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Новини
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Канадська опозиція закликає Трюдо негайно надати Україні летальну зброю

трюдо

Парламентська опозиція Канади вимагає від уряду негайно надати Україні оборонну зброю.

Про це заявив тіньовий міністр закордонних справ й депутат від Консервативної партії Канади Майкл Чонг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Уряди США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії та інших країн вже надали Україні оборонну зброю, а прем’єр-міністр Трюдо - ні. Тому канадські консерватори знову закликають прем’єр-міністра Трюдо негайно надати Україні летальну оборонну зброю, зокрема ту, що мала надійти курдським силам оборони", - сказав Чонг.

Він також закликав Трюдо "негайно ухвалити рішення про продовження й розширення операції UNIFIER, а також відновити передачу зображень RADARSAT й використання санкцій Магнітського проти відповідальних за агресію в Україні росіян".

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"Зі збільшенням кількості ознак потенційного російського вторгнення до України, час прем’єр-міністру Трюдо припинити вагатися. Україна прямо каже уряду Трюдо, чого потребує для самооборони: летальної оборонної зброї", - наголосив політик.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає у березні. Якщо до того часу його не буде продовжено, канадські військові залишать територію України.

Також читайте: США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія та Чехія надали додаткову оборонну підтримку Україні, - Кулеба

RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомства України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив її дію, посилаючись на нестачу коштів і проблеми з ліцензуванням.

Автор: 

Канада (2216) зброя (7512) допомога (8427) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+12
Батько наш Бандера, Україна мати

Сестро нам Канада, ну а Штати браття.
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27.01.2022 00:03
+6
Думаю наша найкраща і численна діаспора таки нагне ліберального хлопчика.
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27.01.2022 00:04
+5
А в Україні що заходяться в екстазі від американського "животворящого", що від цього "діяча".

Він би вже давно чоломкався з х**лом, але не може: не дозволять.

На жаль, в Квебеку погана преса (франкофонна) щодо теперішньої ситуації. Вона ніколи сильно позитивною і не була.

Я в понеділок лиха була страшенно після двох статейок. Звичайно, кожен має право на думку, але дратує, коли всяке чмо корчить з себе експерта, не маючи жодного уявлення або воно викривлене. І така падлюка впливає або навіть формує загальну думку, бо його публікують.

Одне наклапало про українських націоналістів, які хочуть, бачте-но, дерусифікувати все в Україні. f***. Значить, коли квебекські націоналісти нічого не хочуть чути про англійську і всіляко обмежуть та забороняють її використання - це ок. А українцям ніззя.

Інша гидота вважає, що треба лишити так, як є: Україна - зона впливу рашки. От і всьо. Квакало про те, що так історично склалося.

Негативно ставляться до того, що Канада хоч якось долучається до даної ситуації. А за ті 120 млн - то ґвалт був.

Також діяча вже давно критикують про те, що на міжнародній арені рівень Канади він опустив і ні він, ні країна лідерських позицій в міжн.політиці не мають (то ще від першої каденції). І про зброю ж вже не перший раз тему піднімають.

Якби у 2014 був цей персонаж, а не Гарпер, то Україна б не мала і того, що отримала.

Треба ще сьогоднішню статтю прочитати: нове щось, напевне, черговий "аналітик" наваяв, бачила по діагоналі, що перераховував, скільки всього в рашки в рази більше. Може, вже здаватися Україні запропонував.
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27.01.2022 00:46
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Правильно! Канада нам рідна сестра! В мене там цьоці живе!
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26.01.2022 23:58 Відповісти
Батько наш Бандера, Україна мати

Сестро нам Канада, ну а Штати браття.
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27.01.2022 00:03 Відповісти
а Британия тогда кто?!
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27.01.2022 00:21 Відповісти
Мабуть двоюрідна бабця.
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27.01.2022 00:26 Відповісти
Ні, це вже вас не туди понесло )
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27.01.2022 00:33 Відповісти
Британія нам добра і лагідна бабуся Єлизавета!
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27.01.2022 00:26 Відповісти
Думаю наша найкраща і численна діаспора таки нагне ліберального хлопчика.
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27.01.2022 00:04 Відповісти
Ліберали це ті хто дуже не подобаються кацапам.
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27.01.2022 00:09 Відповісти
Чого це? Це всі крайньо стурбовані і глибоко занепокоєні. Такі свинобидло дуже влаштовують.
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27.01.2022 00:13 Відповісти
В тебе плутанина ти плутаєш лібералів з інфантильними західними ліваками. От саме вони свинобидло влаштовують.
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27.01.2022 00:20 Відповісти
Нє... Це просто досвід. Лібералізм закінчується, коли повстає загроза твоїй країні і свободі. Тоді вже якось не враховуєш і не поважаєш іншу думку, яка спонукає тебе до дискусії, а ти відчуваєш пряму загрозу твоєму існуванню.
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27.01.2022 00:32 Відповісти
Загроза безпеки та суверенітету країни тлумачиться не як заманеться, як наприклад це робиться кацапами - "нам кажется что весь мир хочет нас завоевать", а відповідно до норм міжнародного права. Оскільки одним з принципів лібералізма є верховенство законів в тому числі і міжнародних над волею окремих правителів, то право захисту свободи та незалежності є незаперечним, та не є предметом дискусії. Без образ але в тебе хибне уявлення про лібералізм. Те що зараз панує в Європі це інфантильний популізм, але ніяк не лібералізм.
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27.01.2022 01:02 Відповісти
"то право захисту свободи та незалежності є незаперечним, та не є предметом дискусії"

В якому світі ви живете? Нічого, що навколо відбуваються зовсім інші події. Оце і є інфантилізм, і відмежування від реальності. А Ваше ідеалістичне тлумачення терміну... Ну хай щастить Вам довго з ним прожити в рожевих окулярах. Може і буде колись ідеально ліберальна країна. А поки ми живемо у світі підміни понять.
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27.01.2022 01:17 Відповісти
Дивний ти чоловік. Я каже про те що соціальний стрій який зараз панує в Європі не має відношення до лібералізму, а ти кажеш що в мене рожеви окуляри, та продовжуєш називати це лібералізмом підміняючи поняття.
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27.01.2022 01:27 Відповісти
Та при чому тут Європа. Ви ідеалізуєте сам термін "лібералізм", а я Вам доводжу, що такого дива в світі взагалі немає, як у вашому сприйнятті. Хоча пів світу кричить, що вони ліберали.
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27.01.2022 01:46 Відповісти
Справжніх лібералів небагато. На заході зараз більшість ліваків, з марксистськими ідеями.
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27.01.2022 01:37 Відповісти
хлопчика хвилюють лише шкарпеточки та ЛГБТ )
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27.01.2022 00:22 Відповісти
Доречі, шкарпетки з Червонограда йому дарували! То Львівська обл.
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27.01.2022 00:28 Відповісти
Канада - это не просто страна за океаном ... это Украина за Океаном ...самая большая диаспора по сути.
Канада це не просто країна за океаном ...це Україна за Океаном ...найбільша діаспора по факту.
Це співвітчизна майже, і підтримка має значення! І вона буде!.
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27.01.2022 00:09 Відповісти
Так, ми її будували і будуємо! Канада наш! Мені цьоці все помагала!
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27.01.2022 00:14 Відповісти
краще б допомогла чітко висловлюватись .. )))
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27.01.2022 00:40 Відповісти
В ответе НАТО всё попутала.

Слово "на.уй" надо писать раздельно, а "лысый козёл" - с большой буквы: какой ни есть, но всё же президент.
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27.01.2022 00:23 Відповісти
Что то все єто франко-германнское какоето слишком сцикливое
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27.01.2022 00:38 Відповісти
А в Україні що заходяться в екстазі від американського "животворящого", що від цього "діяча".

Він би вже давно чоломкався з х**лом, але не може: не дозволять.

На жаль, в Квебеку погана преса (франкофонна) щодо теперішньої ситуації. Вона ніколи сильно позитивною і не була.

Я в понеділок лиха була страшенно після двох статейок. Звичайно, кожен має право на думку, але дратує, коли всяке чмо корчить з себе експерта, не маючи жодного уявлення або воно викривлене. І така падлюка впливає або навіть формує загальну думку, бо його публікують.

Одне наклапало про українських націоналістів, які хочуть, бачте-но, дерусифікувати все в Україні. f***. Значить, коли квебекські націоналісти нічого не хочуть чути про англійську і всіляко обмежуть та забороняють її використання - це ок. А українцям ніззя.

Інша гидота вважає, що треба лишити так, як є: Україна - зона впливу рашки. От і всьо. Квакало про те, що так історично склалося.

Негативно ставляться до того, що Канада хоч якось долучається до даної ситуації. А за ті 120 млн - то ґвалт був.

Також діяча вже давно критикують про те, що на міжнародній арені рівень Канади він опустив і ні він, ні країна лідерських позицій в міжн.політиці не мають (то ще від першої каденції). І про зброю ж вже не перший раз тему піднімають.

Якби у 2014 був цей персонаж, а не Гарпер, то Україна б не мала і того, що отримала.

Треба ще сьогоднішню статтю прочитати: нове щось, напевне, черговий "аналітик" наваяв, бачила по діагоналі, що перераховував, скільки всього в рашки в рази більше. Може, вже здаватися Україні запропонував.
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27.01.2022 00:46 Відповісти
а жабоїдів в Канаді ще більше, ніж нашої діаспори. Що французькі жабоїди, що канадські - практично одна хрінь. Тому там будуть більше схилятися до франко-німецького відношення до українського питання, тобто голова страуса в піску.
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27.01.2022 01:32 Відповісти
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27.01.2022 03:06 Відповісти
 
 