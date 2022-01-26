На Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії, - ОДА

На Закарпатті планують відродити залізничний маршрут "Карпатський експрес", що з’єднає Ужгород і Рахів із румунським Сігетом.

Про це інформує голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області. Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом Сігет - Ужгород - Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", - зазначив він.

Микита повідомив, що попередньо обговорив це питання з консулом Румунії в Солотвино. Також ця тема стане однією з головних на зустрічі з румунськими партнерами та представниками Укрзалізниці, запланованій у лютому в Ужгороді та Бая-Маре.

За словами голови Закарпатської ОДА, адміністрація планує підняти питання щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми "Велике будівництво".

"У розробці концепту враховуємо показник економічної ефективності. Разом з тим не забуваємо, що на Мараморощині проживає наша громада, яка нараховує близько 25 тисяч людей. У великої кількості з них є родичі з української сторони на Рахівщині, з якими підтримуються постійні контакти", - нагадав Микита.

Він висловив впевненість, що після консультацій з румунськими партнерами проєкт отримає спільну дорожню карту з першочерговими заходами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський оголосив оновлення Укрзалізниці частиною програми "Велике будівництво". Йдеться про закупівлю сотень нових вагонів, запуск нових маршрутів та електифікацію колій.

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