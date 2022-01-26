МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації

Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це заявив очільник міністерства Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах", - розповів міністр.

Навчання пройдуть у різних регіонах. Також, за словами Монастирського, в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Т.в.о. Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

Також дивіться: Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW. ФОТОрепортаж

"Було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив він.