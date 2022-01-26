На Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию, - ОГА

На Закарпатье планируют возродить железнодорожный маршрут "Карпатский экспресс", который соединит Ужгород и Рахов с румынским Сигетом.

Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в 2022 году приступаем к комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области. Считаем, что возобновление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту Сигет – Ужгород – Рахов, который у нас с давних времен называют "Карпатским экспрессом", может быть именно таким стратегическим проектом", - считает он.

Микита сообщил, что предварительно обсудил этот вопрос с консулом Румынии в Солотвино. Эта тема станет одной из главных на встрече с румынскими партнерами и представителями Укрзализныци, запланированной в феврале в Ужгороде и Бая-Маре.

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По словам главы Закарпатской ОГА, администрация планирует поднять вопрос о включении проекта "Карпатский экспресс" в программу "Большая стройка".

"В разработке концепта учитываем показатель экономической эффективности. Вместе с тем не забываем, что на Мараморощине проживает наша община, которая насчитывает около 25 тысяч человек. У большинства из них есть родственники с украинской стороны на Раховщине, с которыми поддерживаются постоянные контакты", - напомнил Микита.

Он выразил уверенность, что после консультаций с румынскими партнерами проект получит общую дорожную карту с первоочередными мерами.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский объявил обновление Укрзализныци частью программы "Большая стройка". Речь идет о закупке сотен новых вагонов, запуске новых маршрутов и электификации путей.