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Новости Нормандские переговоры
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Франция опубликовала Декларацию советников Нормандской четверки

козак,єрмак

Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав стран и правительств Нормандского формата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В документе констатируется, что 26 января 2022 года в Париже состоялась встреча советников глав государств и правительств Нормандского формата с участием представителей министерств иностранных дел.

"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы Нормандского формата и остаются преданными смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей", - отмечается в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники нормандской четверки задекларировали разногласия и изъявили желание работать над ними, – Ермак

Также сообщается, что стороны обсудили важность трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для активизации деятельности для быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей и договорились снова встретиться в Берлине через две недели.

Автор: 

Франция (3540) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+34
А де на фото представник інтересів народу України?! Я бачу одних шісток Кремля!
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27.01.2022 00:38
+27
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27.01.2022 00:08
+26
4 кремлівські шавки і ні одного представника України 🤬
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27.01.2022 00:36
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27.01.2022 00:08 Ответить
Амеры включили рычаги
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27.01.2022 00:22 Ответить
Ні может бить!!!!
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27.01.2022 00:24 Ответить
Франція опублікувала. Україна - ні.
Чому?
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27.01.2022 00:31 Ответить
потому что нечего там публиковать...побухали и разбежались))) ермак 2 раза за бухлом бегал)) Чтобы заявить "договорились договариваться через 2 недели" явно не 8 часов нужно)
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27.01.2022 08:42 Ответить
Вспоминаем историю до чего Франция допереговаривалась с Адиком Гитлером
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27.01.2022 00:35 Ответить
4 кремлівські шавки і ні одного представника України 🤬
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27.01.2022 00:36 Ответить
Картина маслом *КРЕМЛЕВСКАЯ ЧЕТВЕРКА*
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27.01.2022 00:37 Ответить
Три мушкетери і Єрмак...як мило
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27.01.2022 06:20 Ответить
А де на фото представник інтересів народу України?! Я бачу одних шісток Кремля!
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27.01.2022 00:38 Ответить
Чому неоприлюднити ці десять питань з якими агент ФСБ Єрмак поїхав здавати Україну?
Народ України має право це знати до зустрічі ,
а не після підписання таємних документів про наміри.😡
Франція опублікувала Декларацію цього збіговиська ,
а що привіз українцям Єрмак , хтось знає ?
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27.01.2022 00:43 Ответить
Якщо Здають.Потрібно перебирати управіння військом і державою
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27.01.2022 01:17 Ответить
Перевожу: будем вскармливать Украину путину, ведь нам так нужен его газ, мы хотим спокойно спать в тепле!
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27.01.2022 00:45 Ответить
Да, а кто на фото представляет интересы Украины?
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27.01.2022 00:46 Ответить
То что кремлевский агент там что то наобещал то его личные проблемы. Украинцы не обязаны выполнять и признавать хотелки сепара и колаборанта. А к чему приводит договоры с окупантами всему миру известно как Мюнхенский Сговор.
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27.01.2022 00:49 Ответить
«Мюнхенский сговор» 1938 года - одно из ключевых событий, предшествовавших Второй мировой войне. 80 лет назад (30 сентября 1938 г.) на конференции глав правительств Великобритании (Н.Чемберлен), Франции (Э.Даладье), Германии (А.Гитлер) и Италии (Б.Муссолини) было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии.

Германские нацисты использовали в своих целях стремление части судетских немцев воссоединиться с этнической родиной, а Великобритания и Франция решили, что для предотвращения войны достаточно будет убедить правительство Чехословакии предоставить Судетской области автономию. Таким образом, решающую роль в определении европейской политики сыграли западные державы, обладавшие достаточной силой, чтобы остановить новый мировой конфликт, однако они пошли путём уступок агрессору. Соглашение, подписанное в Мюнхене, было ярким проявлением политики «умиротворения», которая проводилась Лондоном и Парижем с целью добиться сговора с Германией за счёт стран Центральной и Юго-Восточной Европы, отвратить от себя гитлеровскую агрессию и направить её на Восток, против Советского Союза. Оно стало шагом к самой разрушительной в истории человечества войне.
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27.01.2022 00:54 Ответить
Рекомендую посмотреть художественный фильм ,, Мюнхен на краю войны" США , которые сильно напоминают события , которые происходят сейчас , только на сцене вместо Гитлера ,
выступает кремлёвский фашист 😡
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27.01.2022 01:04 Ответить
фильм 2021 года Мюнхен: На пороге войны
Осень 1938 года, Европа на грани войны. Гитлер готовится к вторжению в Чехословакию, и правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом отчаянно пытается найти мирное решение в очке гитлера. То же самое сейчас происходит Зеленский ищет встречу и мир глазах ***** путина. То там ни чего он не увидет, кроме хотелок кремля.

ссыллка -
https://ex-fs.net/films/107897-*******-na-poroge-voyny.html
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27.01.2022 02:34 Ответить
Со сговора молотова-риббентропа началась вторая мировая. Именно совок и Гитлер начали войну. Мюнхенское соглашение было попыткой отдать агрессору то, что он хочет, чтобы избежать большого кровопролития. Это как отдать Крым и Ордло кацапским свиньям, чтобы избежать дальнейшей эскалации. История показала, что уступки агрессору тупиковый путь. Именно поэтому мировое сообщество готово на жесткие меры против хрюсской *********, вместо сдачи кацапским фашистам Судетской Донецкой\Луганской обл.
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27.01.2022 10:59 Ответить
Зачем вы лайкаете эту говнину кацапскую?! Не ужели не видите, что кацапская свинья пытается исказить историю и переложить вину за начало Второй Мировой с совка на Европу?!
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27.01.2022 11:02 Ответить
"Вони підтверджують, що Мінські угоди є основою для роботи Нормандського формату, і залишаються відданими пом'якшенню поточних розбіжностей у майбутній роботі."

Прям старик в воду глядел."Формула Штайнмаєра та вибори в ОРДЛО: Єрмак везе Козаку на затвердження 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе", - Піонтковський
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27.01.2022 00:57 Ответить
Якийсь "брєд" Й суцільна Нісенітниця!
Чушь
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27.01.2022 01:01 Ответить
Єрмак представник України? Вонюче бидло,й представник? Та,я,нанього посцяти погребую
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27.01.2022 01:08 Ответить
Братья по духу, культуре и разуму❤️⏬. Впрочем и остальные двое не лучше, только и думаю, как скормить Украину путину, что бы он давал им газ и они спали спокойно в тепле.
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27.01.2022 01:13 Ответить
Наш источник в ОП рассказал, что Франция и Германия поддержали Россию с ее позицией по реализации Минских соглашений, а драфты Украины отказались обсуждать вообще. Офис Президента должен подготовить предложения по дорожной карте Минска-2 исходя из Парижского коммюнике, в котором указаны сроки имплементации формулы Штайнмайера и законодательная база для выборов в ОРДЛО. © ТГ "Резидент"
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27.01.2022 02:09 Ответить
Если это так то есть только один вариант - упереться в "законодательной базе" и записать туда вывод войск, требования по безопасности, украинские суды, информационное поле и все остальное. Но не с этой властью.
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27.01.2022 08:34 Ответить
там ще запропонували провести "внутрішньодержавну дискусію"і прийняти відповідні закони. Так вони вже в Буковелі провели цю дискусію, а проведуть нову на раз - зберуть термінов всіх тунеядців,алкоголіків, просто туристів, мазохістів та мазохісток та ін.шваль.
А як після Парижа кривлялись, приколювались, танцювали, особливий регіт викликав Сурков та його неадекватна поведінка, розпускали слухи, що його бив особисто Путін. особливо був веселим Авакян, щось там багато наобіцяв парижським вірменам. А все виявилось набагато простіше -
попугайчики бені підписали все, а тепер хочуть узаконити від імені народуі побороти темні сили, які заважають прогресу.На першихпорах передайте путіну аманатів - Яременко, ту стару шкапу Третьякову, Гетманцева, в рузге табу на анал немає, будуть дивитися на світ широко відкритими очима.
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27.01.2022 03:01 Ответить
Вважаю, що нормандський формат, як і Мінськ, вичерпали свої можливості. Завдяки фрау і аморфним жабоїдам з їхніми "альтернативи немає" дійшли до теперішнього стану. Пора створити новий формат, з новими гравцями(тим більше, що вони вже є) і з цим потрібно рахуватись. Інакше весь цей двіж світу відносно пуйла піде собаці під хвіст. Треба бути останнім дурнем, щоб не розуміти-злиють Україну Європа перетвориться на сферу впливу пуйла(хоча і так де-факто вона нею вже майже і є). Історія аналоги вже мала і чим все кінчилось - також відомо. Не можна гладити собаку, коли вона гарчить, тим більше , прокажену. А вона прокажена "вялічієм, рузьким міром"...і по всіх даних лікування вже безнадійне. І з цього треба виходити
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27.01.2022 07:14 Ответить
Французи з німцями не погодяться.
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27.01.2022 08:34 Ответить
Звідки це квартальне падло намалювало собі повноважень?
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27.01.2022 07:27 Ответить
Це видовище більш схоже на змову ніж на переговори.
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27.01.2022 08:01 Ответить
Поменьше слушай порохоботов!
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27.01.2022 08:15 Ответить
Т.е. согласие только по одному пункту?
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27.01.2022 08:47 Ответить
При любых переговорах нужно отстаивать свою позицию. А чтобы ее отстаивать, нужно хотеть и уметь это делать. Но альтернативно одаренные избрали пианиста-лыжника, у которого по определению не может быть ни желания, ни способностей отстаивать позицию страны, тем более, что страна эта для него чужая.
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27.01.2022 08:48 Ответить
Договорились о том, что дальше будут договориться, чтобы потом договориться.
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27.01.2022 09:56 Ответить
Дожились! Нашу страну представляют какие-то дворники! При всём уважении к дворникам!!! Но среди них недоумков, кто претендуют на эту роль! А это дерьмо в каждой бочке затычка вместо Зедебила!!
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27.01.2022 10:15 Ответить
У кого у ФСБ вище звання у Єрмака чи у Козака? Коли у Єрмака, то буде по-нашому!
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27.01.2022 12:01 Ответить
 
 