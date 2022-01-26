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Новости
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На Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию, - ОГА

На Закарпатье планируют запустить

На Закарпатье планируют возродить железнодорожный маршрут "Карпатский экспресс", который соединит Ужгород и Рахов с румынским Сигетом.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в 2022 году приступаем к комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области. Считаем, что возобновление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту Сигет – Ужгород – Рахов, который у нас с давних времен называют "Карпатским экспрессом", может быть именно таким стратегическим проектом", - считает он.

Микита сообщил, что предварительно обсудил этот вопрос с консулом Румынии в Солотвино. Эта тема станет одной из главных на встрече с румынскими партнерами и представителями Укрзализныци, запланированной в феврале в Ужгороде и Бая-Маре.

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По словам главы Закарпатской ОГА, администрация планирует поднять вопрос о включении проекта "Карпатский экспресс" в программу "Большая стройка".

"В разработке концепта учитываем показатель экономической эффективности. Вместе с тем не забываем, что на Мараморощине проживает наша община, которая насчитывает около 25 тысяч человек. У большинства из них есть родственники с украинской стороны на Раховщине, с которыми поддерживаются постоянные контакты", - напомнил Микита.

Он выразил уверенность, что после консультаций с румынскими партнерами проект получит общую дорожную карту с первоочередными мерами.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский объявил обновление Укрзализныци частью программы "Большая стройка". Речь идет о закупке сотен новых вагонов, запуске новых маршрутов и электификации путей.

Автор: 

железная дорога (1413) Большая стройка (728) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+2
Йдеться про Сигіт?
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26.01.2022 17:11
+1
будет чем сигареты контрабасить вуйкам
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26.01.2022 16:11
+1
Враховуючи євроціну квитка місцевим воно нах не потрібне
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26.01.2022 16:34
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будет чем сигареты контрабасить вуйкам
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26.01.2022 16:11 Ответить
Что такое "вуйкам"?
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26.01.2022 16:30 Ответить
аж и кожи вон лезут, шоб с румынами вась-вась....
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26.01.2022 16:30 Ответить
По ходу Тищенко мутить "Контрабандний екпрес"
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26.01.2022 16:32 Ответить
Враховуючи євроціну квитка місцевим воно нах не потрібне
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26.01.2022 16:34 Ответить
яким чином вони планують з ужгорода до рахова заїжджати?
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26.01.2022 16:50 Ответить
а пописдіти ?
ну допустимо у Тересві запустять ЖД перехід, але не ясно у якому стані там міст після десятків років без експлуатації.
І чи доцільно це, ну не дарма ж відмовились від такої дурної справи як проїзд територією іншої країни, на гілці яку використовують тільки цигани та пенси.
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26.01.2022 17:23 Ответить
А из Рахова как? Там путь заканчивается. Исходя из обьема работ предполагемых-строить будут лет 30.
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26.01.2022 22:48 Ответить
не закінчується, колія є до Ділового.
просто це не доцільно від слова зовсім, 2 рази перетинати кордон з паспортним контролем щоб добратись з Ужгорода до Рахова потягом то є дурня.
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27.01.2022 09:23 Ответить
Так, діййсно, до Ділового.
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27.01.2022 10:09 Ответить
Йдеться про Сигіт?
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26.01.2022 17:11 Ответить
 
 