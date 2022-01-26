Шабунин о ликвидации ОАСК: "Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот"
Безотлагательный законопроект о ликвидации Окружного админсуда даже не голосует парламентский комитет, где у Зеленского большинство.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Уже очевидно - ОП защищает ОАСК, о котором сам президент говорил: "Больше никаких сейфов с наличными". А ведь его неотложный законопроект о ликвидации ОАСК даже не голосует парламентский комитет, где у него большинство! Помнишь, когда накануне очередного заседания конкурсной комиссии по САП ОАСК вынес решение, которое должно было "убить" конкурс? Релиз Офиса: "Мы не поддерживаем, это неправильно!" Очередное бла-бла-бла выпустили, а законопроект все равно не рассматривают. Это значит, что они лгут. Если бы реально были против этого решения, то хотя бы комитет проголосовал", - объяснил он. По словам Шабунина, либо Офис президента вообще не разбирается в коммуникациях, либо они "выставляют себя идиотами".
"Иначе как это объяснить – мы подали безотлагательный законопроект в Верховную Раду, а наши же депутаты 10 месяцев его не голосуют! ... Не Зеленский контролирует Вовка, а наоборот! Это базовое непонимание Зеленского", - отметил глава ЦПК.
Полный текст интервью с Виталием Шабуниным читайте здесь.
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"..наші ж депутати 10 місяців його не голосують! "
таким чином - Верховну Раду потрібно відправляти на ПЕРЕВИБОРИ.. та гнати всю зебільну/ватну нечесть з Ради!
Хто перший зранку руку всунув той і президент.
Більш того, твій зеЛох особисто БРЕХАВ Байдену що не буде заважати.. але заважає..
так що засунь собі ідіотизм подоляка/зеЛоха поглубже в *упу.. українці бачать як зеЛох зриває призначення ПЕРЕМОЖЦЯ конкурса на голову САП
ПЕРЕМОЖЕЦЬ конкурсу на голову САП - вже Є..
але саме зеЛох та його шобла не хочуть його затверджувати, та намагаються або відмінити конкурс, або просунути кандидатуру від татарова(януковоща)
Гарну іграшку обрали 73 дупоголових!
Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
Такого эффекта ты ожидал, расчищая зебилу дорогу?