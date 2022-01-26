МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації
Міністерство внутрішніх справ України проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
Про це заявив очільник міністерства Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на департамент комунікації МВС.
"До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та ін. країнах", - розповів міністр.
Навчання пройдуть у різних регіонах. Також, за словами Монастирського, в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.
Т.в.о. Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочало підготовку до цих навчань.
"Було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту", - зазначив він.
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Мелкий гундосый поц ведь уверял, что именно шашлыки - наша главная задача, разве нет?
Практичних питань дуже багато,і треба на них відповіді,а не лише зібратися,бла-бла,і розійшлися,а там,як Бог дасть
https://www.facebook.com/rostyslav.lukach/posts/10224077597820538
"Двох ФОПів не можуть знайти. "Пропали без вісті". Один так побитий поліцією, що в лікарні лежить на межі життя. Двом жінкам переламали пальці."
https://twitter.com/UaArtem/status/1486264065920061440 10 ч
На цій світлині британець вихваляється перед дівчатами, яких розмірів рибов ловив))
Мы к ней генетически, исторически, культурно предрасположены. Свежие цифры от *** (56% украинцев готовы принять участие в деятельности ТРО) это лишний раз доказывают. (Кстати, я не думаю, что сравнительно низкие цифры у молодежи - это признак непатриотичности. Молодежь мобильна. У тех, кто постарше, как правило уже есть что-то материальное, толкающее к оседлости. И что нужно защищать. Для этой категории ТРО максимально резонирует).
Украинцы могут превратить в партизанский отряд любую деятельность или организацию (банк, симфонический оркестр, обладминистрацию…).
Любая деятельность украинцев, содержащая значительные элементы или построенная по принципу партизанской, обречена на успех. Как минимум - кратковременный.
Поддерживать свой партизанский отряд - естественно и приятно.
Майдан - 1, Майдан - 2 - чистая партизанщина.
2014-2015 гг. - широкое волонтерское движение в поддержку нашего партизанского отряда в форме ЗСУ - это чисто партизанская модель.
Содержать армию через институты государства, перераспределение налогов, бюджетный процесс и т.д. - это что-то подозрительное. А вот кормить, одевать и вооружать!!! свой партизанский отряд - самое то.
Пока наш партизанский отряд воспроизводится и сохраняет достаточную поддержку - он непобедим. Его нельзя сломить - только физически уничтожить.
Партизанская модель имеет свои пределы - она позволяет очень долго не проигрывать. Даже превосходящим силам вражеской госмашины. Но она зависима - от подпитки лоялистов, от возможности привлекать ресурсы и угасает без них. Ибо не является конструктивной по сути, не умножает блага. Плюс партизанская война идет на своей территории, которую оккупировал враг. Это мешает развитию всего долгосрочного, что требует постоянства, преемственности, тяглости.
Однако если правильно добавляется конструктивный элемент - может быть фантастический успех.
Существует масса литературы на тему, почему у украинцев есть сложности с госстроительством и врожденная подозрительность к государству как форме реализации общественного договора. Очень много негатива с этим связано.
ТРО - это очень гибридное образование. Компромисс между потребностью создать военную машину и необходимостью привлечь к участию массы, которые хотели бы сохранять некую дистанцию. Идея защиты своего дома от потенциальной угрозы, чтобы умножать блага на своей земле - максимально живая. Когда будет найден баланс между управляемостью, единоначалием и попытками участников сохранить автономию, никакой враг с нами ничего не сможет сделать...
блогер Алексей Копытько
Ото збирайтеся в групи і домовляйтеся про курси, якщо і не трапиться такого (бережи нас Господи) то, хоч знатимете, що робити і головне вмітимете, якщо дитина руку опече чи чоловіку кістка поперек горла стане.