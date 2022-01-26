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Встреча политических советников нормандской четверки началась в Париже, - пресс-секретарь Ермака

Встреча политических советников нормандской четверки началась в Париже, - пресс-секретарь Ермака

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата проходит в Париже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщила представитель руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заровная.

"Да, встреча началась", – отметила она. 

Читайте: Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак

Автор: 

Франция (3539) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+21
У зав.хоза є прес.секретар ..
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26.01.2022 14:26
+8
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирають?...

Анедот був написаний у цьому варіанті після першого туру виборів - хтось бачить "неточності" чи "помилки"?!!!
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26.01.2022 14:32
+7
А кто же там хоть от Укарины или на стороне Украины? Никого? Так пошли нах. И предатель Дерьмак может сразу на Рашку валить, ему здесь не место.
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26.01.2022 14:39
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Говорили,балакли- сіли,та й заплакали.
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26.01.2022 14:23 Ответить
Кому там в дупіту загляне сьогодні Дєрьмак?
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26.01.2022 14:26 Ответить
косабчику, у слові "бачишь", "ь"- зайвий, палишся на рівному місці.
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26.01.2022 14:42 Ответить
Ему мы еще и пресс секретаря оплачиваем????
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26.01.2022 14:38 Ответить
У зав.хоза є прес.секретар ..
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26.01.2022 14:26 Ответить
сам орнул от этого, по сути у чела у самого должность с обязаностями секретаря согласно полномочиям - а тут нежданчик, у секретаря есть секретарь
Зелень под...шая по полной.
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26.01.2022 14:42 Ответить
Пресс-секретарь пресс-секретаря...
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26.01.2022 15:00 Ответить
Ето троллинг. Намек что обязанности преза исполняет агент ФСБ ермак
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26.01.2022 15:47 Ответить
і тому над Україною патрулює зараз американський JAKE11
https://www.flightradar24.com/JAKE11/2a9cf921
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26.01.2022 14:31 Ответить
і допомагає йому земляк FORTE12
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2a9c9766
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26.01.2022 14:32 Ответить
прессекретарь директора здания на Банковой? О_о
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26.01.2022 14:31 Ответить
Пресс секретутка у пресс секретутки??? Ты квартальный недомерок во что страну превратил за 2,5 года бл???
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26.01.2022 14:31 Ответить
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ буде бачить тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирають?...

Анедот був написаний у цьому варіанті після першого туру виборів - хтось бачить "неточності" чи "помилки"?!!!
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26.01.2022 14:32 Ответить
дЄРМопєратор аватара зє зараз, проте, - як голий на пляжу
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26.01.2022 14:34 Ответить
Сановники у Зе , мало того , що дурні телепні , та ще й зрадники і холуі кремля !
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26.01.2022 14:40 Ответить
Ти коли вибирав собі нік - хоч трохи думав? "Бабчінський" - це прізвище дрібнопомісного дворянина з "Ревізору" Гоголя Він там дурником виставлений!
Зброю дають не Зеленському (І навіть не д"Єрмаку який останній рік перебрав на себе всі повноваження нашого "***********-наркомана" що останнім часом з "відпочинків" не вилазить) Зброю дають українському народу і його армії І саме "петя" цього добився за грудень-січень об"їздивши купу країн Європи та зустрічаючись з масою політиків у Європі та Америці поки "найвеличніший" на сноубордах катався в Буковелі
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27.01.2022 07:41 Ответить
От ти і "проколовся" Виявляється на Донбасі "народ" проти ЗСУ воює? Так чого ж тоді гроби везуть в Росію? На "истарическую Родіну"?
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27.01.2022 08:56 Ответить
Дєрмак зрадник!
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26.01.2022 14:35 Ответить
Кучка кремлевских заговорщиков и предателей
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26.01.2022 14:37 Ответить
Після відкритої підтримки Росії Німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки😠
Від Франциї теж толку мало.

Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму і тільки так !,
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26.01.2022 14:37 Ответить
А кто же там хоть от Укарины или на стороне Украины? Никого? Так пошли нах. И предатель Дерьмак может сразу на Рашку валить, ему здесь не место.
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26.01.2022 14:39 Ответить
Место! Но в тюрьме.
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26.01.2022 14:44 Ответить
зачем ему эти ипеня, Дерьмак только что прикупил квартирку в Лондоне (было ссобщение).
Ничему не учит людей печальный опыт Березовского...
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26.01.2022 14:57 Ответить
дєрьмаку місце на Хрещатику. на міцному каштані. догори ногами...
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26.01.2022 19:54 Ответить
а ви кажете, що бубочка не розбудовує державність:
навіть в його завхоза є свій прес-секретар!
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26.01.2022 14:52 Ответить
""Да, встреча началась", - отметила она." Источник:

Нас*рть как-то на ваши стрелки.
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26.01.2022 14:55 Ответить
Дерьмак всем привез по ведру и тряпке и моют зал заседаний? А иначе какой смысл встречи?
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26.01.2022 14:56 Ответить
дЕрмак там каким боком??? Он должен за чистотой на Банковой следить, бумагу скрепки выдавать и шоб ********** Зелепукин на работу не опаздывал.
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26.01.2022 14:58 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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26.01.2022 15:02 Ответить
Торгуем суверенитетом..... ну-ну..
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26.01.2022 15:05 Ответить
Зеленський вам вже декілька днів тексти з суфлера читає. Не хвилюйтеся. Нападу не буде. Навіщо нападати? Зараз там Керівний президента все й так підпише!
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26.01.2022 15:06 Ответить
пресс-секретарь Ермака)))))) и интересно, там у дворника тоже есть секретарь?
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26.01.2022 15:20 Ответить
Не знав що завхоза може бути прессекретар.
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26.01.2022 15:20 Ответить
Она хоть официально трудоустроена или так , Париж с Андрюхой "пасматреть" ?
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26.01.2022 15:30 Ответить
у дермака уже есть прессекретарь? ничосе
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26.01.2022 15:34 Ответить
Будут включать переговоры с ОРДЛО ?
Трое должны были прессовать *****!
Германия показала свою морду, Франция заняла нейтралитет. Кто с кем договаривается?
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26.01.2022 16:13 Ответить
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1486272409661493251 4 ч



Хто там ще вірить Єрмаку?!

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26.01.2022 16:23 Ответить
та ця ідея не Ермака, він того і прийшов на банкову, щоб саме це зробити. Інакше нахер там був потрібний цей горський єврей. Це смотрящий від кремля за вовочкой. Шас приготують конверти для стада і підпишуть все як миленькі. Америкоси знають і вважають, що два засранці це не Україна.
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26.01.2022 18:45 Ответить
 
 