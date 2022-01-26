Майже 1000 порушників оштрафували за першу добу завдяки "фантомам"
За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов.
Про це повідомляє Патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
"Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", - йдеться у повідомленні.
Патрульні закликали водіїв бути чемними на дорогах. "Адже "фантом" може з’явитися де завгодно", - вказали вони.
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Топ коментарі
+39 Марина Ющенко
показати весь коментар26.01.2022 22:27 Посилання
+18 Anatoly Nichikov #234096
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+12 Марина Ющенко
показати весь коментар26.01.2022 23:00 Посилання
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- Просто всех отпустили сразу.
до центру автофіксації надійла Джерело:
И дале, далее, далее... ментам на эро пох
У мужика все норм!
Лично я пользовался противотуманками 3 раза в жизни, по необходимости и это за 30 лет.
"Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!"
Ви, взагалі читати вмієте?
Буду здивований!
А іншим вони заважають? Ви будете здивовані, так заважають)
это если в законе прописано, что должны. А если в законе прописано "я вам ничиво не должен" (С), тогда - не должны.
Зе!Зе!Зе!
начинается с простейших)))
быдло начнет кивать на нардепов и закон, то же самое быдло которое этих нардепов выбрало.
Граждане начинают соблюдать законы, когда наказываются более 85% нарушителей!
Иначе, это отъем денег у зазевавшихся лохов.
?