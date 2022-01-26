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Шабунін про ліквідацію ОАСК: "Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки"

Шабунін про ліквідацію ОАСК:

Невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду навіть не голосує парламентський комітет, де у Зеленського більшість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Уже ж очевидно - ОП захищає ОАСК, про який сам президент казав: "Більше ніяких сейфів з готівкою". А його ж невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК навіть не голосує парламентський комітет, де у нього більшість! Пам’ятаєш, коли напередодні чергового засідання конкурсної комісії по САП ОАСК виніс рішення, яке мало б "вбити" конкурс? Реліз Офісу: "Ми не підтримуємо, це неправильно!". Чергове бла-бла-бла випустили, а законопроєкт все одно не розглядають. Це означає, що вони брешуть. Якби реально були проти цього рішення, то уже хоча б комітет проголосував", - пояснив він.

За словами Шабуніна, або Офіс Президента взагалі не розуміється на комунікаціях, або "виставляють себе ідіотами".

"Інакше як це пояснити – ми подали невідкладний законопроєкт до Верховної Ради, а наші ж депутати 10 місяців його не голосують! ... Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки! Це базове нерозуміння Зеленського", - зазначив глава ЦПК.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.

Читайте: МВФ не дасть Україні ні копійки після того як їх "кинули" з конкурсом на голову САП, - Шабунін

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Шабунін Віталій (535) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+13
хто того зеленського тільки не контролює)
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
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26.01.2022 17:46
+10
Влучно сказано 😄
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26.01.2022 17:44
+6
більш того, зеЛох НЕ контролює й "монобільшість" слуг урода..

"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "

таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
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26.01.2022 18:04
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Влучно сказано 😄
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26.01.2022 17:44 Відповісти
більш того, зеЛох НЕ контролює й "монобільшість" слуг урода..

"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "

таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
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26.01.2022 18:04 Відповісти
хто того зеленського тільки не контролює)
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
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26.01.2022 17:46 Відповісти
Бо у нас при владі тільки резинові вироби #1, що Зеленський, що свита.
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26.01.2022 17:49 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как антикоррупционер Шабунин с упрямством овна лоббирует конкретную кандидатуру на главу САП. Но как только САП заработает, и придет время спрашивать за конкретный результат по борьбе с коррупцией, как уже было с НАБУ и НАПК - Шабунина это резко перестанет заботить.
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26.01.2022 17:52 Відповісти
зебіл, керівника САП вибрала КОМІСІЯ.. а не шабунін.

Більш того, твій зеЛох особисто БРЕХАВ Байдену що не буде заважати.. але заважає..

так що засунь собі ідіотизм подоляка/зеЛоха поглубже в *упу.. українці бачать як зеЛох зриває призначення ПЕРЕМОЖЦЯ конкурса на голову САП
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26.01.2022 18:08 Відповісти
а мені здається, що цей - не просто зебіл. А бот з ферми пригожина під VРN
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26.01.2022 19:16 Відповісти
але, розуміючі яке ти тупе - ще раз повторю:

ПЕРЕМОЖЕЦЬ конкурсу на голову САП - вже Є..

але саме зеЛох та його шобла не хочуть його затверджувати, та намагаються або відмінити конкурс, або просунути кандидатуру від татарова(януковоща)
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26.01.2022 18:10 Відповісти
прідворньій *******.
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26.01.2022 17:53 Відповісти
Скільки ж хтивих лап у дупі цього зе бібабо?
Гарну іграшку обрали 73 дупоголових!
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26.01.2022 18:20 Відповісти
Оборот одного Епіцентру 300 млн. грн. на місяц, податку на прибуток в перерахунку на місяць вони сплачують менше 30 тис. Не навантажуйтеся підрахунком, одноклітинні, це менше 0.01%. Ставка ФОП 5% від обороту і за несплату відповідає всім своїм майном. То може не у ФОПах справа?

Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
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26.01.2022 18:57 Відповісти
дурню, ти зрозуміло, що ти напейсало? ти хоч трохив тому розбираєся, чи тако перднуло і втікло?
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26.01.2022 23:37 Відповісти
Вчера был у зеленского день рождения, хотел бы пожелать ему долгих лет жизни. Ведь тюремный срок у него будет пожизненный!
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26.01.2022 18:58 Відповісти
Ну и как, Витальчик?

Такого эффекта ты ожидал, расчищая зебилу дорогу?
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26.01.2022 19:15 Відповісти
Так сам же Шабуня и дорожку красную перед Зелей стелил на выборах. Жри теперь
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26.01.2022 19:21 Відповісти
шмаркля зрозумів, або йому пояснили, що ліквідувати ОАСК неможливо, але цього жабуня не доганяє.
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26.01.2022 23:39 Відповісти
 
 