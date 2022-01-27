Франція опублікувала Декларацію радників Нормандської четвірки

Єлисейський палац опублікував Декларацію радників глав держав і урядів Нормандського формату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У документі констатується, що 26 січня 2022 року в Парижі відбулася зустріч радників глав держав і урядів Нормандського формату за участю представників міністерств закордонних справ.

"Вони підтверджують, що Мінські угоди є основою для роботи Нормандського формату, і залишаються відданими пом’якшенню поточних розбіжностей у майбутній роботі. Вони підтримують беззастережне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань, пов’язаних із виконанням Мінських домовленостей", - зазначається у документі.

Також читайте: Радники нормандської четвірки узгодили комюніке і підтримали сталий режим "тиші" на Донбасі, - Єрмак

Також повідомляється, що сторони обговорили важливість Тристоронньої контактної групи та її робочих груп для активізації діяльності для швидкого прогресу в імплементації Мінських домовленостей та домовилися знову зустрітися в Берліні за два тижні.