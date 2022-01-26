7 км пути электрифицировали в Черкасской области, - "Укрзализныця"
На железнодорожном участке им. Тараса Шевченко — Смела в Черкасской области финишировали работы по электрификации путей.
Об этом Укрзализныця написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Завершены работы на участке 7 километров, являющегося частью большого проекта электрификации железнодорожного направления от областного центра Черкассы до станции им. Т.Шевченко. Длина всего участка – 34 км", - сообщили в УЗ.
Электрификация железной дороги предусмотрена программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Монтажные работы сейчас продолжаются на участке Смела - станция Белозерье в направлении Черкасс. На станции Белозерье специалисты устанавливают опоры контактной сети и железобетонных конструкций, монтируют металлоконструкции и производят раскатку проводов.
Полностью работы планируется завершить в текущем году.
Как пояснили в УЗ, реализация проекта позволит запустить скоростные электропоезда, которые будут курсировать между Киевом и Черкассами, и существенно улучшит пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области.
"Ведь скоростные поезда, как и региональные и электропоезда, могут курсировать только по электрифицированному участку железнодорожного пути", - добавили в госкомпании.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка". В частности, до 2024 года запланировано электрифицировать как минимум 500 км путей и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей.
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