Президента Хорватии Милановича внесли в "Миротворец"

Президента Хорватии Зорана Милановича внесли в базу "Миротворца". По мнению администраторов сайта, он "пособие российских захватчиков" и "участвует в кремлевских информационных спецоперациях".

Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворец", сообщает Цензор.НЕТ.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Пособие российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", - говорится о Милановиче на сайте.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 января президент Хорватии Миланович заявил, что в случае нападения РФ на Украину его государство отзовет своих солдат из НАТО.

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