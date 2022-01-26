Румунія через загрозу РФ готова прийняти більше військових НАТО

Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністерство оборони США заявило у понеділок, що воно привело близько 8500 американських військовослужбовців у стан підвищеної бойової готовності на тлі можливого нового нападу Росії на Україну. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.

"Я постійно говорив, що ми готові прийняти більшу присутність союзників на нашій території", - сказав Йоганніс.

"Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності", - додав він.

Читайте: НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Йоганніс виступив після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України. Він сказав, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації напруги.

За словами Йоганніса, у середу рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори. Держава-член ЄС Румунія також готувалася до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.

НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є членом Альянсу з 2004 року. Сполучені Штати також мають військових, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.

Також читайте: Італія посилить східні рубежі НАТО через ситуацію навколо України, - міністр оборони Гуеріні

"Цьогорічна криза вкотре доводить, що... зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, зокрема в нашій країні, дуже важлива", - сказав Йоганніс.