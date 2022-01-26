Около 1000 нарушителей оштрафовали за первые сутки благодаря "фантомам"

За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений.

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"От вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Патрульные призвали водителей быть вежливыми на дорогах. "Ведь "фантом" может появиться где угодно", - указали они.

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