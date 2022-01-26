Около 1000 нарушителей оштрафовали за первые сутки благодаря "фантомам"
За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений.
Об этом сообщает Патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"От вчера патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", - говорится в сообщении.
Патрульные призвали водителей быть вежливыми на дорогах. "Ведь "фантом" может появиться где угодно", - указали они.
Топ комментарии
+39 Марина Ющенко
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+18 Anatoly Nichikov #234096
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- Просто всех отпустили сразу.
до центру автофіксації надійла Джерело:
И дале, далее, далее... ментам на эро пох
У мужика все норм!
Лично я пользовался противотуманками 3 раза в жизни, по необходимости и это за 30 лет.
"Пример еду, вижу 2 слепящих прямоугольника 20х10, ближний на их фоне просто невидим, моргаю дальним, мне тож моргает дальним!
У мужика все норм!"
Ви, взагалі читати вмієте?
Буду здивований!
А іншим вони заважають? Ви будете здивовані, так заважають)
это если в законе прописано, что должны. А если в законе прописано "я вам ничиво не должен" (С), тогда - не должны.
Зе!Зе!Зе!
начинается с простейших)))
быдло начнет кивать на нардепов и закон, то же самое быдло которое этих нардепов выбрало.
Граждане начинают соблюдать законы, когда наказываются более 85% нарушителей!
Иначе, это отъем денег у зазевавшихся лохов.
?