7 км колії електрифікували на Черкащині, - "Укрзалізниця"

На залізничній дільниці ім. Тараса Шевченка - Сміла у Черкаській області фінішували роботи з електрифікації колій.

Про це Укрзалізниця написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Завершені роботи на дільниці 7 кілометрів, що є частиною великого проєкту електрифікації залізничного напрямку від обласного центру Черкаси до станції ім. Т.Шевченка. Довжина всієї дільниці — 34 км", - повідомили в УЗ.

Електрифікація залізниці передбачена програмою "Велике будівництво".

Зараз монтажні роботи тривають на дільниці Сміла — станція Білозір'я у напрямку Черкас. На станції Білозір'я фахівці встановлюють опори контактної мережі та залізобетонних конструкцій, монтують металоконструкції та проводять розкатку проводів.

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Повністю роботи планується завершити цього року.

Як пояснили в УЗ, реалізація проєкту дозволить запустити швидкісні електропоїзди, які курсуватимуть між Києвом та Черкасами, та суттєво покращить приміське залізничне сполучення в Черкаській області.

"Адже швидкісні поїзди, як і регіональні та електропоїзди, можуть курсувати лише електрифікованою дільницею залізничного шляху", - додали у держкомпанії.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової української залізниці в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво". Зокрема, до 2024 року заплановано електрифікувати щонайменше 500 км колій та розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+" до понад 10 областей.

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