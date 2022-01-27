У Луцьку вночі горів гуртожиток Волинського університету: трьох студентів врятували, 76 евакуювали, - ДСНС. ФОТО

У четвер, 27 січня, в Луцьку посеред ночі виникла пожежа в гуртожитку місцевого університету, була проведена масова евакуація студентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"27 січня о 01:36 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку Волинського національного університету імені Лесі Українки на проспекті Соборності у Луцьку. З’ясувалося, що пожежа виникла у недіючому приміщенні сміттєзбірника, особливо щільне задимлення утворилося на 5-9 поверхах будівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє студентів, які перебували на восьмому поверсі, не могли вийти самотужки. Їх врятували бійці ДСНС у складі ланки газодимозахисної служби. За допомогою саморятівників, підключених до засобів захисту органів зору та дихання, співробітники ДСНС вивели молодих людей на свіже повітря. Крім того, рятувальники евакуювали з гуртожитку 76 людей.



Фото: ДСНС

Пожежу локалізували о 01:45, ліквідували – о 01:48.

Загалом на місці події працювали 19 рятувальників, залучено 6 одиниць основної та спеціальної техніки.

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