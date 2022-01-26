ВООЗ продовжує працювати в Україні, попри рішення посольств про евакуацію

Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні продовжує працювати на тлі рішень деяких держав вивезти з України своїх співробітників і членів їхніх родин.

Про це йдеться в коментарі голови Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Зокрема, з відповіді керівника Бюро ВООЗ випливає, співробітники представництва організації продовжують роботу.

"ВООЗ продовжує працювати в Україні над створенням і зміцненням стратегій стійкого розвитку системи охорони здоров'я та підтримує діяльність, пов'язану з доступом до першочергових медичних послуг", - наголосив Хабіхт.

Читайте: Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас

За його словами, робота команди ВООЗ в Україні зосереджена в першу чергу на реагуванні на виклики, спричинені пандемією COVID-19, зокрема, розширенні масштабів вакцинації.

Також Хабіхт нагадав, що в підписаній між ВООЗ і урядом України угоді йдеться про зміцнення системи охорони здоров'я та реалізацію реформ у медичній сфері.

Також читайте: Переважна більшість дипломатів США в Києві залишаються на робочих місцях

За його словами, також Бюро ВООЗ в Україні продовжує діяльність із реагування на ВІЛ і туберкульоз, неінфекційні захворювання, із забезпечення регулярної імунізації, а також реагування на появу поліомієліту, спричиненого відповідним вірусом типу 2.