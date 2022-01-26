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Майже 1000 порушників оштрафували за першу добу завдяки "фантомам"

фантом,патрульна,патрульні

За першу добу застосування автомобілів "фантом" до центру автофіксації надійла інформація для винесення 990 адмінпостанов.

Про це повідомляє Патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

"Відучора патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", - йдеться у повідомленні.

Патрульні закликали водіїв бути чемними на дорогах. "Адже "фантом" може з’явитися де завгодно", - вказали вони.

Читайте також: Цього тижня "фантоми" розпочнуть стежити за порядком на дорогах України, - Монастирський. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

авто (6223) патрульна поліція (1442) штраф (1873)


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Топ коментарі
+39
Уважаемые полицейские./ Вы когда начнете штрафовать ублюдков с супер ярким ксеноном. Эти твари реально опасность для окружающих на дороге
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26.01.2022 22:27
+18
Скільки чиновників спіймали?
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26.01.2022 22:26
+12
Речь не о джипах, а мудаках таксистах и т.д. Чем дешевле и гавенее машина, тем белее и ярче ксенон. К пешеходному подъезжаешь и невидно ничего, так как эти мудаки ослепляют все.
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26.01.2022 23:00
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Скільки чиновників спіймали?
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26.01.2022 22:26 Відповісти
Всех кто бы.
- Просто всех отпустили сразу.
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26.01.2022 22:53 Відповісти
не для цього фантом асів вигадали, Цензор, прошу не виправляти шедевральну істину:
до центру автофіксації надійла Джерело:
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26.01.2022 23:30 Відповісти
Уважаемые полицейские./ Вы когда начнете штрафовать ублюдков с супер ярким ксеноном. Эти твари реально опасность для окружающих на дороге
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26.01.2022 22:27 Відповісти
Проблема не в ярком ксеноне а в том что в супернавороченных джипах фары светят слишком высоко. А ослепить можно и тусклой фарой
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26.01.2022 22:39 Відповісти
Супернаворочений жип вас не те ще не осліпить, а і не зіб'є на зебрі, навіть якщо водун бухий заснув.
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26.01.2022 22:44 Відповісти
Це часто проблема колхозного ксенону, які ******* ставити собі придурки на ланоси та інші машини, де штатно вони не передбачені.
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26.01.2022 22:50 Відповісти
Це називаэться незаконне переобладнання транспортного засобу. На рівному місьці можно їх ловити і нагибати. Навіть дорогих фантомів не треба з дорогим обладнанням
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26.01.2022 23:46 Відповісти
Речь не о джипах, а мудаках таксистах и т.д. Чем дешевле и гавенее машина, тем белее и ярче ксенон. К пешеходному подъезжаешь и невидно ничего, так как эти мудаки ослепляют все.
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26.01.2022 23:00 Відповісти
Ох, якось їхав такий таксист на Ланосі за мною. При чому ще не дуже темно навіть було. Я думав, що він мою машину спалить своїм колхозним ксеноном. Я багато таких мудаків бачив, але це було щось - дзеркало заднього виду в салоні сліпило навіть у режимі затемнення. А в салоні було як в операційній. Капець. Тут же пропустив його вперед.
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27.01.2022 09:32 Відповісти
Противотуманки, неотрегулированный ближний, сгоревшие ближний и повортники, стопы. Езда по левой полосе со скорстью ниже, чем у окружающих и знчительно ниже допустимой...
И дале, далее, далее... ментам на эро пох
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26.01.2022 23:20 Відповісти
Їзда по лівій полосі з невеликою швидкість в Україні не є порушенням (в Германії на автобані це порушення). Це просто ознака мудака. А от про протитуманки - не зрозумів ваш посил.
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27.01.2022 09:35 Відповісти
Поясняю, при отсутчствии тумана, включать противотуманки с мощными лампами в европе запрещено, и не зря. У нас же лепчт все, что только можно. Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!
Лично я пользовался противотуманками 3 раза в жизни, по необходимости и это за 30 лет.
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27.01.2022 14:39 Відповісти
10+ років за кермом. Жодного разу не заважали протитуманки. Дальній, колхозний ксенон, джипи ліфтовані, що світять в обличчя - так. Протитуманки - ніколи. Може у вас Ферарі чи Ламборгіні і ви сидите в 10 см від дороги?
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27.01.2022 15:16 Відповісти
Ваші, Вам не заважали!

"Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!"
Ви, взагалі читати вмієте?
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27.01.2022 16:08 Відповісти
)) Я не свої мав на увазі, а чужі. Не знаю, про що ви там думаєте, але зрозуміти так, ніби я написав що мені не заважають МОЇ протитуманки - це вже щось ))
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27.01.2022 16:20 Відповісти
А вони вам заважають?
Буду здивований!
А іншим вони заважають? Ви будете здивовані, так заважають)
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27.01.2022 16:31 Відповісти
С каких это пор они стали «уважаемыми» ?
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27.01.2022 00:19 Відповісти
В Україні їх ніколи не заборонили ?
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27.01.2022 07:17 Відповісти
В Україні хто як хоче так і їздить. Даже вместо противотуманок на бампер клеютс супер яркую белую полосу.
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27.01.2022 09:10 Відповісти
А если по фантому из калаша дать? Или какое право *фантом* имеет следить за гражданином неустановленным прибором?
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26.01.2022 22:37 Відповісти
было интервью,они бы и раньше вышли но именно этом была и задержка,в метрологии ,стандартизации,и тд, так что там все законно,не нарушай и делов то
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26.01.2022 22:44 Відповісти
это и есть проблема. фантомы должны работать в паре с предупреждающим знаком типо "дорога контролируется фантомом". таких знаков должно быть гораздо больше "фантомов", а сами фантомы появлятся на таких участках по случайному выбору. тогда и нарушение прав человеков это уже совсем другое, а результат контроля должен быть даже больше.
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26.01.2022 22:48 Відповісти
"фантомы должны"
это если в законе прописано, что должны. А если в законе прописано "я вам ничиво не должен" (С), тогда - не должны.
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27.01.2022 00:41 Відповісти
Соблюдать правила народ НЕ должен и точка!) ЗЕбилы ***.
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27.01.2022 14:43 Відповісти
А слабо Україні зробити фантоми на базі Тесли. Чого фантоми не на китайських Чері? Пахне корупцією. Чого бюджет МВС більший за бюджет ЗСУ?
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29.01.2022 12:56 Відповісти
там в коментах на ФБ Белошицкий подтвердил, что фантомы будут фиксировать нарушения скорости только в местах, где есть знак об автоматическом контроле скорости.... посмотрим-посмотрим. Полицаи на Кодиаке. Всем привет)
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26.01.2022 22:46 Відповісти
У меня кодиак, и уже заказал люстру
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26.01.2022 22:53 Відповісти
А Юкункун в клаксоні?
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27.01.2022 08:11 Відповісти
мусора вже не знають як ще той піпл позбавляти "зайвих" грошових знаків.
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26.01.2022 22:47 Відповісти
у нас некоторые быки такие гонористые, что лучше уж пусть их штрафуют, чтобы боялись, а то такие тупые что только по морде их учит. У меня машины нет, я не мажор. Езжу на социальном транспорте, в унисон с тенденцией следить за экологией. Мне хватает за глаза.
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27.01.2022 11:55 Відповісти
Може я щось пропустив, але я не чув, щоб відбулись зміни в адмінкодексі, що "листи щастя" мають бути надіслані виключно по показникам стаціонарно розміщених камер фіксації порушень. Хто в темі, проясніть цю ситуацію.
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26.01.2022 22:54 Відповісти
Аваков жив, Авякян живе, Рукзакян буде жити!
Зе!Зе!Зе!
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26.01.2022 23:37 Відповісти
Фантомасы
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26.01.2022 23:08 Відповісти
Тю, через два місяці їх будуть знати як облуплених.Хватить тринькати народні гроші,досить одного правила яке буде чітко виконуватись "Закон для всіх однаковий".Наголошую,Для Всіх!
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26.01.2022 23:50 Відповісти
да, закон для всех...

начинается с простейших)))
быдло начнет кивать на нардепов и закон, то же самое быдло которое этих нардепов выбрало.
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27.01.2022 00:55 Відповісти
вот и хорошо.
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27.01.2022 03:13 Відповісти
Не нарушайте. Почему я стараюсь соблюдать ПДД, а кто-то срать на это хотел. Мне одинаково каким методом будут контролировать соблюдение ПДД - фантомами, стукачами, с космоса, лишь бы в меня не въехали и не сбили.
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27.01.2022 05:32 Відповісти
А по якому пункту ПДР працють ці фантоми? Яким приладом фіксують порушення? Де документація, сертифікати?
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27.01.2022 06:24 Відповісти
Зверніться до них і попросіть. Людям важливо, щоб дебіли не збивали їх на переходах.
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27.01.2022 08:12 Відповісти
мне тоже пофик на их приборы и сертификаты, лишь бы работали не себе в карман, а поэтому пусть камеры носят.
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27.01.2022 11:57 Відповісти
Вот как раз фантомы не дадут работать в карман.
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27.01.2022 19:33 Відповісти
это хорошо придумали, у нас по правилам ездят единицы.
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27.01.2022 06:22 Відповісти
и нужно так, поймал за год 5-7 штрафов, на перездачу прав, на второй раз 3 года лишеня прав.
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27.01.2022 06:24 Відповісти
Скоро этих фантомасов будут вынимать из машин и бить по лицу фантомасы
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27.01.2022 08:21 Відповісти
ты оборзел? Это надо чтобы быки не беспредельничали. А ты походу братишка уже пошёл путать берега, бычок. Я тебя сам сдам анонимкой.
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27.01.2022 11:59 Відповісти
1000 нарушителей это много или мало?
Граждане начинают соблюдать законы, когда наказываются более 85% нарушителей!
Иначе, это отъем денег у зазевавшихся лохов.
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27.01.2022 08:57 Відповісти
это за один первый вечер.
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27.01.2022 11:59 Відповісти
А когда трухина посадят, когда наденут наручники на агента кремля гетьмановича?
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27.01.2022 09:20 Відповісти
а меня это колышет? Это новость про патрули. Иди в спам.
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27.01.2022 12:00 Відповісти
А кого волнуют твои колебания,найди себе друзей и им сообщай про причины беспокойства твоей натуры,мне на них наплевать.
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27.01.2022 12:12 Відповісти
Закрой пасть ******,на таких как ты мусоров надо обоссать
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28.01.2022 08:11 Відповісти
в сентябре 2021 года попал на видеофиксацию и только спустя 4 месяца узнал об этом. Вместо 340грн оплатил с "услугами исполнительной службы" 961 грн. Неужели за 340 грн нельзя купить конверт и отравить постановление адресату
?
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27.01.2022 10:28 Відповісти
а они на электронку и в месенджеры не шлют?
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27.01.2022 12:04 Відповісти
 
 