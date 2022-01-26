Шабунін про ліквідацію ОАСК: "Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки"
Невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду навіть не голосує парламентський комітет, де у Зеленського більшість.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"Уже ж очевидно - ОП захищає ОАСК, про який сам президент казав: "Більше ніяких сейфів з готівкою". А його ж невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК навіть не голосує парламентський комітет, де у нього більшість! Пам’ятаєш, коли напередодні чергового засідання конкурсної комісії по САП ОАСК виніс рішення, яке мало б "вбити" конкурс? Реліз Офісу: "Ми не підтримуємо, це неправильно!". Чергове бла-бла-бла випустили, а законопроєкт все одно не розглядають. Це означає, що вони брешуть. Якби реально були проти цього рішення, то уже хоча б комітет проголосував", - пояснив він.
За словами Шабуніна, або Офіс Президента взагалі не розуміється на комунікаціях, або "виставляють себе ідіотами".
"Інакше як це пояснити – ми подали невідкладний законопроєкт до Верховної Ради, а наші ж депутати 10 місяців його не голосують! ... Не Зеленський контролює Вовка, а навпаки! Це базове нерозуміння Зеленського", - зазначив глава ЦПК.
Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.
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"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "
таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
Більш того, твій зеЛох особисто БРЕХАВ Байдену що не буде заважати.. але заважає..
так що засунь собі ідіотизм подоляка/зеЛоха поглубже в *упу.. українці бачать як зеЛох зриває призначення ПЕРЕМОЖЦЯ конкурса на голову САП
ПЕРЕМОЖЕЦЬ конкурсу на голову САП - вже Є..
але саме зеЛох та його шобла не хочуть його затверджувати, та намагаються або відмінити конкурс, або просунути кандидатуру від татарова(януковоща)
Гарну іграшку обрали 73 дупоголових!
Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
Такого эффекта ты ожидал, расчищая зебилу дорогу?