Франция опубликовала Декларацию советников Нормандской четверки
Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В документе констатируется, что 26 января 2022 года в Париже состоялась встреча советников глав государств и правительств Нормандского формата с участием представителей министерств иностранных дел.
"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата и остаются преданными смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей", - отмечается в документе.
Также сообщается, что стороны обсудили важность трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для активизации деятельности для быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей и договорились снова встретиться в Берлине через две недели.
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Чому?
Народ України має право це знати до зустрічі ,
а не після підписання таємних документів про наміри.😡
Франція опублікувала Декларацію цього збіговиська ,
а що привіз українцям Єрмак , хтось знає ?
Германские нацисты использовали в своих целях стремление части судетских немцев воссоединиться с этнической родиной, а Великобритания и Франция решили, что для предотвращения войны достаточно будет убедить правительство Чехословакии предоставить Судетской области автономию. Таким образом, решающую роль в определении европейской политики сыграли западные державы, обладавшие достаточной силой, чтобы остановить новый мировой конфликт, однако они пошли путём уступок агрессору. Соглашение, подписанное в Мюнхене, было ярким проявлением политики «умиротворения», которая проводилась Лондоном и Парижем с целью добиться сговора с Германией за счёт стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить от себя гитлеровскую агрессию и направить её на Восток, против Советского Союза. Оно стало шагом к самой разрушительной в истории человечества войне.
выступает кремлёвский фашист 😡
Осень 1938 года, Европа на грани войны. Гитлер готовится к вторжению в Чехословакию, и правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом отчаянно пытается найти мирное решение в очке гитлера. То же самое сейчас происходит Зеленский ищет встречу и мир глазах ***** путина. То там ни чего он не увидет, кроме хотелок кремля.
ссыллка -
https://ex-fs.net/films/107897-*******-na-poroge-voyny.html
СудетскойДонецкой\Луганской обл.
Прям старик в воду глядел."Формула Штайнмаєра та вибори в ОРДЛО: Єрмак везе Козаку на затвердження 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе", - Піонтковський
Чушь
А як після Парижа кривлялись, приколювались, танцювали, особливий регіт викликав Сурков та його неадекватна поведінка, розпускали слухи, що його бив особисто Путін. особливо був веселим Авакян, щось там багато наобіцяв парижським вірменам. А все виявилось набагато простіше -
попугайчики бені підписали все, а тепер хочуть узаконити від імені народуі побороти темні сили, які заважають прогресу.На першихпорах передайте путіну аманатів - Яременко, ту стару шкапу Третьякову, Гетманцева, в рузге табу на анал немає, будуть дивитися на світ широко відкритими очима.