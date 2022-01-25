Президента Хорватії Мілановича внесли до "Миротворця"
Президента Хорватії Зорана Мілановича внесли до бази "Миротворця". На думку адміністраторів сайту, він є "посібником російських загарбників" та "бере участь у кремлівських інформаційних спецопераціях".
Відповідну інформацію розміщено на сайті "Миротворець", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Посібник російських загарбників. Поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях. Підтримка та виправдання російської агресії проти України", - йдеться про Мілановича на сайті.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 січня президент Хорватії Міланович заявив, що в разі нападу РФ на Україну його держава відкличе своїх солдатів із НАТО.
Топ коментарі
+15 Салаутдин
показати весь коментар25.01.2022 22:54 Посилання
+10 Василь Довганенко #437088
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+7 YU ST
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Він окрім Магадану ніде не знайде роботи.
@sasKenigsberg
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https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1486021029071921158 3 ч
В НАТО нарисовались предатели. Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине
Украинцы так бы никогда не поступили.
Но не берут.
За то цыгане балканские в НАТО.
Вгадайте, що між ними спільного? Обидва - лівацькі політики. Маємо пам'ятати, в усі часи історії для України актуальна аксіома "лівий - значить ворог
Социалист-титовец. Хотя Тито в свое время защищался от СССР как мог, шоб не затащили в варшавский договор. Даже армию готовил к войне с советскими агрессорами. А этот забыл заветы своего вождя
может после этого очередной путинский холоп подаст в отставку ? как на днях сделал немецкий адмирал
Ось почали розкриватись завербована за газодолари кремлівська агентура .Сумно це чути від офіційної особи країни члена НАТО і Євросоюзу.Сумно це чути від слов' ян, адже Хорватії заснували етнічні українці і поляки на балканах
А ще прикріше те що ця країна не так давно в 90 'дорогою ціною здобула незалежність від соцтабора.Прикро.