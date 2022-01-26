МВД проведет массовые учения для гражданских на случай чрезвычайной ситуации

Министерство внутренних дел Украины проведет тренировку для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил глава министерства Денис Монастырский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за рубежом, в Британии, США, Канаде, Польше и др. странах", – рассказал министр.

Учения пройдут в разных регионах. Также, по словам Монастырского, в Украине проверят работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

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И.о. главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что ГСЧС уже начало подготовку к этим учениям.

"Была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Вместе мы проговорили основные вопросы: оповещения, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это самое элементарное, что нужно для нормального функционирование системы гражданской защиты", – отметил он.

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