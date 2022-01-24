НАТО отправит новые контингенты в Литву из-за учений РФ и РБ

Российские войска, направляющиеся в Беларусь, представляют угрозу для Литвы. Поэтому НАТО будет реагировать на ситуацию, отправляя в страну соответствующие контингенты.

Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о дополнительных мощностях, все в структуре НАТО планируется, определенные планы и время реакции предусмотрены и для Литвы. Но все меняется в зависимости от оценки ситуации в нашем регионе. Вы сами понимаете, что любое изменение ситуации в районе украинской границы, любой, даже малейший конфликт, разумеется, аккумулирует серьезную реакцию и мощь НАТО в нашем регионе", - сказал Анушаускас в понедельник журналистам.

Министр также заявил, что Россия перебросила в Беларусь по меньшей мере втрое больше вооруженных сил, чем во время учений "Запад" осенью, в которых участвовало около 200 тыс. военнослужащих.

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"Эти силы, которые сейчас отправляются, втрое-вчетверо больше. Мы здесь, в Литве, в разных форматах обсуждаем складывающуюся ситуацию, каким может быть реагирование, какие у нас планы", - сказал Анушаускас.

По его словам, Литва рассматривает свои возможности реагировать на ситуацию вместе с партнерами по НАТО, однако какой точно будет реакция, зависит от типа сил, которыми располагает Россия.

"Никто не может сказать (будет ли война. - Ред.), я думаю, в данном случае решение принимает все же Кремль, потому что инициатива на их стороне. Ни одно государство Восточной Европы, ставшее членом НАТО, не угрожало и не угрожает соседним государствам. "Честно говоря, Россия, наоборот, наращивает военное присутствие в нашем регионе", - сказал министр.