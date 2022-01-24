НАТО відправить нові контингенти в Литву через навчання РФ та РБ

Російські війська, які прямують до Білорусі, становлять загрозу для Литви. Тому НАТО реагуватиме на ситуацію, відправляючи до цієї країни відповідні контингенти.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Йдеться про додаткові потужності, все в структурі НАТО планується, певні плани і час реакції передбачені і для Литви. Але все змінюється залежно від оцінки ситуації в нашому регіоні. Ви самі розумієте, що будь-яка зміна ситуації в районі українського кордону, будь-яке, навіть найменший конфлікт, зрозуміло, акумулює серйозну реакцію та потужності НАТО у нашому регіоні", - сказав Анушаускас у понеділок журналістам.

Міністр також заявив, що Росія перекинула до Білорусі щонайменше втричі більше збройних сил, ніж під час навчань "Захід" восени, в яких брало участь близько 200 тис. військовослужбовців.

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"Ці сили, які зараз вирушають, утричі-вчетверо більші. Ми тут, у Литві, у різних форматах обговорюємо ситуацію, яка складається, яким може бути реагування, які у нас плани", - сказав Анушаускас.

За його словами, Литва розглядає свої можливості реагувати на ситуацію разом з партнерами по НАТО, однак якою точно буде реакція, залежить від типу сил, які Росія розташовує.

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"Ніхто не може сказати (чи буде війна. - Ред.), я думаю, в даному випадку рішення приймає все ж таки Кремль, тому що ініціатива на їхньому боці. Жодна держава Східної Європи, яка стала членом НАТО, не загрожувала і не загрожує сусіднім державам "Чесно кажучи, Росія, навпаки, нарощує військову присутність у нашому регіоні", - сказав міністр.