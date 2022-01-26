Встреча политических советников нормандской четверки началась в Париже, - пресс-секретарь Ермака

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата проходит в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила представитель руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровная.

"Да, встреча началась", – отметила она.

Читайте: Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак