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7 км колії електрифікували на Черкащині, - "Укрзалізниця"

7 км колії електрифікували на Черкащині, -

На залізничній дільниці ім. Тараса Шевченка - Сміла у Черкаській області фінішували роботи з електрифікації колій.

Про це Укрзалізниця написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завершені роботи на дільниці 7 кілометрів, що є частиною великого проєкту електрифікації залізничного напрямку від обласного центру Черкаси до станції ім. Т.Шевченка. Довжина всієї дільниці — 34 км", - повідомили в УЗ.

Електрифікація залізниці передбачена програмою "Велике будівництво".

Зараз монтажні роботи тривають на дільниці Сміла — станція Білозір'я у напрямку Черкас. На станції Білозір'я фахівці встановлюють опори контактної мережі та залізобетонних конструкцій, монтують металоконструкції та проводять розкатку проводів.

7 км колії електрифікували на Черкащині, - Укрзалізниця 01

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Повністю роботи планується завершити цього року.

Як пояснили в УЗ, реалізація проєкту дозволить запустити швидкісні електропоїзди, які курсуватимуть між Києвом та Черкасами, та суттєво покращить приміське залізничне сполучення в Черкаській області.

"Адже швидкісні поїзди, як і регіональні та електропоїзди, можуть курсувати лише електрифікованою дільницею залізничного шляху", - додали у держкомпанії.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової української залізниці в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво". Зокрема, до 2024 року заплановано електрифікувати щонайменше 500 км колій та розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до понад 10 областей.

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Автор: 

Укрзалізниця (6893) Сміла (59) Велике будівництво (741) Чернігівська область (929)


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Топ коментарі
+3
7 километров! ты шо. за год
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26.01.2022 10:15
+2
+ а те 2 шпалы. шо у перезда поменяли!? Да!? Все - на шашлыки!
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26.01.2022 10:43
+2
эт канеш смешно но ради понимания пипца с нашей жд
"за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій." Это даже меньше 3км за год...
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26.01.2022 11:01
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7 километров! ты шо. за год
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26.01.2022 10:15 Відповісти
+ а те 2 шпалы. шо у перезда поменяли!? Да!? Все - на шашлыки!
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26.01.2022 10:43 Відповісти
эт канеш смешно но ради понимания пипца с нашей жд
"за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій." Это даже меньше 3км за год...
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26.01.2022 11:01 Відповісти
і це центральне залізничне перехрестя України - що тоді казати про периферію
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26.01.2022 14:33 Відповісти
А наступного року буде дев'ять?
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26.01.2022 10:47 Відповісти
7 км меди! Это ж дорого.
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26.01.2022 11:18 Відповісти
сивочолий краще працював....все томас штовхав....і потужні реформи на папері.... краще вже реальних 7 км електрофікації дорги, чи бла-бла від сивочолого!
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26.01.2022 11:54 Відповісти
Не бла-бла, а хвать-хвать. Воно час ніколи даремно не витрачало. Ні дня у владі без лімона.
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26.01.2022 13:24 Відповісти
Это за сдачу от золотых ершиков и унитазов с подогревом?
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26.01.2022 14:22 Відповісти
 
 