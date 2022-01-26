ТСК щодо "Укрзалізниці" закликала доопрацювати рекомендації стосовно зменшення збитковості пасажирських перевезень

Кінцевий звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці" має бути доопрацьований. У ньому мають бути виписані рекомендації щодо зменшення збитковості пасажирських перевезень і фіскального навантаження, а також виключена суб’єктивна критика проєктів, реалізованих компанією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише народний депутат, член Транспортного комітету ВР та член ТСК щодо УЗ Костянтин Бондарєв у своєму блозі.

"У звіті є позитивні речі, це і визначення корупційних ризиків, й того, що реформа з розділення "Укрзалізниці" на окремі напрямки (вантажний, інфраструктурний та пасажирських перевезень) буксує, але деякі правильні твердження підпадають під суб’єктивну критику та відображені у звіті ТСК у спотвореному вигляді", - зазначив нардеп.

За його словами, у звіті відсутнє питання податку на землю під коліями УЗ. Так, наразі УЗ сплачує податок на землю в розмірі 4 млрд грн на рік, хоча у жодній європейській країні такого податку немає.

"Через надмірне податкове навантаження "Укрзалізниця" не має ресурсів для оновлення основних фондів. Тому важливо відобразити це у фінальному звіті та докласти зусиль щодо звільнення УЗ від додаткового непритаманного навантаження", - підкреслив Бондарєв.

Окремо він також згадав тему, яка загрожує фінансовій стабільності компанії - зростаючу збитковість пасажирських перевезень.

"Щорічні збитки УЗ від діяльності пасажирських перевезень становлять більш ніж 13 млрд грн. Враховуючи, що УЗ виконує велику соціальну функцію, доречно, щоб держава компенсувала пільгові перевезення та не змушувала УЗ нести непомірний фінансовий тягар", - підкреслив нардеп.

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Ще одне важливе питання - забезпечення стабільних доходів УЗ від надання послуги з оренди вантажних вагонів, наголосив Бондарєв: УЗ повинна довгостроково планувати свою роботу та отримувати доходи від своєї діяльності. Адже укладання довгострокових контрактів - це міжнародна практика, яка допомагає спланувати заздалегідь свою активність та ефективно використовувати власні ресурси.

"Довгостроковий контракт на надання послуги з оренди вагонів не дозволив підприємству поставити під паркан тисячі вагонів та лишитись стабільного доходу. Адже саме така ситуація і відбулась у 2020 році, коли відбулось катастрофічне падіння доходів від вагонної складової - 5,7 млрд грн. Одностороннє анулювання довгострокових договорів, яке пропонують деякі члени ТСК, нанесе непоправної шкоди репутації УЗ та унеможливить для УЗ використовувати дострокові договори в майбутньому в різних напрямках роботи", - пояснив нардеп і резюмував, що ухвалення звіту ТСК без вищезазначених моментів є передчасним.

Нагадаємо, раніше за заявою Бондарєва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом того, що компанія немотивовано витрачала шалені кошти на відпочинок для Наглядової ради на теплоході "Хвиля": вартість одного такого заходу перевищувала 600 тис. грн. Крім цього, Бондарєв нагадав, що на балансі УЗ є десятки непрофільних активів, серед яких - гвинтокрил, острів і навіть жива ведмедиця.

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