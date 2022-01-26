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Шабунин о ликвидации ОАСК: "Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот"

Шабунин о ликвидации ОАСК:

Безотлагательный законопроект о ликвидации Окружного админсуда даже не голосует парламентский комитет, где у Зеленского большинство.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Уже очевидно - ОП защищает ОАСК, о котором сам президент говорил: "Больше никаких сейфов с наличными". А ведь его неотложный законопроект о ликвидации ОАСК даже не голосует парламентский комитет, где у него большинство! Помнишь, когда накануне очередного заседания конкурсной комиссии по САП ОАСК вынес решение, которое должно было "убить" конкурс? Релиз Офиса: "Мы не поддерживаем, это неправильно!" Очередное бла-бла-бла выпустили, а законопроект все равно не рассматривают. Это значит, что они лгут. Если бы реально были против этого решения, то хотя бы комитет проголосовал", - объяснил он. По словам Шабунина, либо Офис президента вообще не разбирается в коммуникациях, либо они "выставляют себя идиотами".

Читайте также: Татаров защищал Януковича и Захарченко, точно так же он сейчас защищает Зеленского и Ермака, защищал бы и Путина, - Шабунин

"Иначе как это объяснить – мы подали безотлагательный законопроект в Верховную Раду, а наши же депутаты 10 месяцев его не голосуют! ... Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот! Это базовое непонимание Зеленского", - отметил глава ЦПК.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ не даст Украине ни копейки после того, как их "кинули" с конкурсом на главу САП, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Шабунин Виталий (536) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+13
хто того зеленського тільки не контролює)
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
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26.01.2022 17:46
+10
Влучно сказано 😄
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26.01.2022 17:44
+6
більш того, зеЛох НЕ контролює й "монобільшість" слуг урода..

"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "

таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
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26.01.2022 18:04
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Влучно сказано 😄
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26.01.2022 17:44 Ответить
більш того, зеЛох НЕ контролює й "монобільшість" слуг урода..

"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "

таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
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26.01.2022 18:04 Ответить
хто того зеленського тільки не контролює)
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
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26.01.2022 17:46 Ответить
Бо у нас при владі тільки резинові вироби #1, що Зеленський, що свита.
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26.01.2022 17:49 Ответить
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течет вода и как антикоррупционер Шабунин с упрямством овна лоббирует конкретную кандидатуру на главу САП. Но как только САП заработает, и придет время спрашивать за конкретный результат по борьбе с коррупцией, как уже было с НАБУ и НАПК - Шабунина это резко перестанет заботить.
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26.01.2022 17:52 Ответить
зебіл, керівника САП вибрала КОМІСІЯ.. а не шабунін.

Більш того, твій зеЛох особисто БРЕХАВ Байдену що не буде заважати.. але заважає..

так що засунь собі ідіотизм подоляка/зеЛоха поглубже в *упу.. українці бачать як зеЛох зриває призначення ПЕРЕМОЖЦЯ конкурса на голову САП
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26.01.2022 18:08 Ответить
а мені здається, що цей - не просто зебіл. А бот з ферми пригожина під VРN
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26.01.2022 19:16 Ответить
але, розуміючі яке ти тупе - ще раз повторю:

ПЕРЕМОЖЕЦЬ конкурсу на голову САП - вже Є..

але саме зеЛох та його шобла не хочуть його затверджувати, та намагаються або відмінити конкурс, або просунути кандидатуру від татарова(януковоща)
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26.01.2022 18:10 Ответить
прідворньій *******.
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26.01.2022 17:53 Ответить
Скільки ж хтивих лап у дупі цього зе бібабо?
Гарну іграшку обрали 73 дупоголових!
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26.01.2022 18:20 Ответить
Оборот одного Епіцентру 300 млн. грн. на місяц, податку на прибуток в перерахунку на місяць вони сплачують менше 30 тис. Не навантажуйтеся підрахунком, одноклітинні, це менше 0.01%. Ставка ФОП 5% від обороту і за несплату відповідає всім своїм майном. То може не у ФОПах справа?

Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
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26.01.2022 18:57 Ответить
дурню, ти зрозуміло, що ти напейсало? ти хоч трохив тому розбираєся, чи тако перднуло і втікло?
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26.01.2022 23:37 Ответить
Вчера был у зеленского день рождения, хотел бы пожелать ему долгих лет жизни. Ведь тюремный срок у него будет пожизненный!
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26.01.2022 18:58 Ответить
Ну и как, Витальчик?

Такого эффекта ты ожидал, расчищая зебилу дорогу?
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26.01.2022 19:15 Ответить
Так сам же Шабуня и дорожку красную перед Зелей стелил на выборах. Жри теперь
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26.01.2022 19:21 Ответить
шмаркля зрозумів, або йому пояснили, що ліквідувати ОАСК неможливо, але цього жабуня не доганяє.
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26.01.2022 23:39 Ответить
 
 