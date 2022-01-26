Зустріч політичних радників нормандської четвірки розпочалася у Парижі, - прессекретар Єрмака

Зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату проходить у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна.

"Так, зустріч розпочалася", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак