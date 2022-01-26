Більшість литовців готові підтримати Україну у разі вторгнення РФ, - опитування

62% литовців вважають, що Литва має підтримати Україну в разі вторгнення РФ, а також високо оцінюють членство Литви в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Укрінформ".

На замовлення Міноборони було проведено опитування Spinter tyrimai, яке показало, що литовці підтримують виділення допомоги Україні та вважають її однією з дружніх до Литви держав Європи разом з Латвією, Естонією, Польщею та Німеччиною.

Статегічними партнерами Литви більшість респондентів назвала Польщу, Німеччину та США.

71% литовців вважає, що на оборону необхідно виділяти 2% ВВП держави. Ще 47% (на 10% більше, ніж 2021 року) виступають за спрямування на оборону 2,5% ВВП.

Також повідомлялося, що 89% литовців виступають за членство країни в НАТО, а 37% оцінюють це "цілком позитивно".

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Присутність союзників на території Литви схвалюють 88% населення, що на 5% більше, ніж торік, а 78% респондентів заявили, війська НАТО в країні допомагають стримати вороже налаштовані держави. Також 81% вважають, що навчання за участю союзників у Литві покращують підготовку до оборони країни та запобігають ворожим діям. За участь збройних сил Литви в міжнародних операціях на прохання НАТО виступають 78% опитаних, а 74% громадян вважають, що Литва повинна надавати військову допомогу членам Альянсу в разі конфлікту.

За рік на 10% більше литовців зазначили, що завжди бачать інформаційні атаки та фейки (це число зросло до 58%). Також 6% респондентів виступають за те, що Росія свідомо впливає на литовців, 68% вважають, що РФ і Білорусь здійснюють гібридні атаки для дестабілізації ЄС і НАТО. Ще 47% громадян згодні, що відомства країни належним чином забезпечують кібербезпеку.

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