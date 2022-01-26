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Около 1000 нарушителей оштрафовали за первые сутки благодаря "фантомам"

фантом,патрульна,патрульні

За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений.

Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"От вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.

Патрульные призвали водителей быть вежливыми на дорогах. "Ведь "фантом" может появиться где угодно", - указали они.

Читайте также: Комплексы автофиксации нарушений ПДД принесли бюджету более 1,2 млрд грн

Автор: 

авто (4219) патрульная полиция (1813) штраф (1287)


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Топ комментарии
+39
Уважаемые полицейские./ Вы когда начнете штрафовать ублюдков с супер ярким ксеноном. Эти твари реально опасность для окружающих на дороге
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26.01.2022 22:27
+18
Скільки чиновників спіймали?
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26.01.2022 22:26
+12
Речь не о джипах, а мудаках таксистах и т.д. Чем дешевле и гавенее машина, тем белее и ярче ксенон. К пешеходному подъезжаешь и невидно ничего, так как эти мудаки ослепляют все.
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26.01.2022 23:00
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Скільки чиновників спіймали?
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26.01.2022 22:26 Ответить
Всех кто бы.
- Просто всех отпустили сразу.
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26.01.2022 22:53 Ответить
не для цього фантом асів вигадали, Цензор, прошу не виправляти шедевральну істину:
до центру автофіксації надійла Джерело:
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26.01.2022 23:30 Ответить
Уважаемые полицейские./ Вы когда начнете штрафовать ублюдков с супер ярким ксеноном. Эти твари реально опасность для окружающих на дороге
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26.01.2022 22:27 Ответить
Проблема не в ярком ксеноне а в том что в супернавороченных джипах фары светят слишком высоко. А ослепить можно и тусклой фарой
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26.01.2022 22:39 Ответить
Супернаворочений жип вас не те ще не осліпить, а і не зіб'є на зебрі, навіть якщо водун бухий заснув.
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26.01.2022 22:44 Ответить
Це часто проблема колхозного ксенону, які ******* ставити собі придурки на ланоси та інші машини, де штатно вони не передбачені.
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26.01.2022 22:50 Ответить
Це називаэться незаконне переобладнання транспортного засобу. На рівному місьці можно їх ловити і нагибати. Навіть дорогих фантомів не треба з дорогим обладнанням
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26.01.2022 23:46 Ответить
Речь не о джипах, а мудаках таксистах и т.д. Чем дешевле и гавенее машина, тем белее и ярче ксенон. К пешеходному подъезжаешь и невидно ничего, так как эти мудаки ослепляют все.
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26.01.2022 23:00 Ответить
Ох, якось їхав такий таксист на Ланосі за мною. При чому ще не дуже темно навіть було. Я думав, що він мою машину спалить своїм колхозним ксеноном. Я багато таких мудаків бачив, але це було щось - дзеркало заднього виду в салоні сліпило навіть у режимі затемнення. А в салоні було як в операційній. Капець. Тут же пропустив його вперед.
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27.01.2022 09:32 Ответить
Противотуманки, неотрегулированный ближний, сгоревшие ближний и повортники, стопы. Езда по левой полосе со скорстью ниже, чем у окружающих и знчительно ниже допустимой...
И дале, далее, далее... ментам на эро пох
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26.01.2022 23:20 Ответить
Їзда по лівій полосі з невеликою швидкість в Україні не є порушенням (в Германії на автобані це порушення). Це просто ознака мудака. А от про протитуманки - не зрозумів ваш посил.
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27.01.2022 09:35 Ответить
Поясняю, при отсутчствии тумана, включать противотуманки с мощными лампами в европе запрещено, и не зря. У нас же лепчт все, что только можно. Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!
Лично я пользовался противотуманками 3 раза в жизни, по необходимости и это за 30 лет.
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27.01.2022 14:39 Ответить
10+ років за кермом. Жодного разу не заважали протитуманки. Дальній, колхозний ксенон, джипи ліфтовані, що світять в обличчя - так. Протитуманки - ніколи. Може у вас Ферарі чи Ламборгіні і ви сидите в 10 см від дороги?
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27.01.2022 15:16 Ответить
Ваші, Вам не заважали!

"Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!"
Ви, взагалі читати вмієте?
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27.01.2022 16:08 Ответить
)) Я не свої мав на увазі, а чужі. Не знаю, про що ви там думаєте, але зрозуміти так, ніби я написав що мені не заважають МОЇ протитуманки - це вже щось ))
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27.01.2022 16:20 Ответить
А вони вам заважають?
Буду здивований!
А іншим вони заважають? Ви будете здивовані, так заважають)
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27.01.2022 16:31 Ответить
С каких это пор они стали «уважаемыми» ?
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27.01.2022 00:19 Ответить
В Україні їх ніколи не заборонили ?
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27.01.2022 07:17 Ответить
В Україні хто як хоче так і їздить. Даже вместо противотуманок на бампер клеютс супер яркую белую полосу.
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27.01.2022 09:10 Ответить
А если по фантому из калаша дать? Или какое право *фантом* имеет следить за гражданином неустановленным прибором?
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26.01.2022 22:37 Ответить
было интервью,они бы и раньше вышли но именно этом была и задержка,в метрологии ,стандартизации,и тд, так что там все законно,не нарушай и делов то
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26.01.2022 22:44 Ответить
это и есть проблема. фантомы должны работать в паре с предупреждающим знаком типо "дорога контролируется фантомом". таких знаков должно быть гораздо больше "фантомов", а сами фантомы появлятся на таких участках по случайному выбору. тогда и нарушение прав человеков это уже совсем другое, а результат контроля должен быть даже больше.
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26.01.2022 22:48 Ответить
"фантомы должны"
это если в законе прописано, что должны. А если в законе прописано "я вам ничиво не должен" (С), тогда - не должны.
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27.01.2022 00:41 Ответить
Соблюдать правила народ НЕ должен и точка!) ЗЕбилы ***.
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27.01.2022 14:43 Ответить
А слабо Україні зробити фантоми на базі Тесли. Чого фантоми не на китайських Чері? Пахне корупцією. Чого бюджет МВС більший за бюджет ЗСУ?
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29.01.2022 12:56 Ответить
там в коментах на ФБ Белошицкий подтвердил, что фантомы будут фиксировать нарушения скорости только в местах, где есть знак об автоматическом контроле скорости.... посмотрим-посмотрим. Полицаи на Кодиаке. Всем привет)
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26.01.2022 22:46 Ответить
У меня кодиак, и уже заказал люстру
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26.01.2022 22:53 Ответить
А Юкункун в клаксоні?
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27.01.2022 08:11 Ответить
мусора вже не знають як ще той піпл позбавляти "зайвих" грошових знаків.
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26.01.2022 22:47 Ответить
у нас некоторые быки такие гонористые, что лучше уж пусть их штрафуют, чтобы боялись, а то такие тупые что только по морде их учит. У меня машины нет, я не мажор. Езжу на социальном транспорте, в унисон с тенденцией следить за экологией. Мне хватает за глаза.
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27.01.2022 11:55 Ответить
Може я щось пропустив, але я не чув, щоб відбулись зміни в адмінкодексі, що "листи щастя" мають бути надіслані виключно по показникам стаціонарно розміщених камер фіксації порушень. Хто в темі, проясніть цю ситуацію.
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26.01.2022 22:54 Ответить
Аваков жив, Авякян живе, Рукзакян буде жити!
Зе!Зе!Зе!
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26.01.2022 23:37 Ответить
Фантомасы
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26.01.2022 23:08 Ответить
Тю, через два місяці їх будуть знати як облуплених.Хватить тринькати народні гроші,досить одного правила яке буде чітко виконуватись "Закон для всіх однаковий".Наголошую,Для Всіх!
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26.01.2022 23:50 Ответить
да, закон для всех...

начинается с простейших)))
быдло начнет кивать на нардепов и закон, то же самое быдло которое этих нардепов выбрало.
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27.01.2022 00:55 Ответить
вот и хорошо.
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27.01.2022 03:13 Ответить
Не нарушайте. Почему я стараюсь соблюдать ПДД, а кто-то срать на это хотел. Мне одинаково каким методом будут контролировать соблюдение ПДД - фантомами, стукачами, с космоса, лишь бы в меня не въехали и не сбили.
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27.01.2022 05:32 Ответить
А по якому пункту ПДР працють ці фантоми? Яким приладом фіксують порушення? Де документація, сертифікати?
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27.01.2022 06:24 Ответить
Зверніться до них і попросіть. Людям важливо, щоб дебіли не збивали їх на переходах.
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27.01.2022 08:12 Ответить
мне тоже пофик на их приборы и сертификаты, лишь бы работали не себе в карман, а поэтому пусть камеры носят.
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27.01.2022 11:57 Ответить
Вот как раз фантомы не дадут работать в карман.
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27.01.2022 19:33 Ответить
это хорошо придумали, у нас по правилам ездят единицы.
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27.01.2022 06:22 Ответить
и нужно так, поймал за год 5-7 штрафов, на перездачу прав, на второй раз 3 года лишеня прав.
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27.01.2022 06:24 Ответить
Скоро этих фантомасов будут вынимать из машин и бить по лицу фантомасы
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27.01.2022 08:21 Ответить
ты оборзел? Это надо чтобы быки не беспредельничали. А ты походу братишка уже пошёл путать берега, бычок. Я тебя сам сдам анонимкой.
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27.01.2022 11:59 Ответить
1000 нарушителей это много или мало?
Граждане начинают соблюдать законы, когда наказываются более 85% нарушителей!
Иначе, это отъем денег у зазевавшихся лохов.
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27.01.2022 08:57 Ответить
это за один первый вечер.
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27.01.2022 11:59 Ответить
А когда трухина посадят, когда наденут наручники на агента кремля гетьмановича?
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27.01.2022 09:20 Ответить
а меня это колышет? Это новость про патрули. Иди в спам.
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27.01.2022 12:00 Ответить
А кого волнуют твои колебания,найди себе друзей и им сообщай про причины беспокойства твоей натуры,мне на них наплевать.
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27.01.2022 12:12 Ответить
Закрой пасть ******,на таких как ты мусоров надо обоссать
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28.01.2022 08:11 Ответить
в сентябре 2021 года попал на видеофиксацию и только спустя 4 месяца узнал об этом. Вместо 340грн оплатил с "услугами исполнительной службы" 961 грн. Неужели за 340 грн нельзя купить конверт и отравить постановление адресату
?
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27.01.2022 10:28 Ответить
а они на электронку и в месенджеры не шлют?
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27.01.2022 12:04 Ответить
 
 