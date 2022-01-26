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Новини
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МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації

полиция,шеврон,нацполиция

Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це заявив очільник міністерства Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.

"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах", - розповів міністр.

Навчання пройдуть у різних регіонах. Також, за словами Монастирського, в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Т.в.о. Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.

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"Було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив він.

Автор: 

захист (161) МВС (3509) навчання (590) Монастирський Денис (392) надзвичайна ситуація (49)


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Топ коментарі
+9
Ну хоч щось. Невже зрозуміли, що ворог біля воріт?
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26.01.2022 21:10
+9
МВС, дайте якесь посилання на інструкцію чи сайт що робити в разі навали. куди бігти і де брати автомата
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26.01.2022 21:25
+8
Не масові навчання потрібні,а чіткий план дій на місцях.Куди евакуювати дітей,вагітних жінок,стариків,хворих.Хто буде в разі такої необхідності цим займатися,хто профінансує.Чи створюються запаси генераторів на випадок відключення електрики,чи є запас їжі,води,медикаментів на місцях.Чи створено в кожному районі осередки ,які знають свої райони і будуть безпосередньо координувати все.
Практичних питань дуже багато,і треба на них відповіді,а не лише зібратися,бла-бла,і розійшлися,а там,як Бог дасть
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26.01.2022 21:46
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Ну хоч щось. Невже зрозуміли, що ворог біля воріт?
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26.01.2022 21:10 Відповісти
будет курс по приготовлению шашлыков.

Мелкий гундосый поц ведь уверял, что именно шашлыки - наша главная задача, разве нет?
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26.01.2022 21:59 Відповісти
Это как мертвому припарка))
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26.01.2022 21:16 Відповісти
Як оперативно
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26.01.2022 21:17 Відповісти
малюське гвынтивку нэ забудьтэ в красочной упаковке...
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26.01.2022 21:18 Відповісти
МВС, дайте якесь посилання на інструкцію чи сайт що робити в разі навали. куди бігти і де брати автомата
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26.01.2022 21:25 Відповісти
Особливо важливий останній пункт.
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26.01.2022 22:02 Відповісти
Не масові навчання потрібні,а чіткий план дій на місцях.Куди евакуювати дітей,вагітних жінок,стариків,хворих.Хто буде в разі такої необхідності цим займатися,хто профінансує.Чи створюються запаси генераторів на випадок відключення електрики,чи є запас їжі,води,медикаментів на місцях.Чи створено в кожному районі осередки ,які знають свої райони і будуть безпосередньо координувати все.
Практичних питань дуже багато,і треба на них відповіді,а не лише зібратися,бла-бла,і розійшлися,а там,як Бог дасть
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26.01.2022 21:46 Відповісти
думаю,що вже потрібно вести переговори з ЄС про організацію прийому біженців.
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26.01.2022 22:14 Відповісти
Думаю і маю надію,що до такого не дійде.Зараз нема ефекту несподіванки,є час і можливості.Головне все правильно спланувати і забезпечити чітке виконання в разі необхідності.Ми повинні справитись
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26.01.2022 22:32 Відповісти
"МВС проведе масові навчання для цивільних" - вже провело у вівторок під Радою:

https://www.facebook.com/rostyslav.lukach/posts/10224077597820538

"Двох ФОПів не можуть знайти. "Пропали без вісті". Один так побитий поліцією, що в лікарні лежить на межі життя. Двом жінкам переламали пальці."
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26.01.2022 21:47 Відповісти
Да ДБР и так учения проводят по мобилизации протестующих против произвола властей!!!
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26.01.2022 21:47 Відповісти
Пухнастий українобот @UaArtem

https://twitter.com/UaArtem/status/1486264065920061440 10 ч



На цій світлині британець вихваляється перед дівчатами, яких розмірів рибов ловив))

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26.01.2022 21:48 Відповісти
Если в МВД не в курсе, то у нас с апреля 2019 года чрезвычайная ситуация.
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26.01.2022 21:59 Відповісти
эх, может на вертолете покатаемся
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26.01.2022 22:04 Відповісти
Навчалися правильно капітулювати: вивішувати білий прапор, переходити на бік окупанта та лизати їм зад.
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26.01.2022 22:09 Відповісти
Ну это должно было произойти ещё поза поза поза....вчера ...в общем,зекрысы снова имитируют бурную деятельность ,что хреново получается,как обычно -а сцуки урода уже прям сегодня начали скупать билеты,чтоб сбежать -благо Раду "вовремя" распустили...
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26.01.2022 22:10 Відповісти
Нагадаєте коли подібні навчання відбувалися при Сивочолому? Чи може Порошенко потрудився над Національному спротиві?
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26.01.2022 22:45 Відповісти
Участие в ТРО - это максимально архетипичная деятельность для украинцев.
Мы к ней генетически, исторически, культурно предрасположены. Свежие цифры от *** (56% украинцев готовы принять участие в деятельности ТРО) это лишний раз доказывают. (Кстати, я не думаю, что сравнительно низкие цифры у молодежи - это признак непатриотичности. Молодежь мобильна. У тех, кто постарше, как правило уже есть что-то материальное, толкающее к оседлости. И что нужно защищать. Для этой категории ТРО максимально резонирует).
Украинцы могут превратить в партизанский отряд любую деятельность или организацию (банк, симфонический оркестр, обладминистрацию…).
Любая деятельность украинцев, содержащая значительные элементы или построенная по принципу партизанской, обречена на успех. Как минимум - кратковременный.
Поддерживать свой партизанский отряд - естественно и приятно.
Майдан - 1, Майдан - 2 - чистая партизанщина.
2014-2015 гг. - широкое волонтерское движение в поддержку нашего партизанского отряда в форме ЗСУ - это чисто партизанская модель.
Содержать армию через институты государства, перераспределение налогов, бюджетный процесс и т.д. - это что-то подозрительное. А вот кормить, одевать и вооружать!!! свой партизанский отряд - самое то.
Пока наш партизанский отряд воспроизводится и сохраняет достаточную поддержку - он непобедим. Его нельзя сломить - только физически уничтожить.
Партизанская модель имеет свои пределы - она позволяет очень долго не проигрывать. Даже превосходящим силам вражеской госмашины. Но она зависима - от подпитки лоялистов, от возможности привлекать ресурсы и угасает без них. Ибо не является конструктивной по сути, не умножает блага. Плюс партизанская война идет на своей территории, которую оккупировал враг. Это мешает развитию всего долгосрочного, что требует постоянства, преемственности, тяглости.
Однако если правильно добавляется конструктивный элемент - может быть фантастический успех.
Существует масса литературы на тему, почему у украинцев есть сложности с госстроительством и врожденная подозрительность к государству как форме реализации общественного договора. Очень много негатива с этим связано.
ТРО - это очень гибридное образование. Компромисс между потребностью создать военную машину и необходимостью привлечь к участию массы, которые хотели бы сохранять некую дистанцию. Идея защиты своего дома от потенциальной угрозы, чтобы умножать блага на своей земле - максимально живая. Когда будет найден баланс между управляемостью, единоначалием и попытками участников сохранить автономию, никакой враг с нами ничего не сможет сделать...

блогер Алексей Копытько
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26.01.2022 22:17 Відповісти
Ну, курси це, прекрасно. А як щодо цивільної оборони, методички не здали в макулатуру? Як щодо бомбосховищ? Коли в небі загуде будемо копати дитячими совками траншеї біля багатоповерхівок? Ой, я забув що у випадку обвала будинку він може половину своєї висоти зайняти і завалить не тільки траншеї, а й перший поверх сусідньої свічки. Про підготовку парамедиків нічого не чутно? Всі надіються на швидку допомогу? Ай но, порахуємо скільки потрібно швидких, якщо осколково-фугасний снаряд 122мм гаубиці влучить в середину багатоповерхівки і зруйнує скажімо шість квартир. Хто вам, вашим батькам і дітям буде надавати допомогу, якщо снарядів буде десять?
Ото збирайтеся в групи і домовляйтеся про курси, якщо і не трапиться такого (бережи нас Господи) то, хоч знатимете, що робити і головне вмітимете, якщо дитина руку опече чи чоловіку кістка поперек горла стане.
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26.01.2022 23:15 Відповісти
да кого ты спрашиваешь, тут почти никто не сидел в подвалах, для них это видно что-то организованное государством, а на самом деле при первых подземных толчках ты просто берёшь рюкзак и фонарик и бежишь на мокрый коврик спать в подвал пятиэтажного картонного дома.
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27.01.2022 10:36 Відповісти
Хочешь мира, готовься к войне, да
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26.01.2022 23:38 Відповісти
Скоріше: хочеш менше жертв- готуй спеціалістів та сховища.
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27.01.2022 08:48 Відповісти
Никто уже вашим сиренам не верит, их включают по делу и без дела по два раза на неделю. Если бы был закон о подготовке насления к этим учениям, то я хотел бы в нём видеть пункт про обязательный процент оповещённых граждан перед тем, как пожарники опять врубят свою сирену. И оповещать можно по СМС чтобы видно было что абонент прочитал сообщение или нет.
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27.01.2022 10:39 Відповісти
 
 