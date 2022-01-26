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На Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії, - ОДА

На Закарпатті планують запустити

На Закарпатті планують відродити залізничний маршрут "Карпатський експрес", що з’єднає Ужгород і Рахів із румунським Сігетом.

Про це інформує голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області. Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом Сігет - Ужгород - Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", - зазначив він.

Микита повідомив, що попередньо обговорив це питання з консулом Румунії в Солотвино. Також ця тема стане однією з головних на зустрічі з румунськими партнерами та представниками Укрзалізниці, запланованій у лютому в Ужгороді та Бая-Маре.

За словами голови Закарпатської ОДА, адміністрація планує підняти питання щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми "Велике будівництво".

"У розробці концепту враховуємо показник економічної ефективності. Разом з тим не забуваємо, що на Мараморощині проживає наша громада, яка нараховує близько 25 тисяч людей. У великої кількості з них є родичі з української сторони на Рахівщині, з якими підтримуються постійні контакти", - нагадав Микита.

Він висловив впевненість, що після консультацій з румунськими партнерами проєкт отримає спільну дорожню карту з першочерговими заходами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський оголосив оновлення Укрзалізниці частиною програми "Велике будівництво". Йдеться про закупівлю сотень нових вагонів, запуск нових маршрутів та електифікацію колій.

Також читайте: 7 км колії електрифікували на Черкащині, - "Укрзалізниця"

Автор: 

залізниця (1516) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+2
Йдеться про Сигіт?
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26.01.2022 17:11
+1
будет чем сигареты контрабасить вуйкам
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26.01.2022 16:11
+1
Враховуючи євроціну квитка місцевим воно нах не потрібне
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26.01.2022 16:34
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будет чем сигареты контрабасить вуйкам
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26.01.2022 16:11 Відповісти
Что такое "вуйкам"?
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26.01.2022 16:30 Відповісти
аж и кожи вон лезут, шоб с румынами вась-вась....
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26.01.2022 16:30 Відповісти
По ходу Тищенко мутить "Контрабандний екпрес"
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26.01.2022 16:32 Відповісти
Враховуючи євроціну квитка місцевим воно нах не потрібне
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26.01.2022 16:34 Відповісти
яким чином вони планують з ужгорода до рахова заїжджати?
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26.01.2022 16:50 Відповісти
а пописдіти ?
ну допустимо у Тересві запустять ЖД перехід, але не ясно у якому стані там міст після десятків років без експлуатації.
І чи доцільно це, ну не дарма ж відмовились від такої дурної справи як проїзд територією іншої країни, на гілці яку використовують тільки цигани та пенси.
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26.01.2022 17:23 Відповісти
А из Рахова как? Там путь заканчивается. Исходя из обьема работ предполагемых-строить будут лет 30.
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26.01.2022 22:48 Відповісти
не закінчується, колія є до Ділового.
просто це не доцільно від слова зовсім, 2 рази перетинати кордон з паспортним контролем щоб добратись з Ужгорода до Рахова потягом то є дурня.
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27.01.2022 09:23 Відповісти
Так, діййсно, до Ділового.
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27.01.2022 10:09 Відповісти
Йдеться про Сигіт?
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26.01.2022 17:11 Відповісти
 
 