Майже 1000 порушників оштрафували за першу добу завдяки "фантомам"

За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов.

Про це повідомляє Патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", - йдеться у повідомленні.

Патрульні закликали водіїв бути чемними на дорогах. "Адже "фантом" може з’явитися де завгодно", - вказали вони.

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