается
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25.01.2022 23:14 Відповісти
Хорватского петуха определили в кацапский петушатник
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25.01.2022 23:17 Відповісти
Ух и репа у него не иначе как резанская ...
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25.01.2022 23:29 Відповісти
А ему от этого жарко или холодно ?
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25.01.2022 23:29 Відповісти
Фиг знает,но очень смешно,как вы сцытесь своей тряпки🤣🖕
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25.01.2022 23:52 Відповісти
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25.01.2022 23:29 Відповісти
Социалисты все такие, рашку другом считают.
Социалист-титовец. Хотя Тито в свое время защищался от СССР как мог, шоб не затащили в варшавский договор. Даже армию готовил к войне с советскими агрессорами. А этот забыл заветы своего вождя
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25.01.2022 23:42 Відповісти
Пришло время НАТО рассмотреть, утвердить, и продемонстрировать процедуру исключения из альянса.
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26.01.2022 00:11 Відповісти
ТАМ ПО МОРДЕ ВИДНО, ЧТО ПРОДАЖНЫЙ !!!
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26.01.2022 00:20 Відповісти
Его нужно не Вносить в "миротворец" а - ЗАносить сразу в морг !!!.. не а че, я разве не прав !?
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26.01.2022 00:25 Відповісти
А МИД УКРАИНЫ посла на ковёр вызвал ?

может после этого очередной путинский холоп подаст в отставку ? как на днях сделал немецкий адмирал
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26.01.2022 00:25 Відповісти
Кукуріку очолює проросійський когут.
Ось почали розкриватись завербована за газодолари кремлівська агентура .Сумно це чути від офіційної особи країни члена НАТО і Євросоюзу.Сумно це чути від слов' ян, адже Хорватії заснували етнічні українці і поляки на балканах
А ще прикріше те що ця країна не так давно в 90 'дорогою ціною здобула незалежність від соцтабора.Прикро.
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26.01.2022 01:22 Відповісти
Кремлю евроляди все дешевле обходятся. Но если кацапы думают,что на них можно опереться то их ждет разочарование.
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26.01.2022 02:26 Відповісти
Хорватия парламентская страна и мнение дурака в роде чеха Земана или Додона из Молдовы значения не имеет,кстати Украина парламентско-президенская.... и полномочия Голобородьки ограничены Конституцией...
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26.01.2022 06:26 Відповісти
на фото премьер Хорватии Андрей Пленкович,раскритиковавший заявление своего президента...
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26.01.2022 06:30 Відповісти
Правильно зробили - російська хрю-хрю!
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26.01.2022 09:13 Відповісти
 
 