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Новости Война
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Президента Хорватии Милановича внесли в "Миротворец"

Президента Хорватии Милановича внесли в

Президента Хорватии Зорана Милановича внесли в базу "Миротворца". По мнению администраторов сайта, он "пособие российских захватчиков" и "участвует в кремлевских информационных спецоперациях".

Соответствующая информация размещена на сайте "Миротворец", сообщает Цензор.НЕТ.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Пособие российских захватчиков. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", - говорится о Милановиче на сайте.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 января президент Хорватии Миланович заявил, что в случае нападения РФ на Украину его государство отзовет своих солдат из НАТО.

Читайте также: Если бы 100 тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Миланович назвал бы такой визит "проявлением солидарности", - Зеленский ответил хорватскому президенту

Президента Хорватии Милановича внесли в Миротворец 01

Автор: 

Хорватия (268) Зоран Миланович (3)


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Топ комментарии
+15
хорошую партию Кукурику не назовут..
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25.01.2022 22:54
+10
І ще один пєдік. Та вони там в Європі пачками валяються?
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25.01.2022 22:52
+7
Ще одна консерва Пині засвітилася.
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25.01.2022 22:53
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Правила форума Совет форумчан
І ще один пєдік. Та вони там в Європі пачками валяються?
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25.01.2022 22:52 Ответить
хорошую партию Кукурику не назовут..
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25.01.2022 22:54 Ответить
В Євпропі цих КГБшних покидьків як гною ще!
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26.01.2022 00:22 Ответить
а я думав, що земан здох. Виявляється - його дух переселився в нового клоуна. Тільки нестиковочка - земан, ще не здох, хоча уже на підході.
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25.01.2022 22:52 Ответить
Чомусь завжди думав, що хорвати - це як українці, а серби - як кацапня. А там все непросто.
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25.01.2022 22:54 Ответить
он - это наши кива, мураев или медведчук.
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25.01.2022 23:03 Ответить
Це я зробив!
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25.01.2022 22:52 Ответить
Як?
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25.01.2022 22:56 Ответить
Вимагав, як тільки новина зʼявилася!

PS. В мене є email одного з адмінів, я листуюсь щодо найважливіших питань.
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25.01.2022 23:00 Ответить
а ви не можете ще вимагати, щоб кацапи зібралися під 3 чорти, а путіна шляк трафив??
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25.01.2022 23:04 Ответить
Зовнішнє керування.
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25.01.2022 23:08 Ответить
А вы можете принять заказ?
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25.01.2022 23:09 Ответить
Спочатку спробуйте офіційним шляхом: зайдіть на сайт, там є форма. Ваш "заказ" пройде через автоматику. Якщо є підозра, що це - фейк, ваше повідомлення відсіють. Якщо нема нічого поганого, ваші дані будуть розглянуті адміністрацією.

Я обіцяв, що підтримую захист даних, тому не можу надати email співробітника.
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25.01.2022 23:18 Ответить
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25.01.2022 23:07 Ответить
А того німецького адмірала , що в неділю бовкнув, що Крим ніколи не повернеться в Україну - теж внесли до "Миротворця"?
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25.01.2022 23:35 Ответить
Звичайно.

Він окрім Магадану ніде не знайде роботи.
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25.01.2022 23:52 Ответить
Ще одна консерва Пині засвітилася.
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25.01.2022 22:53 Ответить
sas63


@sasKenigsberg

·
https://twitter.com/sasKenigsberg/status/1486021029071921158 3 ч



В НАТО нарисовались предатели. Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине

Украинцы так бы никогда не поступили.

Но не берут.

За то цыгане балканские в НАТО.
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25.01.2022 22:53 Ответить
Дотринді.ся, су.а.
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25.01.2022 22:55 Ответить
Добро пожаловать в СФРЮ, умник, мля
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25.01.2022 22:55 Ответить
ще одна московська повiя
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25.01.2022 22:56 Ответить
- Милости просим к нашему шалашу.....

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25.01.2022 22:57 Ответить
До цього Іспанська партія Unidas Podemos https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/24/7132991/ ініціювала маніфест незгоди з іспанською місією в Чорному морі для підтримки НАТО, якщо ескалація війни в Україні буде зростати. Засновник партії Пабло Іглесіас заявив: "ЄС не має ні найменшого інтересу у військовій конфронтації на європейській землі з країною, яка має ядерну зброю".
Вгадайте, що між ними спільного? Обидва - лівацькі політики. Маємо пам'ятати, в усі часи історії для України актуальна аксіома "лівий - значить ворог
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25.01.2022 22:59 Ответить
І цього іспанця теж в "Миротворець"! Хто не з нами - той проти нас!
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25.01.2022 23:36 Ответить
а имбецил-лист разрастается
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25.01.2022 23:14 Ответить
Хорватского петуха определили в кацапский петушатник
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25.01.2022 23:17 Ответить
Ух и репа у него не иначе как резанская ...
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25.01.2022 23:29 Ответить
А ему от этого жарко или холодно ?
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25.01.2022 23:29 Ответить
Фиг знает,но очень смешно,как вы сцытесь своей тряпки🤣🖕
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25.01.2022 23:52 Ответить
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25.01.2022 23:29 Ответить
Социалисты все такие, рашку другом считают.
Социалист-титовец. Хотя Тито в свое время защищался от СССР как мог, шоб не затащили в варшавский договор. Даже армию готовил к войне с советскими агрессорами. А этот забыл заветы своего вождя
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25.01.2022 23:42 Ответить
Пришло время НАТО рассмотреть, утвердить, и продемонстрировать процедуру исключения из альянса.
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26.01.2022 00:11 Ответить
ТАМ ПО МОРДЕ ВИДНО, ЧТО ПРОДАЖНЫЙ !!!
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26.01.2022 00:20 Ответить
Его нужно не Вносить в "миротворец" а - ЗАносить сразу в морг !!!.. не а че, я разве не прав !?
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26.01.2022 00:25 Ответить
А МИД УКРАИНЫ посла на ковёр вызвал ?

может после этого очередной путинский холоп подаст в отставку ? как на днях сделал немецкий адмирал
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26.01.2022 00:25 Ответить
Кукуріку очолює проросійський когут.
Ось почали розкриватись завербована за газодолари кремлівська агентура .Сумно це чути від офіційної особи країни члена НАТО і Євросоюзу.Сумно це чути від слов' ян, адже Хорватії заснували етнічні українці і поляки на балканах
А ще прикріше те що ця країна не так давно в 90 'дорогою ціною здобула незалежність від соцтабора.Прикро.
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26.01.2022 01:22 Ответить
Кремлю евроляди все дешевле обходятся. Но если кацапы думают,что на них можно опереться то их ждет разочарование.
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26.01.2022 02:26 Ответить
Хорватия парламентская страна и мнение дурака в роде чеха Земана или Додона из Молдовы значения не имеет,кстати Украина парламентско-президенская.... и полномочия Голобородьки ограничены Конституцией...
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26.01.2022 06:26 Ответить
на фото премьер Хорватии Андрей Пленкович,раскритиковавший заявление своего президента...
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26.01.2022 06:30 Ответить
Правильно зробили - російська хрю-хрю!
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26.01.2022 09:13 Ответить
 
 