Франция опубликовала Декларацию советников Нормандской четверки

Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В документе констатируется, что 26 января 2022 года в Париже состоялась встреча советников глав государств и правительств Нормандского формата с участием представителей министерств иностранных дел.

"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата и остаются преданными смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей", - отмечается в документе.

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Также сообщается, что стороны обсудили важность трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для активизации деятельности для быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей и договорились снова встретиться в Берлине через две недели.