На Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії, - ОДА
На Закарпатті планують відродити залізничний маршрут "Карпатський експрес", що з’єднає Ужгород і Рахів із румунським Сігетом.
Про це інформує голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області. Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом Сігет - Ужгород - Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", - зазначив він.
Микита повідомив, що попередньо обговорив це питання з консулом Румунії в Солотвино. Також ця тема стане однією з головних на зустрічі з румунськими партнерами та представниками Укрзалізниці, запланованій у лютому в Ужгороді та Бая-Маре.
За словами голови Закарпатської ОДА, адміністрація планує підняти питання щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми "Велике будівництво".
"У розробці концепту враховуємо показник економічної ефективності. Разом з тим не забуваємо, що на Мараморощині проживає наша громада, яка нараховує близько 25 тисяч людей. У великої кількості з них є родичі з української сторони на Рахівщині, з якими підтримуються постійні контакти", - нагадав Микита.
Він висловив впевненість, що після консультацій з румунськими партнерами проєкт отримає спільну дорожню карту з першочерговими заходами.
Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський оголосив оновлення Укрзалізниці частиною програми "Велике будівництво". Йдеться про закупівлю сотень нових вагонів, запуск нових маршрутів та електифікацію колій.
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ну допустимо у Тересві запустять ЖД перехід, але не ясно у якому стані там міст після десятків років без експлуатації.
І чи доцільно це, ну не дарма ж відмовились від такої дурної справи як проїзд територією іншої країни, на гілці яку використовують тільки цигани та пенси.
просто це не доцільно від слова зовсім, 2 рази перетинати кордон з паспортним контролем щоб добратись з Ужгорода до Рахова потягом то є дурня.