7 км пути электрифицировали в Черкасской области, - "Укрзализныця"

На железнодорожном участке им. Тараса Шевченко — Смела в Черкасской области финишировали работы по электрификации путей.

Об этом Укрзализныця написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завершены работы на участке 7 километров, являющегося частью большого проекта электрификации железнодорожного направления от областного центра Черкассы до станции им. Т.Шевченко. Длина всего участка – 34 км", - сообщили в УЗ.

Электрификация железной дороги предусмотрена программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Монтажные работы сейчас продолжаются на участке Смела - станция Белозерье в направлении Черкасс. На станции Белозерье специалисты устанавливают опоры контактной сети и железобетонных конструкций, монтируют металлоконструкции и производят раскатку проводов.

Полностью работы планируется завершить в текущем году.

Как пояснили в УЗ, реализация проекта позволит запустить скоростные электропоезда, которые будут курсировать между Киевом и Черкассами, и существенно улучшит пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области.

"Ведь скоростные поезда, как и региональные и электропоезда, могут курсировать только по электрифицированному участку железнодорожного пути", - добавили в госкомпании.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка". В частности, до 2024 года запланировано электрифицировать как минимум 500 км путей и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей.

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