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Зустріч політичних радників нормандської четвірки розпочалася у Парижі, - прессекретар Єрмака

Зустріч політичних радників нормандської четвірки розпочалася у Парижі, - прессекретар Єрмака

Зустріч політичних радників лідерів країн нормандського формату проходить у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомила речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна.

"Так, зустріч розпочалася", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розблокування Нормандського формату - це потужний сигнал готовності сторін до мирного врегулювання, - Єрмак

Автор: 

Франція (3097) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+21
У зав.хоза є прес.секретар ..
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26.01.2022 14:26
+8
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирають?...

Анедот був написаний у цьому варіанті після першого туру виборів - хтось бачить "неточності" чи "помилки"?!!!
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26.01.2022 14:32
+7
А кто же там хоть от Укарины или на стороне Украины? Никого? Так пошли нах. И предатель Дерьмак может сразу на Рашку валить, ему здесь не место.
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26.01.2022 14:39
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Говорили,балакли- сіли,та й заплакали.
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26.01.2022 14:23 Відповісти
Кому там в дупіту загляне сьогодні Дєрьмак?
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26.01.2022 14:26 Відповісти
косабчику, у слові "бачишь", "ь"- зайвий, палишся на рівному місці.
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Ему мы еще и пресс секретаря оплачиваем????
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26.01.2022 14:38 Відповісти
У зав.хоза є прес.секретар ..
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26.01.2022 14:26 Відповісти
сам орнул от этого, по сути у чела у самого должность с обязаностями секретаря согласно полномочиям - а тут нежданчик, у секретаря есть секретарь
Зелень под...шая по полной.
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26.01.2022 14:42 Відповісти
Пресс-секретарь пресс-секретаря...
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26.01.2022 15:00 Відповісти
Ето троллинг. Намек что обязанности преза исполняет агент ФСБ ермак
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26.01.2022 15:47 Відповісти
і тому над Україною патрулює зараз американський JAKE11
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2a9cf921
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26.01.2022 14:31 Відповісти
і допомагає йому земляк FORTE12
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2a9c9766
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26.01.2022 14:32 Відповісти
прессекретарь директора здания на Банковой? О_о
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26.01.2022 14:31 Відповісти
Пресс секретутка у пресс секретутки??? Ты квартальный недомерок во что страну превратил за 2,5 года бл???
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26.01.2022 14:31 Відповісти
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирають?...

Анедот був написаний у цьому варіанті після першого туру виборів - хтось бачить "неточності" чи "помилки"?!!!
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26.01.2022 14:32 Відповісти
дЄРМопєратор аватара зє зараз, проте, - як голий на пляжу
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26.01.2022 14:34 Відповісти
Сановники у Зе , мало того , що дурні телепні , та ще й зрадники і холуі кремля !
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26.01.2022 14:40 Відповісти
Ти коли вибирав собі нік - хоч трохи думав? "Бабчінський" - це прізвище дрібнопомісного дворянина з "Ревізору" Гоголя Він там дурником виставлений!
Зброю дають не Зеленському (І навіть не д"Єрмаку який останній рік перебрав на себе всі повноваження нашого "***********-наркомана" що останнім часом з "відпочинків" не вилазить) Зброю дають українському народу і його армії І саме "петя" цього добився за грудень-січень об"їздивши купу країн Європи та зустрічаючись з масою політиків у Європі та Америці поки "найвеличніший" на сноубордах катався в Буковелі
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27.01.2022 07:41 Відповісти
От ти і "проколовся" Виявляється на Донбасі "народ" проти ЗСУ воює? Так чого ж тоді гроби везуть в Росію? На "истарическую Родіну"?
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27.01.2022 08:56 Відповісти
Дєрмак зрадник!
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26.01.2022 14:35 Відповісти
Кучка кремлевских заговорщиков и предателей
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26.01.2022 14:37 Відповісти
Після відкритої підтримки Росії Німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки😠
Від Франциї теж толку мало.

Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму і тільки так !,
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26.01.2022 14:37 Відповісти
А кто же там хоть от Укарины или на стороне Украины? Никого? Так пошли нах. И предатель Дерьмак может сразу на Рашку валить, ему здесь не место.
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26.01.2022 14:39 Відповісти
Место! Но в тюрьме.
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26.01.2022 14:44 Відповісти
зачем ему эти ипеня, Дерьмак только что прикупил квартирку в Лондоне (было ссобщение).
Ничему не учит людей печальный опыт Березовского...
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26.01.2022 14:57 Відповісти
дєрьмаку місце на Хрещатику. на міцному каштані. догори ногами...
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26.01.2022 19:54 Відповісти
а ви кажете, що бубочка не розбудовує державність:
навіть в його завхоза є свій прес-секретар!
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26.01.2022 14:52 Відповісти
""Да, встреча началась", - отметила она." Источник:

Нас*рть как-то на ваши стрелки.
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26.01.2022 14:55 Відповісти
Дерьмак всем привез по ведру и тряпке и моют зал заседаний? А иначе какой смысл встречи?
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26.01.2022 14:56 Відповісти
дЕрмак там каким боком??? Он должен за чистотой на Банковой следить, бумагу скрепки выдавать и шоб ********** Зелепукин на работу не опаздывал.
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26.01.2022 14:58 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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26.01.2022 15:02 Відповісти
Торгуем суверенитетом..... ну-ну..
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26.01.2022 15:05 Відповісти
Зеленський вам вже декілька днів тексти з суфлера читає. Не хвилюйтеся. Нападу не буде. Навіщо нападати? Зараз там Керівний президента все й так підпише!
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26.01.2022 15:06 Відповісти
пресс-секретарь Ермака)))))) и интересно, там у дворника тоже есть секретарь?
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26.01.2022 15:20 Відповісти
Не знав що завхоза може бути прессекретар.
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26.01.2022 15:20 Відповісти
Она хоть официально трудоустроена или так , Париж с Андрюхой "пасматреть" ?
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26.01.2022 15:30 Відповісти
у дермака уже есть прессекретарь? ничосе
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26.01.2022 15:34 Відповісти
Будут включать переговоры с ОРДЛО ?
Трое должны были прессовать *****!
Германия показала свою морду, Франция заняла нейтралитет. Кто с кем договаривается?
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26.01.2022 16:13 Відповісти
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1486272409661493251 4 ч



Хто там ще вірить Єрмаку?!

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26.01.2022 16:23 Відповісти
та ця ідея не Ермака, він того і прийшов на банкову, щоб саме це зробити. Інакше нахер там був потрібний цей горський єврей. Це смотрящий від кремля за вовочкой. Шас приготують конверти для стада і підпишуть все як миленькі. Америкоси знають і вважають, що два засранці це не Україна.
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26.01.2022 18:45 Відповісти
 
 