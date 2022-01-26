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Румунія через загрозу РФ готова прийняти більше військових НАТО

нато,сша,американские,американські

Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністерство оборони США заявило у понеділок, що воно привело близько 8500 американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на тлі можливого нового нападу Росії на Україну. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.

"Я постійно говорив, що ми готові прийняти більшу присутність союзників на нашій території", - сказав Йоганніс.

"Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності", - додав він.

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Йоганніс виступив після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України. Він сказав, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації напруги.

За словами Йоганніса, у середу рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори. Держава-член ЄС Румунія також готувалася до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.

НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є членом Альянсу з 2004 року. Сполучені Штати також мають військових, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.

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"Цьогорічна криза вкотре доводить, що... зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, зокрема в нашій країні, дуже важлива", - сказав Йоганніс.

Автор: 

НАТО (6509) Румунія (1187)


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Топ коментарі
+6
Файно!
https://www.ft.com/content/e195353f-00f6-4a21-93**-f06590ed7ac8 Європейський центральний банк попереджає банки Європи підготуватись до відключення РФ від SWIFT
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26.01.2022 22:10
+6
Уверен, что следующие фашисты хрюсской ********* будут поносить хло и называть его иностранным агентом, который возродил НАТО и консолидировал Запад против московии.
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26.01.2022 22:11
+2
Очень хорошо, и нам на Бессарабии будет спокойнее.
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26.01.2022 22:14
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От лапотники,весь світ кошмарять!
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26.01.2022 22:09 Відповісти
Файно!
https://www.ft.com/content/e195353f-00f6-4a21-93**-f06590ed7ac8 Європейський центральний банк попереджає банки Європи підготуватись до відключення РФ від SWIFT
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26.01.2022 22:10 Відповісти
Похоже серьезные дела разворачиваются. Видать решение уже принято. Ситуация дожата до предела. В любом случае возврат к прежним отношениям цивилизованного мирового сообщества с кацапами уже скорее всего в зоне временной недосягаемости. Неужели решили потихоньку начать демонтировать недообразование под названием эрефия.
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26.01.2022 22:17 Відповісти
Уверен, что следующие фашисты хрюсской ********* будут поносить хло и называть его иностранным агентом, который возродил НАТО и консолидировал Запад против московии.
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26.01.2022 22:11 Відповісти
Очень хорошо, и нам на Бессарабии будет спокойнее.
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26.01.2022 22:14 Відповісти
скоро ещё и фрицев из нато в одкб пересунут...
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26.01.2022 22:16 Відповісти
Честно, немного улыбнуло))) Как в старом анекдоте про еврейскую телеграмму, - "Колхоз организовали. Высылайте колхозников"
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26.01.2022 22:33 Відповісти
многонациональное государство паРашу
возглавляет нацист - фуйло
это парадокс
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26.01.2022 22:55 Відповісти
Это как это , Пойло же требовал из Румынии войска НАТО вывести! А они наоборот , просят ввести! Наверно тоже на Россию нападать собрались!?
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27.01.2022 01:34 Відповісти
 
 