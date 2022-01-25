Президента Хорватии Милановича внесли в "Миротворец"
Президента Хорватии Зорана Милановича внесли в базу "Миротворца". По мнению администраторов сайта, он "пособие российских захватчиков" и "участвует в кремлевских информационных спецоперациях".
Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворец", сообщает Цензор.НЕТ.
"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Пособие российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", - говорится о Милановиче на сайте.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 января президент Хорватии Миланович заявил, что в случае нападения РФ на Украину его государство отзовет своих солдат из НАТО.
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+15 Салаутдин
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+10 Василь Довганенко #437088
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Він окрім Магадану ніде не знайде роботи.
@sasKenigsberg
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https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1486021029071921158 3 ч
В НАТО нарисовались предатели. Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине
Украинцы так бы никогда не поступили.
Но не берут.
За то цыгане балканские в НАТО.
Вгадайте, що між ними спільного? Обидва - лівацькі політики. Маємо пам'ятати, в усі часи історії для України актуальна аксіома "лівий - значить ворог
Социалист-титовец. Хотя Тито в свое время защищался от СССР как мог, шоб не затащили в варшавский договор. Даже армию готовил к войне с советскими агрессорами. А этот забыл заветы своего вождя
может после этого очередной путинский холоп подаст в отставку ? как на днях сделал немецкий адмирал
Ось почали розкриватись завербована за газодолари кремлівська агентура .Сумно це чути від офіційної особи країни члена НАТО і Євросоюзу.Сумно це чути від слов' ян, адже Хорватії заснували етнічні українці і поляки на балканах
А ще прикріше те що ця країна не так давно в 90 'дорогою ціною здобула незалежність від соцтабора.Прикро.