Канадська опозиція закликає Трюдо негайно надати Україні летальну зброю
Парламентська опозиція Канади вимагає від уряду негайно надати Україні оборонну зброю.
Про це заявив тіньовий міністр закордонних справ й депутат від Консервативної партії Канади Майкл Чонг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Уряди США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії та інших країн вже надали Україні оборонну зброю, а прем’єр-міністр Трюдо - ні. Тому канадські консерватори знову закликають прем’єр-міністра Трюдо негайно надати Україні летальну оборонну зброю, зокрема ту, що мала надійти курдським силам оборони", - сказав Чонг.
Він також закликав Трюдо "негайно ухвалити рішення про продовження й розширення операції UNIFIER, а також відновити передачу зображень RADARSAT й використання санкцій Магнітського проти відповідальних за агресію в Україні росіян".
"Зі збільшенням кількості ознак потенційного російського вторгнення до України, час прем’єр-міністру Трюдо припинити вагатися. Україна прямо каже уряду Трюдо, чого потребує для самооборони: летальної оборонної зброї", - наголосив політик.
Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає у березні. Якщо до того часу його не буде продовжено, канадські військові залишать територію України.
RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угоду про обмін розвідувальними даними між оборонними відомства України та Канади було укладено на початку 2015 року, однак незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив її дію, посилаючись на нестачу коштів і проблеми з ліцензуванням.
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Сестро нам Канада, ну а Штати браття.
В якому світі ви живете? Нічого, що навколо відбуваються зовсім інші події. Оце і є інфантилізм, і відмежування від реальності. А Ваше ідеалістичне тлумачення терміну... Ну хай щастить Вам довго з ним прожити в рожевих окулярах. Може і буде колись ідеально ліберальна країна. А поки ми живемо у світі підміни понять.
Канада це не просто країна за океаном ...це Україна за Океаном ...найбільша діаспора по факту.
Це співвітчизна майже, і підтримка має значення! І вона буде!.
Слово "на.уй" надо писать раздельно, а "лысый козёл" - с большой буквы: какой ни есть, но всё же президент.
Він би вже давно чоломкався з х**лом, але не може: не дозволять.
На жаль, в Квебеку погана преса (франкофонна) щодо теперішньої ситуації. Вона ніколи сильно позитивною і не була.
Я в понеділок лиха була страшенно після двох статейок. Звичайно, кожен має право на думку, але дратує, коли всяке чмо корчить з себе експерта, не маючи жодного уявлення або воно викривлене. І така падлюка впливає або навіть формує загальну думку, бо його публікують.
Одне наклапало про українських націоналістів, які хочуть, бачте-но, дерусифікувати все в Україні. f***. Значить, коли квебекські націоналісти нічого не хочуть чути про англійську і всіляко обмежуть та забороняють її використання - це ок. А українцям ніззя.
Інша гидота вважає, що треба лишити так, як є: Україна - зона впливу рашки. От і всьо. Квакало про те, що так історично склалося.
Негативно ставляться до того, що Канада хоч якось долучається до даної ситуації. А за ті 120 млн - то ґвалт був.
Також діяча вже давно критикують про те, що на міжнародній арені рівень Канади він опустив і ні він, ні країна лідерських позицій в міжн.політиці не мають (то ще від першої каденції). І про зброю ж вже не перший раз тему піднімають.
Якби у 2014 був цей персонаж, а не Гарпер, то Україна б не мала і того, що отримала.
Треба ще сьогоднішню статтю прочитати: нове щось, напевне, черговий "аналітик" наваяв, бачила по діагоналі, що перераховував, скільки всього в рашки в рази більше. Може, вже здаватися Україні запропонував.