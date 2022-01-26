Канадська опозиція закликає Трюдо негайно надати Україні летальну зброю

Парламентська опозиція Канади вимагає від уряду негайно надати Україні оборонну зброю.

Про це заявив тіньовий міністр закордонних справ й депутат від Консервативної партії Канади Майкл Чонг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Уряди США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії та інших країн вже надали Україні оборонну зброю, а прем’єр-міністр Трюдо - ні. Тому канадські консерватори знову закликають прем’єр-міністра Трюдо негайно надати Україні летальну оборонну зброю, зокрема ту, що мала надійти курдським силам оборони", - сказав Чонг.

Він також закликав Трюдо "негайно ухвалити рішення про продовження й розширення операції UNIFIER, а також відновити передачу зображень RADARSAT й використання санкцій Магнітського проти відповідальних за агресію в Україні росіян".

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"Зі збільшенням кількості ознак потенційного російського вторгнення до України, час прем’єр-міністру Трюдо припинити вагатися. Україна прямо каже уряду Трюдо, чого потребує для самооборони: летальної оборонної зброї", - наголосив політик.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає у березні. Якщо до того часу його не буде продовжено, канадські військові залишать територію України.

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RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомства України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив її дію, посилаючись на нестачу коштів і проблеми з ліцензуванням.