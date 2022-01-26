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Новости
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7 км пути электрифицировали в Черкасской области, - "Укрзализныця"

7 км пути электрифицировали в Черкасской области, -

На железнодорожном участке им. Тараса Шевченко — Смела в Черкасской области финишировали работы по электрификации путей.

 Об этом Укрзализныця написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Завершены работы на участке 7 километров, являющегося частью большого проекта электрификации железнодорожного направления от областного центра Черкассы до станции им. Т.Шевченко. Длина всего участка – 34 км", - сообщили в УЗ.

Электрификация железной дороги предусмотрена программой Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Монтажные работы сейчас продолжаются на участке Смела - станция Белозерье в направлении Черкасс. На станции Белозерье специалисты устанавливают опоры контактной сети и железобетонных конструкций, монтируют металлоконструкции и производят раскатку проводов.

7 км пути электрифицировали в Черкасской области, - Укрзализныця 01

Полностью работы планируется завершить в текущем году.

Как пояснили в УЗ, реализация проекта позволит запустить скоростные электропоезда, которые будут курсировать между Киевом и Черкассами, и существенно улучшит пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области.

"Ведь скоростные поезда, как и региональные и электропоезда, могут курсировать только по электрифицированному участку железнодорожного пути", - добавили в госкомпании.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой украинской железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка". В частности, до 2024 года запланировано электрифицировать как минимум 500 км путей и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения "Интерсити+" до более чем 10 областей.

Также читайте: "Укрзализныця" электрифицировала маршрут с Волыни до границы с Польшей

Автор: 

Укрзализныця (2759) Смела (48) Большая стройка (728) Черниговская область (1153)


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Топ комментарии
+3
7 километров! ты шо. за год
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26.01.2022 10:15
+2
+ а те 2 шпалы. шо у перезда поменяли!? Да!? Все - на шашлыки!
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26.01.2022 10:43
+2
эт канеш смешно но ради понимания пипца с нашей жд
"за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій." Это даже меньше 3км за год...
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26.01.2022 11:01
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7 километров! ты шо. за год
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26.01.2022 10:15 Ответить
+ а те 2 шпалы. шо у перезда поменяли!? Да!? Все - на шашлыки!
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26.01.2022 10:43 Ответить
эт канеш смешно но ради понимания пипца с нашей жд
"за попередні 8 років було електрифіковано лише 23 км залізничних колій." Это даже меньше 3км за год...
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26.01.2022 11:01 Ответить
і це центральне залізничне перехрестя України - що тоді казати про периферію
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26.01.2022 14:33 Ответить
А наступного року буде дев'ять?
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26.01.2022 10:47 Ответить
7 км меди! Это ж дорого.
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26.01.2022 11:18 Ответить
сивочолий краще працював....все томас штовхав....і потужні реформи на папері.... краще вже реальних 7 км електрофікації дорги, чи бла-бла від сивочолого!
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26.01.2022 11:54 Ответить
Не бла-бла, а хвать-хвать. Воно час ніколи даремно не витрачало. Ні дня у владі без лімона.
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26.01.2022 13:24 Ответить
Это за сдачу от золотых ершиков и унитазов с подогревом?
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26.01.2022 14:22 Ответить
 
 