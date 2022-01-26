Встреча политических советников нормандской четверки началась в Париже, - пресс-секретарь Ермака
Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата проходит в Париже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила представитель руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровная.
"Да, встреча началась", – отметила она.
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Зелень под...шая по полной.
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2a9cf921
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2a9c9766
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирають?...
Анедот був написаний у цьому варіанті після першого туру виборів - хтось бачить "неточності" чи "помилки"?!!!
Зброю дають не Зеленському (І навіть не д"Єрмаку який останній рік перебрав на себе всі повноваження нашого "***********-наркомана" що останнім часом з "відпочинків" не вилазить) Зброю дають українському народу і його армії І саме "петя" цього добився за грудень-січень об"їздивши купу країн Європи та зустрічаючись з масою політиків у Європі та Америці поки "найвеличніший" на сноубордах катався в Буковелі
Від Франциї теж толку мало.
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму і тільки так !,
Ничему не учит людей печальный опыт Березовского...
навіть в його завхоза є свій прес-секретар!
Нас*рть как-то на ваши стрелки.
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
Трое должны были прессовать *****!
Германия показала свою морду, Франция заняла нейтралитет. Кто с кем договаривается?
@_vodo_ley
·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1486272409661493251 4 ч
Хто там ще вірить Єрмаку?!