Шабунин о ликвидации ОАСК: "Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот"

Безотлагательный законопроект о ликвидации Окружного админсуда даже не голосует парламентский комитет, где у Зеленского большинство.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Уже очевидно - ОП защищает ОАСК, о котором сам президент говорил: "Больше никаких сейфов с наличными". А ведь его неотложный законопроект о ликвидации ОАСК даже не голосует парламентский комитет, где у него большинство! Помнишь, когда накануне очередного заседания конкурсной комиссии по САП ОАСК вынес решение, которое должно было "убить" конкурс? Релиз Офиса: "Мы не поддерживаем, это неправильно!" Очередное бла-бла-бла выпустили, а законопроект все равно не рассматривают. Это значит, что они лгут. Если бы реально были против этого решения, то хотя бы комитет проголосовал", - объяснил он. По словам Шабунина, либо Офис президента вообще не разбирается в коммуникациях, либо они "выставляют себя идиотами".

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"Иначе как это объяснить – мы подали безотлагательный законопроект в Верховную Раду, а наши же депутаты 10 месяцев его не голосуют! ... Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот! Это базовое непонимание Зеленского", - отметил глава ЦПК.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.

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