Шабунін про ліквідацію ОАСК: "Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки"

Невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду навіть не голосує парламентський комітет, де у Зеленського більшість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Уже ж очевидно - ОП захищає ОАСК, про який сам президент казав: "Більше ніяких сейфів з готівкою". А його ж невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК навіть не голосує парламентський комітет, де у нього більшість! Пам’ятаєш, коли напередодні чергового засідання конкурсної комісії по САП ОАСК виніс рішення, яке мало б "вбити" конкурс? Реліз Офісу: "Ми не підтримуємо, це неправильно!". Чергове бла-бла-бла випустили, а законопроєкт все одно не розглядають. Це означає, що вони брешуть. Якби реально були проти цього рішення, то уже хоча б комітет проголосував", - пояснив він.

За словами Шабуніна, або Офіс Президента взагалі не розуміється на комунікаціях, або "виставляють себе ідіотами".

"Інакше як це пояснити – ми подали невідкладний законопроєкт до Верховної Ради, а наші ж депутати 10 місяців його не голосують! ... Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки! Це базове нерозуміння Зеленського", - зазначив глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.

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